Dosarul Belina: Pilotul elicopterului dezvaluie, in instanta, ca PSD platea transportul lui Dragnea pe insula

Afirmatiile au fost facute in timpul procesului Belina, caz in care este judecat fostul vicepremier Sevil Shhaideh.Apavaloaie a fost singurul martor audiat la acest termen. El a aratat ca societatea pe care o administreaza, Cobrex Trans SRL, are ca obiect de activitate transportul aerian de pasageri si detine elicoptere si aeronave de transport."Arat faptul ca am fost o data sau de doua ori in zona bratului Pavel si a insulei Belina cu elicopterul, pentru a lasa sau lua pasageri. Arat faptul ca erau solicitate de domnul Liviu Dragnea, efectuand transporturi aeriene de mai multe ori. El era solicitantul curselor," spune Apavaloaie.Martorul a relatat ca a mai fost un pilot din cadrul firmei, Victor Bucur, care l-a dus de mai multe ori pe insula pe Liviu Dragnea."Efectuam zborurile si aterizam pe zona numita insula Belina. Imediat dupa ce aterizam, nu mai stateam, plecam. Nu stiu daca este insula, din punct de vedere geografic, dar asa o identificam," mai explica Apavaloaie.Potrivit acestuia, zborurile au avut loc in 2017.Procurorul DNA l-a intrebat in ce baza se ducea pe insula Belina: "in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre Cobrex Trans si PSD."Intrebat cu cine din cadrul PSD a discutat detalile contractului, pilotul a raspuns initial "cu Dragnea", dar ulterior avocatii au cerut sa se respinga intrebarea.O alta intrebare a vizat locul de aterizare a elicopterului."Prima oara cand m-am dus acolo, in 2015, era un camp, o mlastina. Am aterizat pe insula singur, fara a transporta vreo persoana. Erau multe balarii. In urma unui transport al domnului Dragnea, atunci cand am aterizat pe insula, am vorbit cu unul dintre administratorii de acolo solicitandu-i sa fie degajat terenul, intrucat in caz contrar nu mai aterizez acolo.Ulterior acesteia, m-am deplasat cu dl Dragnra pe insula si era acolo o platforma in constructie. Am observat ca terenul era compactat si avea beton pe cativa metri patrati. Pe aia am aterizat in siguranta," povesteste Apavaloaie.Avocata Flavia Teodosiu, care o reprezinta pe Sevil Shhaideh, este curioasa sa afle ce caracteristici trebuie sa aiba locul de aterizare pentru ca sa fie considerat heliport."Pentru un heliport trebuie obtinute multe avize, din punct de vedere tehnic, o astfel de platforma trebuie sa poata rezista presiunii elicopterului," explica martorul.Judecatorul a mai vrut sa afle raspunsul la o intrebare:," relateaza martorul.Cate persoane ati transportat?Cel mai mult 4 persoane, dar de obicei 2-3 persoane.," mai spune acesta.Procesul continua pe 10 martie, atunci cand vor fi audiati mai multi martori la Tribunalul Bucuresti, printre care si Victor Bucur, celalalt pilot care-l transportat pe Liviu Dragnea pe insula Belina.Instanta a stabilit si un alt termen, pe 24 martie, cand vor fi audiate mai multe persoane din Teleorman. La acel termen urmeaza sa fie citat ca martor si fostul vicepremier Vasile Dancu.