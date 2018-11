Dragnea castiga impotriva Inaltei Curti: Noul complet de 5 judecatori anulat. Activitatea ICCJ, aruncata in aer

Anuleaza Hotararea nr. 137/08 noiembrie 2018 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Colegiul de Conducere. In baza art. 15 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, modificata si republicata, suspenda executarea Hotararii nr. 137/08 noiembrie 2018, emisa de parata, pana la solutionarea definitiva a cauzei.

Cazul, iar la CCR

Completul lui Dragnea

Nemultumirea politicianului

Ziare.

com

Decizia nu este definitiva, insa pana la o solutie finala, executarea hotararii este suspendata. Solutia de suspendare este executorie, dar nu este definitiva.Sentinta in acest dosar a fost data de judecatorea Alina Ghica, fosta sefa a CSM.De asemenea, magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis astazi si sesizarea CCR privind tragerea la sorti a completurilor.Potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax, noile completuri de 5 judecatori aveau termen pe data de 3 decembrie, insa magistratii vor considera ca nu au fost trasi la sorti si, cel mai probabil, vor fi amanate toate dosarele.In baza deciziei Colegiului de Conducere al ICCJ, pe 9 noiembrie, au fost trase la sorti noile completuri. In cazul lui Liviu Dragnea, acesta urma sa fie judecat de magistratii: Rodica Cosma, Valentin Horia Selaru, Simona Cristina Nenita, Francisca Maria Vasile si Ioana Alina Ilie.Avocata lui Liviu Dragnea a pledat astazi ca ICCJ ar fi trebuit sa traga la sorti doar un magistrat, doar presedintele completului-judecator cu functie de conducere, si nu toti cei cinci magistrati.Practic, liderul PSD, Liviu Dragnea, a contestat astazi in acest caz si noul complet de la Inalta Curte care ar urma sa-i judece apelul la condamnarea cu trei ani si jumatate inchisoare cu executare pe care a primit-o in dosarul angajarilor fictive din Teleorman. Cererea a fost facuta in procesul in care contesta o decizie mai veche a Colegiului de Conducere al Inaltei Curti.Vineri, avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a venit cu o completare si a anuntat in sala de judecata ca liderul PSD solicita atat suspendarea, cat si anularea deciziei din 8 noiembrie a Colegiului de conducere de la IICJ, in baza careia au fost trase la sorti noile completuri de cinci judecatori.