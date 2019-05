Dragnea afla sentinta pe 27 mai. Avocatii lui cer achitarea pe motiv ca e clar ca nu e Dumnezeu

LIVE TEXT

Timp de 8 ani si jumatate si 4 ani si jumatate nimeni nu a vazut ca cele doua secretare lipseau de la munca?

Oricum o sa amanam pronuntarea

sa-l condamnati pe Liviu Dragnea si pentru infractiunea de fals intelectual

Completul de 5 judecatori a respins cererile de amanare si exceptiile invocate de avocati

Toni Neacsu cere amanarea procesului dupa 5 iunie, cand trebuie sa se pronunte CCR in cazul completurilor specializate.

Se schimba completul?

Verdictul magistratilor va fi dat inainte de termenul de 5 iunie, la care CCR e asteptata, dupa 4 amanari, sa dea o decizie in cazul completurilor specializate. Dragnea a contestat sentinta din prima instanta, de 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pe motiv ca nu a fost data de un complet specializat pe fapte de coruptie.Orice va decide CCR nu va afecta sentinta ICCJ, ci doar ii va oferi posibilitatea liderului PSD, in cazul in care doreste, sa depuna o contestare in anulare.Dragnea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte iar avocatii sai si ai celorlalti inculpati au facut numeroase cereri pentru a mai amana finalul procesului, insa toate au fost respinse de magistrati. Avocatii au cerut apoi achitarea, pe motive ce au variat de la acela ca faptele nu au existat in baza noilor legi modificate sau au beneficiat de o prescriere "speciala", pana la acela ca s-a declarat ca Dragnea ar fi fost Dumnezeu in Teleorman, si se poate demonstra usor ca nu e vreo zeitate.De cealalta parte, DNA a schimbat procurorul de caz, dosarul fiind preluat de Elena Grecu, magistrat cu experienta, care a candidat si pentru sefia DNA, fiind respinsa de Tudorel Toader. Grecu a schimbat strategia, astfel incat procesul sa nu mai fie prelungit si sa se finalizeze astazi. Totodata, ea a cerut pedepse mai aspre pentru toti inculpatii in dosar, in special pentru Liviu Dragnea.Sala de judecata a fost arhiplina, cu inculpati, avocati, jurnalisti si jandarmi laolalta. In prima parte a zilei, prin ferestrele salii de judecata au rasunat din cand in cand scandarile protestatarilor stransi in fata sediului ICCJ. Mai multi sustinatori venisera pentru Dragnea din Teleorman, dar cand au vazut ca seful PSD nu vine, au inceput sa plece.In jurul pranzului, jandarmii au evacuat de pe troturarele din zona ambele tabere, dupa ce, anterior, ii amenintasera pe contestararii lui Dragnea ca vor fi sanctionati. Motivul? Bannerul lor pe care scria "Insist pentru statul de drept" instiga la violenta.- Ultimul care vorbeste estefacute de inculpatii din acest dosar., una din secretarele PSD, care a si solicitat schimbarea pedepsei cu suspendare sub supraveghere intr-o pedeapsa cu suspendare simpla, din motive medicale."Criticile sunt comune tuturor inculpatilor. Ele au fost ridicate si la fond", sustine DNA.Procurorul spune ca in acest proces"Cererile de incetare a procesului penal sunt nefondate", spune DNA.Procurorul a atras atentia asupra perioadei mari de timp, in care cele doua secretare au fost angajate la DGASPC Teleorman si nimeni nu a avut curajul sa zica nimic.In conditiile in care daca alti functionari lipseau 10 minute erau sanctionati!", spune procurorul."N-au lucrat nicio zi la Protectia Copilului!", insista DNA.- Avocatul Toni Neacsu, care o reprezinta pe Olguta Sefu, face trimitere din nou la exceptia completurilor specializate in fapte de coruptie. O pledoarie tehnica, cu trimitere la multe articole din legi si la modificarile legislative. Neacsu arata ca in acest moment, CCR urmeaza sa se pronunte in acest caz.ElToni Neacsu face trimitere si la decizia CCR prin care s-a dezincriminat partial infractiunea de abuz in serviciu, in sensul in care se pedepsesc penal doar atunci cand se incalca actele normative primare, legi si OUG.