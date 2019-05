DNA cere Inaltei Curti redeschiderea unei parti din mega-dosarul Liviu Dragnea-Tel Drum

Inalta Curte a deschis un caz similar

Ziare.

com

Liviu Dragnea este inchis in penitenciarul Rahova unde executa o sentinta de 3 ani si 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu, primita in dosarul Anagajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman.In procesul de la Inalta Curte, DNA cere redeschiderea anchetei in cazul societatii Modul Proiect SA, al asociatiei Tel Drum-Euroconstruct Trading '98 si al inginerului proiectant Doru Catalin Gudei. Procesul care are ca obiect "confimare redeschidere urmarire penala" fost inregistrat la Inalta Curte pe 27 mai, iar primul termen de judecata a fost stabilit pe 6 iunie.O cerere similara avand aceleasi parti a fost respinsa, la finalul anului trecut, de Tribunalul Teleoman.In acest caz ar fi vorba de acordarea preferentiala de contracte publice de catre Consiliul Judetean Teleorman, condus atunci de Liviu Dragnea. "Nu au rezultat indicii temeinice care sa confirme savarsirea unei fapte de natura penala", a fost concluzia procurorului din 14 octombrie 2013.Totusi, in noiembrie 2017, procurorii DNA care-l investigau pe Liviu Dragnea in dosarul Tel Drum au descoperit noi indicii si au cerut redeschiderea cazului.In dosarul Tel Drum, Dragnea este acuzat de DNA ca s-ar afla in spatele societatii in perioada in care era si presedinte la CJ Telreorman. Acuzatiile: doua infractiuni de abuz in serviciu, doua de frauda cu fonduri europene si constituire de grup infractional organizat.Intr-un caz similar, Inalta Curte a admis in luna octombrie 2018 o cerere facuta de DNA intr-un dosar care il vizeaza pe ex-presedintele PSD. Judecatorii au confirmat atunci redeschiderea urmaririi penale in rem (asupra faptei - n.red.), cu privire la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice.