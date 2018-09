Dragnea cere Inspectiei Judiciare sa constate ca DNA a folosit protocolul cu SRI in dosarele lui. Guvernul i-a mentinut in functie prin OUG pe sefii IJ

Foto: investigatiimedia.ro

Tinta: revizuirea sentintelor

Solicitarea politicianului depusa prin avocat la Inspectia Judiciara, pe 23 august, a fost publicata de Centrul pentru Investigatii Media Dragnea cere IJ sa verifice "aspectele" pe care le-a sesizat si sa dispuna "masurile legale pentru remedierea aspectelor de nelegalitate sesizate".Asta in contextul in care, pe 3 septembrie, Liviu Dragnea cerea public lui Tudorel Toader sa promoveze o ordonanta de urgenta prin care sefii Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru si Gheorghe Stan, sa fie mentinuti in functie, chiar daca mandatul acestora a expirat."As fi fost foarte bucuros daca domnul ministru Toader ar fi incheiat si dus pana la aprobare ordonanta care ar fi permis actualei conduceri a Inspectiei Judiciare sa-si continue mandatul pana cand intra in vigoare noua lege si, ca multi alti colegi, oameni, pe care i-am vazut suparati, si eu sunt suparat pentru ca tocmai se pot pune sub semnul intrebarii niste anchete importante care sunt in derulare.Ma asteptam sa duca la capat aceasta procedura saptamana trecuta si pentru mine este ciudat si destul de greu de inteles de ce", a declarat liderul PSD.Guvernul a adoptat aceasta ordonanta pe 5 septembrie, in lipsa unui aviz CSM.Ulterior, sapte membri ai CSM i-au cerut Avocatului Poporului sa atace la CCR ordonanta de urgenta prin care a fost prelungit automat mandatul celor doi sefi ai Inspectiei Judiciare. Unul dintre motive este acela ca OUG incalca articolele 4 si 16 din Constitutie, deoarece reglementeaza situatii individuale raportate la doar doua persoane identificabile - Lucian Netejoru si Gheorghe Stan.Depunerea solicitarii la Inspectia Judiciara are insa o miza mult mai mare si este legata de revizuirea sentintelor judecatoresti definitive.Astfel, in 31 iulie 2018, intr-un interviu la DC News, ministrul Justitiei a vorbit despre o propunere de modificare prin lege a Codului de Procedura Penala, in sensul regandirii institutiei revizuirii, care este una dintre caile extraordinare de atac din dreptul penal romanesc.Ministrul afirma la acel moment ca ideea de modificare a sferei de aplicare a revizuirii nu-i apartine lui, ci comisiei parlamentare speciale pentru modificarea Legilor Justitiei.Citeste amanunte: Toader invata condamnatii cum sa ceara revizuirea sentintei din cauza protocoalelor cu SRI A doua zi, pe 1 august, intr-un interviu de aceasta data la Antena3, Toader a reluat anuntul privind modificarea revizuirii, dar de data asta a vorbit despre o OUG pe care ministerul sau o "va pune pe masa Cabinetului" dupa ce se termina perioada concediilor."Voi propune doamnei prim-ministru si Guvernului adoptarea unei ordonante de urgenta, care sa modifice revizuirea institutiei de reformare a unei hotarari definitive, in baza art. 453 din Procedura Penala. Ce inseamna? Sa-i dea celui care are sentimentul ca-i condamnat pe nedrept, pe protocoale, pe interceptari nelegale, sa-i dam posibilitatea sa se convinga daca condamnarea lui este dreapta sau nedreapta. Cum?El sa solicite revizuirea hotararii, sa avem un filtru de admisibilitate, un judecator sa deschida dosarul, sa verifice daca X, care se crede condamnat pe nedrept, a fost condamnat pe baza de interceptari sau protocoale, sa faca o procedura de admisibilitate si, daca nu este vorba de protocol, de interceptare nelegala, ii respinge si ramane hotararea cum a fost. Daca este vorba de protocoale sau interceptari nelegale, sa devina admisibila cererea de revizuire si sa o puna pe circuit pe procedura de reformare", a spus la Antena3 ministrul Toader.Iata detalii: Ministrul Justitiei va propune o OUG pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale si interceptari ilegale