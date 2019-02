DNA a predat Sectiei de investigare a magistratilor, in fotocopie, dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea

"Sper sa fie solutionat cat mai rapid"

Pe de alta parte, in cazul solicitarii de declinare a intregului dosar la Sectia pentru investigarea magistratilor, Nistor a explicat ca a fost sesizat procurorul general pentru a se pronunta."Noi am sesizat procurorul general pentru solutionarea conflictului pozitiv de competenta survenit intre DNA si Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) ...Corespondenta a fost purtata direct cu SIIJ, in doua cazuri.Au fost solicitari de trimitere a dosarului, ei apreciau ca sunt competenti. Procurorul de caz si procurorul-sef sectie au apreciat ca in acea situatie competenta apartine DNA. Atunci, ei au sesizat procurorul general.Era si o solicitare ca ar fi mijloc de proba la dumnealor. Noi le-am trimis in copie si dosarul. Solicitarea lor era ca acest dosar era un mijloc de proba. Se pot gasi inscrisuri intr-un dosar, ca sa fie mijloc de proba in alte cazuri. Nu cunosc sa fi fost adresate amenintari cu privire la obstructionarea justitiei, mie, personal, nu", a mai declarat seful interimar al DNA.El a dat detalii cu privire la ancheta din acest caz. De ce nu este solutionat?"In acest caz, un raport de expertiza a fost depus in luna decembrie. Solutia este a procurorului, el isi stabileste termene, are un plan de ancheta. Si eu sper ca aceasta cauza sa fie solutionata cat mai rapid", a explicat Nistor.Acesta a precizat ca orice procuror care ia cunostinta de actele dintr-un alt dosar are obligatia sa pastreze confidentialitatea datelor primite."Actele de urmarire penala au fost comunicate si aparatorilor inculpatilor", a mai anuntat Nistor.