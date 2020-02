Dragnea a fost dus degeaba la tribunal. Chiar avocatii lui au lipsit, iar procesul s-a amanat

Alt judecator s-a abtinut

Procesul a fost amanat insa pana pe 18 februarie, la solicitarea aparatorilor lui Liviu Dragnea. Cei doi avocati alesi ai fostului politician, Flavia Teodosiu si Liviu Popescu, au lipsit la termenul de miercuri. O avocata care-i substituia pe cei doi a pus concluzii pentru amanare, iar procurorul DNA a fost de acord.Fostul politician a stat, in boxa arestatilor, fata in fata cu judecatorul Manuela Orzata, pe care l-a recuzat luna trecuta din acest caz, pe motiv ca magistratul a semnat un memoriu initiat de Forumul Judecatorilor din Romania in care se cerea apararea Justitiei, in urma unor declaratii facute de fostul lider PSD. Cererea de recuzare a fost insa respinsa de un alt complet de judecata.Cei doi avocati ai lui Liviu Dragnea, Corneliu Liviu Popescu si Flavia Teodosiu, aveau o misiune aproape imposibila miercuri. Asta dupa ce Inalta Curte a respins la sfarsitul lunii ianuarie o cerere similara. Decizia de la cea mai inalta instanta din tara a fost data de un complet de 3 judecatori format din Ionut Matei, Ioana Alina Ilie si Francisca Dragomir (presedinte).Manuela Orzata este al doilea judecator de la Tribunalul Bucuresti care intra in acest caz. Cazul fusese initial repartizat Rebeccai Zinca Dinu, care a facut o cerere de abtinere, dupa ce mass-media a scris ca ea a participat la un protest al magistratilor pe scarile Palatului de Justitie.Avocatii lui Dragnea au mentionat in aceasta cerere "habeas corpus" - un concept care provine din epoca medievala, prin care politicianul cere sa fie adus de indata in fata unui judecator pentru a constata ca este detinut ilegal din data de 10 octombrie 2019, cand a fost publicata in Monitorul Oficial o decizie a Curtii Constitutionale.