- Procesul a fost reluat. Mai sunt trei avocati, iar inculpatii trebuie sa-si sustina ultimul cuvant.Avocatul lui Ionel Marineci cere achitarea clientului sau pentru abuz in serviciu in baza deciziei CCR privind dezincriminarea partiala a acestei infractiuni.Aparatorul sustine ca nu sunt probe care sa sustina acuzatiile DNA."In cazul in care instanta constata fapta, sa dispuneti o pedeapsa mult mai mica. Marineci are circumstante atenuante, se poate da o sentinta cu suspendare", sustine avocatul.- Inalta Curte a suspendat pledoariile avocatilor pentru oAparatorii Valentinei Marica si ai lui Nicusor Gheorghe, fosti directori in cadrul DGASPC Teleorman, cer incetarea procesului penal, pentru infractiunea de fals intelectual, deoarece a intervenit prescriptia raspunderii penale si achitare pentru abuz in serviciu, in baza articolului potrivit caruia fapta nu exista.Ei sustin ca cineva poate fi tras la raspundere pentru abuz in serviciu, daca a stat in pasivitate si nu a sanctionat disciplinar pe cineva pentru absente de la serviciu.- Al doilea avocat al lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a repetat in fata instantei mai multe exceptii procedurale, pe care le-a transformat in motive de apel.Unul din acestea este chiar exceptia aflata pe rolul CCR, ca Dragnea nu a fost condamnat in faza de fond de un complet specializat in fapte de coruptie, ci de un complet obisnuit.De asemenea, Flavia Teodosiu pune iar in discutie modul in care a fost numit completul, in faza de fond, cand judecatorul Constantin Epure a inlocuit-o pe Ana Maria Dascalu, care s-a pensionat."Lasand la o parte aspectele procedurale, eu nu pot sa spun decat un singur lucru:, ceea ce n-ar trebui sa existe niciodata. Nu a fost dovedita niciun fel de instigare! Din punctul nostru de vedere este nevinovat", concluzioneaza avocata lui Liviu Dragnea."Noi cerem sa constatati totala nevinovatie si sa admiteti apelul nostru", conchide Flavia Teodosiu.- Avocatul Marian Nazat a cerut achitarea lui Liviu Dragnea pe motiv caIn peldoaria sa, care a durat aproape o ora, el a criticat marturia fostei sefe a DGASPC Telorman Floarea Alesu, a carei marturie a cantarit mult in condamanarea lui Liviu Dragnea."Totul sugereaza nevinovatia inculpatului. Aceasta situatie rezulta din probe fara nicio indoiala. Sa-l condamni pe baza unor probe subiective, a unor intrebari, pe declaratia unui martor nu este posbil", insista aparatorul.Avocatul cere inlaturarea declaratiilor din procesul verbal de confruntare cu Floarea Alesu, pe motiv ca ele "nu se coroboreaza cu mijloacele de proba"., asa cum spunea un martor", conchide Nazat."S-a indeplinit termenul de prescriptie speciala, indiferent daca-l calculam in baza noului sau vechiul Cod penal. Inculpatul nu doreste continuarea procesului penal. V-as ruga sa constatati ca a intervenit aceasta prescriptie speciala", arata acesta.In cazul infractiunii de instigare la abuz in serviciu, Nazat cere achitarea lui Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, exista o "fractura logica" in descrierea acuzatiei.Avocatul a criticat dur sentinta de condamnare din faza de fond: "Motivarea condamnarii in cazul Liviu Dragnea cuprinde 3 paliere. Un prim palier cuprinde argumente de ordin sociologic. Este citat un sociolog italian, care a scris o singura lucrare, despre societatea fascista. Sa compari societatea fascista cu societatea noastra este un argument grosolan", spune avocatul.Al doilea palier al argumentelor, "unul hilar", spune Nazat, ca unul din martori a precizat ca "Domnul Dragnea era un fel de Dumnezeu. Toti il ascultau!"