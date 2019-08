Dosarul Tel Drum: Redeschiderea unei parti a anchetei, decisa de o judecatoare al carei sot este partener de vanatoare cu Dragnea

Cine judeca in Teleorman

De ce intarzie ancheta "Tel Drum"

In plus, publicatia locala "Liber in Teleorman" scrie ca magistratul ar fi apropiat de Valentin Dragnea, fiul fostului lider PSD Conform informatiilor publicate pe portalul instantelor , Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea DNA de stramutare a dosarului care viza asocierea Tel Drum-Euroconstruct Trading '98 si in care Liviu Dragnea este cercetat pentru constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu si fraude cu fonduri europene.Risantea Gagescu este cunoscuta dupa ce a dat decizii de achitare in cazul Marianei Rarinca, acuzata de santajarea fostei sefe a Inaltei Curti, Livia Stanciu, sau intr-un proces in care era implicat fostul sef al CJ Constanta, Nicusor Constantienescu.Practic dosarul ramane la Tribunalul Teleorman, iar urmatorul termen este stabilit pe 17 septembrie 2019. Magistratul care va solutiona cererea este judecatorul Emilia Enescu, fosta presedinta a Judecatoriei Turnu Magurele.Pe de alta parte, "Rise Project" a dezvaluit ca sotul Emiliei Enescu, Cristian Enescu, sotul judecatoarei, subofiter la unitatea militara 0723 din Alexandria, apare in registrele cu persoanele invitate in 2014 la partidele de vanatoare ale Asociatiei de Vanatoare si Pescuit Sportiv (AVPS) Turris Turnu Magurele, fondata de Liviu Dragnea la sfarsitul anilor '90 si predata apoi lui Petre Pitis, directorul Tel Drum. "Realitatea de Teleorman" a mai scris ca potrivit mai multor surse din zona Turnu Magurele, Liviu Dragnea este implicat in trei dosare. Doua din acestea sunt solutionate definitiv, prin condamnari: Referendumul si Angajarile fictive la Directia Copilului Teleorman.Fostul presedinte al Camerei Deputatilor este cercetat de DNA in dosarul Tel Drum, pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si fraude europene.La inceputul lunii iulie, seful interimar al DNA, Calin Nistor, a precizat ca doreste solutionarea cat mai rapida a acestui dosar, dar totul statea in decizia din cazul in care se cerea redeschiderea anchetei."Si eu mi-as dori sa fie solutionat cat mai repede acel dosar, cu o solutie legala.).A fost sesizata Inalta Curte pentru confirmarea redeschiderii, cauza a fost declinata pentru ca intre timp o persoana isi pierduse calitatea de parlamentar si, practic, competenta revenea tribunalului si a fost trimis la Tribunalul Teleorman. Dupa ce tribunalul se va pronunta, intr-un fel sau altul, va fi solutionata si acea cauza", a declarat Calin Nistor.