Dosarul lui Dragnea: Bombonica Prodana scapa doar cu amenda dupa ce a platit prejudiciul

E a primit doar o amenda de 1.000 de lei in dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, privind angajarea fictiva a doua secretare din PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.Bombonica Prodana si-a achitat partea de prejudiciu, iar procurorii cerusera suspendarea procesului.In luna martie, fosta sotie a lui Liviu Dragnea a facut o miscare surpriza in acest proces.Avocatul acesteia a anuntat judecatorii ca Prodana a achitat partea sa din prejudiciul de 108.612 de lei din dosar si a cerut incetarea procesului sau in acest caz.Ulterior, in luna mai, DNA a anuntat ca renunta la acuzatiile impotriva fostei sotii a lui Dragnea in dosarul angajarilor fictive.In acest dosar,pentru instigare la abuz in serviciu, privind angajarea fictiva a doua secretare din PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.Pentru fals intelectual Dragnea a fost achitat.