."Nu a crezut ca o astfel de declaratie poate constitui pivotul condamnarii in Romania anilor 2019", este revoltat aparatorul."Ultimul palier este cel al intrebarilor retorice", precizeaza Nazat. El citeaza mai multe randuri din sentinta, in care magistrati isi explicau rationamentul pentru condamnarea lui Liviu Dragnea: "Sunt argumente care ignora in mod grosolan teoria aprecierii probelor".- Avocatul Adrianei Botorogeanu, una dintre secretarele PSD anagajte la DGASPC Teleorman, precizeza ca a sa clienta a recunoscut acuzatiile in acest caz, inca de la inceputul anchetei.Botorogeanu are mai multe probleme medicale, iar aparatorul cere ca pedeapsa sa fie una cu supendare spre minimul pedepsei.- Avocatul lui Constantin Claudiu Balaban spune ca al sau client nu a avut in DGASPC Teleorman nicio o functie executiva, prin care sa fi putut sanctiona disciplinar un subordonat.Asta in contextul in care acesta este acuzat ca nu a luat nicio masura pentru sanctionarea secretarelor PSD, care lipseau de la serviciu, dar primeau salariu.Balaban ar fi riscat cel mult o sanctiune disciplinara, spune acesta.", spune avocatul.- Avocatul Floarei Alesu, fosta sefa a DGASPC Teleorman cere in primul rand desfiintarea sentintei de fond si trimiterea cauzei la rejudecare.El face trimitere la exceptia care este pe rolul CCR, privind completurile specializate. In plus, avocatul sustine ca este o problema cu incadrarile juridice in cazul clientei sale."Hotararea fondului (de condamnare-n.red.) m-a surprins", spune avocatul.Aparatorul mai arata ca infractiunile de fals intelectual de care este acuzata clienta sa s-ar fi prescris.- Avocatul Floarei Alesu, fosta sefa a DGASPC Teleorman: "Nu am agreat niciodata judecati facute la ore atat de tarzii, fiecare avem un bioritm. Dar va rog sa ma scuzati daca sunt neconcordante"., puneti concluzii scrise.Avocatul cere desfiintarea sentintei de fond si trimiterea cauzei la rejudecare.El face trimitere la exceptia care este pe rolul CCR, privind completurile specializate.- Procurorul prezinta Inaltei Curti probele in baza carora isi sustine acuzatiile."Va solicit sa reanalizati apelurile si", arata DNA.Procurorul face trimitere la declaratia sefei de Personal de la DGSPC Teleorman, care povesteste cum Floarea Alesu s-a dus cu schema organizatorica la Liviu Dragnea."S-a dus cu o schema care nu i-a convenit lui Liviu Dragnea si s-a intors cu alta. Au infiintat Serviciul Secretariat, condus de Bombonica Prodana, unde au fost angajate cele doua secretare", arata aceasta.Potrivit ei, este vorba de un transfer tipic al faptei de la autorul moral al faptei catre cel care executa infractiunea. Ea face trimitere la infractiunea de instigare la fals intelectual de care este acuzat Liviu Dragnea.Procuorul DNA insista pe marirea pedepselor in acest caz pentru toti inculpatii., pentru care inculpatii au fost achitati in prima instanta."Voi trece in revista probatoriile care au determinat implicarea inculpatilor in savarsirea acestor infractiuni. Situatia permisa a fost relatata chiar de cele doua angajate, Stoica si Botorogeanu.Instanta de fond l-a condamnat pe Dragnea pentru instigare la abuz in serviciu si a retinut ca avea un ascendent pe linie profesionala si politica asupra inculpatei Alesu", arata DNA.pentru inculpati: "Solicitam aplicarea unor pedepse spre limita medie, nu spre minim, asa cum a apreciat instanta de fond"., spune presedintele Completului de 5 judecatori.- Inalta Curte a suspendat sedinta de judecata pentru a delibera pe cererea de amanare, pe exceptiile invocate si pe suplimentarea probatoriului.Procurorul DNA a pledat timp de aproape 40 de minute impotriva exceptiilor ridicate de avocati si insista ca acest proces sa se solutioneze astazi.- Procurorul DNA cere respingerea ca inadmisibile a exceptiilor de neconstitutionalitate.Potrivit acestuia, cererea de suplimentare a probatoriului nu este utila in acest moment al procesului.Magistratul pune concluzii de respingere a exceptiilor ridicate de avocatii lui Liviu Dragnea.- Ceilalti avocati din dosar sunt de acord cu amanarea dupa data de 5 iunie si cu sesizarea CCR., deoarece nu ar fi existat intentia.Neacsu ridica si problema Lucianei Mera, care trebuie sa se pensioneze de la 1 iunie."In momentul in care se depune cererea de pensionare, judecatorul trebuie degrevat de mai multe sarcini, potrivit unei decizii CSM. Vrem sa analizati acest aspect", declara Neacsu.. El vrea ca DNA sa depuna la dosar documentul din care sa reiasa modul de solutionare al dosarului fostei sefe DGASPC Teleorman, Floarea Alesu."Acest caz a fost nesolutionat 7 ani de zile. Se incearca manipularea martorului", sustine Nazat.Floarea Alesu a fost unul dintre martorii in baza carora DNA si-a fundamentat acuzarea, arata acesta. Avocatul sustine ca este pusa sub semnul intrebarii marturia fostei directoare a DGASPC Teleorman., mai anunta Inalta Curte caPrima exceptie vizeaza reaudierea martorilor in faza de apel, in cazul infractiunilor in care s-a dat achitare.O a doua exceptie vizeaza articolele care stabilesc modul de calcul al prescrierii faptelor.- In momentul in care presedintele Completului de 5 judecatori, Aida Popa, se pregatea sa anunte ca a fost finalizata cercetarea judecatoreasca in acest caz,"Noi avem o cerere, o exceptie de nelegalitate. Am studiat tot site-ul ICCJ si am constatat ca exista niste elemente care ne pun in dificultate judecata", explica aceasta.Avocatul lui Dragnea este nemultumita de modalitatea in care a fost ales sa faca parte din completul de fond judecatorul Constantin Epure, cel care a luat locul judecatorului Anei Maria Dascalu, care s-a pensionat."Noi cerem citarea Colegiului de Conducere. Au dat doua hotari cu exces de putere, care sunt nelegale", insista avocatul."In 2016 lipsea acest element al specializatii unui judecator. Vrem sa vedem modalitatea si criteriile pentru care Colegiul a decis numirea lui Constantin Epure in complet", explica avocata lui Dragnea.- DNA renunta si la cererea de schimbare a incadrarilor juridice in cazul unor inculpati, din forma simpla a infractiunii, in cea continuata.Solicitarea viza atat infractiunile de abuz in serviciu, cat si pe cea de fals intelectual. Inalta Curte a luat act de solicitarea DNA.- Renuntam la sustinerea exceptiilor de neconstitutionalitate, a declarat procurorul DNA in deschiderea sedintei."Exceptiile nu au legatura cu acest caz", explica acesta. Avocatii din dosar arata judecatorilor sa ia act de acest demers.Prin aceasta miscare a procurorilor se vizeaza ca dosarul sa se judece cat mai repede.- A inceput procesul! Lipsesc patru inculpati, printre care Liviu Dragnea, Bombonica Prodana si una dintre secretarele PSD, Anisa Stoica.- In dosarul lui Liviu Dragnea a fost schimbat procurorul DNA de sedinta. In locul procurorului Raluca Mirica intra un magistrat cu experienta, Elena Grecu.Elena Grecu a candidat anul trecut pentru sefia DNA, intr-o procedura in care Tudorel Toader i-a respins pe toti candidatii - Continua procesul la Dan Sova, care vrea sa sesizeze CJUE.De afara, din fata Inaltei Curti, se aud in sala cum taberele pro si anti Dragnea striga unele la altele: "PSD, PSD!" si "PSD, ciuma rosie!".Jandarmii i-au anuntat prin portavoce pe protestatarii din ambele tabere ca au 5 minute sa paraseasca zona, cam in acelasi timp cand de la Curtea Constitutionala aflam ca mult asteptata decizie pe completurile specializate este din nou amanata.Liviu Dragnea nu a venit deloc luni la Inalta Curte.- S-au reluat procesele in sala. Primul este cazul fostului senator PSD, Dan Sova. Avocatul lui Dan Sova este nemultumit ca DNA a facut contestatie in anulare in cazul clientului sau, iar la liderul PNL, Ludovic Orban, nu a facut."DNA vrea sa agraveze situatia clientului meu", spune avocatul. El anunta ca vrea sa sesizeze Curtea de Justitie a UE, in acest caz.Dupa cazul Sova urmeaza dosarul lui Liviu Dragnea.