DNA refuza pentru a patra oara sa trimita Dosarul Tel Drum-Dragnea la sectia Adinei Florea. Lazar trebuie sa decida

Procurorii aveau termen pana maine sa predea acest dosar, in baza unei ordonante de ridicare de inscrisuri semnate de procurorul Adina Florea de la Sectia pentru investigarea magistratilor."Procurorii DNA au sesizat procurorul-general al Romaniei cu un conflict pozitiv de competenta. Practic, Augustin Lazar trebuie sa stabileasca cine va solutiona aceasta ancheta, DNA sau Sectia de investigare a magistratilor", au explicat sursele citate.Este pentru a patra oara cand Sectia pentru investigarea magistratilor a solicitat acest dosar. Primele trei solicitari au fost pentru declinarea intregii anchete, dar s-au lovit de refuzul ferm al DNA. Ultima data, insa, nu a fost vorba de declinarea dosarului, ci de ridicarea acestuia.Procurorul Adina Florea solicita predarea dosarului nr. 986/P/2014, cazul Tel Drum-Liviu Dragnea, sustinand ca acesta constituie mijloc de proba in solutionarea unui caz aflat pe rolul sectiei de investigare a magistratilor cu nr. 1164/P/2018 si care ar viza un magistrat.In cazul Tel Drum, Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte.