Dosarul Liviu Dragnea: Ultimii martori din procesul "Angajarilor fictive la DGASPC", citati astazi la Inalta Curte

Audierile in dosarul liderului PSD , Liviu Dragnea, intra in ultima faza. Liviu Dragnea nu a dat declaratie de inculpat in acest caz, politicianul si-a rezervat acest drept dupa audierea inculpatilor si martorilor. La ultimul termen, Inalta Curte a audiat patru martori, angajati la DGASPC Teleorman, care au dat detalii despre cum functiona institutia, cine facea angajarile si cine le-ar fi protejat pe cele doua secretare PSD, angajate fictiv in institutie.In acest dosar, liderul PSD a fost trimis in judecata de DNA la data de 15 iulie 2016, fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, in legatura cu angajarea fictiva a doua persoane la DGASPC Teleorman, persoane care in realitate lucrau pentru PSD.In acest dosar, fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, este acuzata de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.