- Termenul pentru dosarul in care Dragnea e condamnat in prima instanta pentru ca a angajat doar pe hartie la Protectia Copilului Teleorman secretare PSD trebuia sa inceapa la ora 11:00, insa judecatorii au amanat pentru ora 12:30. Cel mai probabil, ei asteapta intai sa vada ce va decide CCR in legatura cu completurile specializate.- Multi dintre cei 300 de sustinatori sunt veniti din Teleorman."Am venit sa-l sustinem pe dl Dragnea. Nu se stie daca este in pericol deocamdata, dar speram sa fie bine. Il sustinem sufleteste. Sunt alaturi de dansul pentru ca e de la mine din judet", a declarat, pentru Epoch Times Romania, unul dintre sustinatori.Barbatul a adaugat ca este lacatus-mecanic si este in concediu, astfel ca a putut sa vina sa-si arate sustinerea pentru seful PSD.Si alti sustinatori din jurul sau au declarat ca sunt tot din Teleorman veniti.- A crescut si numarul protestatarilor si, odata cu ei si "vigilenta" jandarmilor. Protestatarii au afisat un banner mare cu mesajul "Insist pentru statul de drept", moment in care jandarmii au venit sa il ceara sa il stranga, motivand ca afisarea oricarui banner ar fi "instigare la violenta"."Decizia Inaltei Curti spune ca nu mai exista protest spontan. Orice banner afisat devine adunare publica nedeclarata", le-a spus jandarmul protestatarilor, nefiind clar daca cei aproximativ 300 de sustinatori ai lui Dragnea ar avea autorizatie pentru manifestatia lor.Dupa cateva momente tensionate, protestatarii au acceptat sa stranga bannerul, dupa ce jandarmii le-au cerut acelasi lucru si sustinatorilor lui Dragnea.- E asteptat sa ajunga si Liviu Dragnea, insa surse politice au declarat pentru Ziare.com ca seful PSD le-ar fi zis colegilor de partid ca nu se va prezenta la termen. Dragnea trebuie azi sa sustina ultimul cuvant, insa judecata continua si daca nu se prezinta la ICCJ.- Au venit avocatii lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu si Marian Nazat, si mai multi inculpati din dosar. Niciunul nu a facut declaratii in fata jurnalistilor.- Sustinatorii lui Dragnea au inceput, la 10 fix, sa scandeze "PSD, PSD!". Numele partidului de guvernamant rasuna pana in sala de judecata, transmite. Intreg momentul nu a durat insa mai multe de cateva zeci de secunde.- In asteptarea lui Dragnea, curtea ICCJ s-a umplut de VIP-uri care au azi termene in diverse dosare de coruptie. Printre ei, fostul ministru PSD Dan Sova si Alexandru Mazare, fratele fostului primar PSD al Constantei, care astazi va fi extradat din Madagascar.- Trotuarele din jurul sediului Inaltei Curti au devenit neincapatoare pentru persoanele venite sa-l sustina pe Dragnea. Deja sunt in jur de 300 de sustinatori, insa au inceput sa soseasca si persoane care il contesta pe seful PSD, informeaza Digi24.- Numarul sustinatorilor lui Dragnea a crescut considerabil. In fata sediului Inaltei Curti sunt, transmite. Jandarmii au montat garduri de protectie. Oamenii prezenti nu au pancarte si nici nu scandeaza mesaje de sustinere pentru seful PSD. De altfel,- Numarul jandarmilor de la Inalta Curte este mai mare decat intr-o zi in care pe rolul instantei nu se judeca dosare in care apare numele lui Dragnea., transmiteProcesul se judeca contra-timp, in contextul in care unul dintre judecatorii din acest dosar, Luciana Mera, se va pensiona incepand cu 1 iunie.Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, "2 Penal", care-l judeca pe Dragnea, este format din Rodica Aida Popa - fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Simona Enceanu.In cazul in care procesul se amana, Luciana Mera va fi inlocuita cu un magistrat supleant. Probele importante din acest dosar ar trebui readministrate, potrivit procedurii, iar cazul practic va fi reluat.