Dragnea are azi ultimul termen la Inalta Curte in Dosarul Angajarilor fictive

Magistratii asteapta la termenul de astazi sa ia in discutie ultima proba solicitata de avocatii Floarei Alesu, fosta sefa a DGASPC Teleorman.Acestia au cerut instantei sa solicite de la Parchetul General date privind rolul SRI in acest caz. Ei au cerut acest lucru dupa ce au observat ca in dosar exista o adresa prin care o unitate a serviciului de informatii aparea ca beneficiar secundar al informatiilor obtinute in dosar. Totul s-ar fi facut in baza protocolului dintre Ministerul Public si SRI."Inalta Curte, dupa deliberare, a admis solicitarea de a trimite o adresa la Parchet, in sensul daca a existat o colaborare intre SRI si DNA, daca au existat si alte documente privind acest caz, iar daca a existat o colaborare, in ce a constat aceasta, in concret", a explicat, la termenul din 25 aprilie, avocatul Bombonicai Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea Completul in acest dosar este format din judecatorii: Stefan Pistol (presedinte), Geanina Arghir si Constantin Epure. Cazul este in faza de fond a procesului, iar decizia magistratilor poate fi contestata la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.In 21 martie, Dragnea a fost audiat la Inalta Curte unde a sustinut ca este nevinovat, ca a fost trimis in judecata fara nicio proba, ci doar in baza unor "barfe spuse la un sprit" si ca a ramas "tinta DNA".De asemenea, liderul PSD a fost confruntat cu fosta directoare a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, in conditiile in care ei au dat declaratii contradictorii in instanta. Audierile si confruntarea au durat aproape sapte ore.Liviu Dragnea (54 de ani) este acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii DGASPC Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (48 de ani) si Anisia-Niculina Stoica (43 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii.In acest dosar, fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, este acuzata de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.