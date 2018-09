DNA anunta ca nu exista niciun protocol de colaborare cu TVR, asa cum spusese Dragnea

Ziare.

"Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa va transmita ca, in urma verificarii evidentelor existente la nivelul Directiei Nationale Anticoruptie, nu a fost identificata nicio lucrare inregistrata cu privire la un prezumtiv protocol de colaborare incheiat intre Societatea Romana de Televiziune si Directia Nationala Anticoruptie", au precizat reprezentantii pentru Mediafax.Precizarile vin dupa ce pesedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, la Neptun, ca a fost informat ca ar exista un protocol intre DNA si TVR si ca, daca informatia este reala, cineva din conducerea postului public ar trebui sa vorbeasca despre asta."Am auzit ca este protocol intre DNA si TVR1. Vorbesc serios. (...) Cineva mi-a spus ieri, daca e asa e un lucru grav. Si daca am auzit chiar as vrea ca macar TVR sa spuna, ca la DNA nu are cine sa vorbeasca. Cineva sa ne spuna. Informatia este adevarata? De ce ar trebui sa fie un protocol secret? De cand are dreptul o institutie judiciara sa clasifice un protocol? In primul rand ca de ce trebuie sa il faci?", a spus Liviu Dragnea."E grav daca exista la TVR un asemenea protocol. Si daca conducerea TVR stie ca este un asemenea protocol si tace este foarte grav", a mai spus Dragnea.Intr-un document aparut in spatiul public si care reprezinta un raspuns al TVR catre Andreea Drugus (aceeasi persoana care a solicitat detalii si cu privire la protocolul Ministerului Dezvoltarii cu SRI, in perioada in care Liviu Dragnea era ministru), se arata ca, incepand cu 2008 si pana in prezent, au fost incheiate 30 de protocoale de catre TVR cu institutii publice, dar niciunul cu DNA. Raspunsul a fost dat in 22 august 2018 si este semnat de Adela Stirbescu, coordonator cu atributii de director cabinet al presedintelui televiziunii.