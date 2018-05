DNA renunta la acuzatiile impotriva fostei sotii a lui Dragnea in dosarul angajarilor fictive

Cum a vazut Dragnea miscarea fostei sotii

Anuntul procurorului vine dupa ce, cu doua termene in urma, avocatul acesteia, Toni Neacsu, a anuntat o miscare surpriza, si anume ca Bombonica Prodana a achitat partea ei din prejudiciul de 108.612 de lei din dosar.Avocatul a cerut, astfel, incetarea procesului in cazul clientei sale. Fosta sotie a lui Liviu Dragnea nu a dat declaratii nici la DNA si nici la Inalta Curte in acest dosar.Toni Neacsu a explicat la termenul din 21 martie ca faptul ca Bombonica Prodana a platit partea ei de prejudiciu, adica aproximativ 33.000 de lei, asta nu inseamna ca isi recunoaste vinovatia."Nu inseamna ca e recunoastere a faptei, atitudinea procesuala e aceeasi - nu am savarsit nicio fapta prevazuta de legea penala. Este un semn de respect pentru actul de justitie, cerem aplicarea unor efecte juridice, de natura tehnica. Efectele juridice vor fi in functie de ce va decide instanta, din punctul nostru de vedere nu a savarsit o fapta penala, deci nu putem decat sa primim o achitare", a spus Neacsu.La sfarsitul acelui termen, Dragnea a spus ca a aflat in instanta odata cu restul lumii de mutarea fostei sale sotii, pentru ca aceasta nu l-a consultat inainte. Intrebat daca a fost surprins placut sau neplacut, el a spus "hmm, in niciun fel".Jurnalistii au vrut sa stie si ce consecinte crede ca va avea decizia Bombonicai Prodana in ce il priveste: "Eu nu sunt Cambridge Analytica sa fac predictii".Intrebat daca e suparat pe fosta sotie, Dragnea a spus: "Doamne fereste, nu, nu e treaba mea, e decizia ei!".Procurorul DNA a cerut in cazul lui Dragnea o pedeapsa de 7 ani si 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu si 2 ani si 6 luni pentru fals, dar si anularea suspendarii condamnarii de 2 ani din dosarul Referendumului. Asta nu inseamna insa ca liderul PSD ar putea sa faca 10 ani de inchisoare. Procurorul cere pedeapsa pentru fiecare fapta, dar, in caz de condamnare pentru ambele capete, pedepsele fie se contopesc, fie se executa cea mai mare.