Dragnea a iesit in costum de la Rahova si a depus marturie secreta la tribunal

S-a terminat audierea lui Liviu Dragnea, iar procesul lui Valeriu Zgonea a fost amanat pentru 10 octombrie, potrivit unor surse judiciare.Liviu Dragnea a fost adus, fara catuse, in boxa arestatilor la Tribunalul Bucuresti. El este imbracat intr-un costum de culoare inchisa, are cravata visinie si camasa alba.Procesul se desfasoara in sedinta secreta, in baza unei decizii a judecatorului Tudorel Zgondea. 7 jandarmi si gardieni de la Rahova sunt in sala de judecata.Fostul lider PSD a depus juramantul de martor, si-a facut cruce si a inceput marturia de martor stand pe un scaun in boxa arestatilor. Dragnea poarta ochelari de vedere si gesticuleaza des cand vorbeste.Citat ca martor la acest termen, fostul premier Victor Ponta nu a venit la proces.Judecatorul Tudorel Zgondea a decis ca audierea lui Liviu Dragnea sa fie facuta in sala de consiliu. Liviu Dragnea a fost adus de la Rahova, dar a asteptat pe holul destinat detinutilor inceperea procesului. Cazul a fost lasat la a doua strigare. Motivul: un alt martor care a fost citat in acest dosar, fostul premier Victor Ponta, nu a venit la termen.Secretizarea sedintei a fost pusa in discutie chiar de magistrat: "Avand in vedere calitatea publica a martorilor, punem in discutie secretizarea sedintei."Procurorul DNA s-a opus acestei secretizari: tocmai avand in vedere calitatea persoanelor din acest dosar, ar trebui sa fie o sedinta publica.Pe de alta parte, avocatul lui Valeriu Zgonea a pledat pentru ca sedinta sa nu fie publica.Valeriu Zgonea a fost trimis in judecata la inceputul anului trecut de catre procurorii anticoruptie.Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, in perioada cu iulie 2012 - aprilie 2013, cand indeplinea functia de presedinte al Camerei Deputatilor si totodata vicepresedinte al PSD, Valeriu Zgonea a acceptat sa ajute o ruda a lui Dumitru Dobrica, consilier judetean, sa fie numita intr-o importanta functie publica, in schimbul unei spagi.Ulterior, Valeriu Zgonea ar fi primit de la Dumitru Dobrica contravaloarea unor servicii de turism si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in judetul Covasna, in suma totala de 62.143 lei.