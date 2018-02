Dragnea, citat la Inalta Curte pe 21 martie. Martor: Dar vedetele astea de ce nu vin la serviciu?

Avocatii vor sa mai ceara un termen

Politicianul este judecat in acest caz pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.La acelasi termen mai sunt citati trei martori propusi de avocatul lui Liviu Dragnea si ar trebui reaudiati inculpatii care au recunoscut acuzatiile.Avocatii din dosar comentau astazi la Inalta Curte ca acest caz este pe final si ca probabil dupa termenul din 21 martie o sa mai ceara un nou termen in vederea pregatirii pledoariilor finale. Inalta Curte a mai acceptat joi ca la urmatorul termen inculpatii sa depuna mai multe documente in circumstantiere.Avocatul lui Liviu Dragnea a cerut pentru termenul viitor sa fie audiati trei noi martori: Silvia Oprescu, fost secretar general al judetului, care coordona direct DGASPC Teleorman, Liliana Magheru, director in cadrul CJ Teleorman, care sa faca precizari despre modul in care se faceau audientele la presedintele CJ Teleorman, si Timotei Stuparu, fost secretar executiv al PSD Teleorman, care trebuie sa dea detalii despre cele doua secretare.Liviu Dragnea (54 de ani) este acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii DGASPC Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (48 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (43 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii. Audierile de martori de joi au vizat aceste aspecte.Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a cerut sa fie audiat primul ca martor, el a invocat ca are mai multe probleme de rezolvat. Edilul este imbracat cu un costum elegant si vorbeste relaxat. Audierea lui are legatura cu una dintre secretarele PSD, Adriana Botorogeanu, care era angajata fictiv si la DGASPC Teleorman.In 2008, Negoita a avut cabinetul parlamentar in Teleorman. "Este posibil sa o fi avut angajata pe Adriana Botorogeanu, dar nu o cunosc. Tot ce pot sa spun, cu referire la aceasta persoana, care a lucrat mai mult de doi ani la cabinetul parlamentar, este ca-si facea datoria la cabinetul parlamentar. Nu cunosc si nu cunosteam la data respectiva daca Botorogeanu a figurat ca angajat la DGASPC Teleorman", a mai precizat Robert Negoita."Cred ca pe numita Botorogeanu am cunoscut-o in campania electorala si, ulterior, am angajat-o la cabinetul parlamentar. Cred ca este posibil sa-mi fi fost recomandata de un coleg de partid", a mai aratat Negoita.Presedintele completului de judecata, Stefan Pistol, a insistat sa afle cine era acest coleg de partid.- Atunci spuneti-ne colegul de partid!- Nu mai stiu...- Nu se poate, trebuie sa stiti colegul. Va rog sa ne spuneti!- Ca sa punem capat, Liviu Dragnea, care la data respectiva era presedintele CJ Teleoman, nu s-a implicat in campania mea electorala. Daca am afirmat ca Botorogeanu a fost angajata la recomandarea unui coleg, mentionez ca nu este vorba de Liviu Dragnea. Acest coleg, care probabil mi-a facut recomandarea, era fie Nicolae Mohanu, primarul din Turnu Magurele, sau viceprimarul orasului.Negoita a mai explicat ca Botorogeanu era platita din suma forfetara pe care o primeau cabinetele parlamentare.Gabriela Radu lucreaza la CJ Teleorman, dar a fost o perioada director si la DGAPC Teleorman. Nu-si aduce aminte multe detalii, vorbeste sfios, cu teama. Neaga afirmatiile unor martori, care afirmau ca Liviu Dragnea ar fi avut un comportament dictatorial in CJ Teleorman. "Personal am avut o colaborare buna cu presedintele CJ Teleorman", a mai explicat aceasta.Da un detaliu interesant despre Adriana Botorogeanu, sotul acesteia lucreaza in prezent la CJ Teleorman. Adriana Botorogeanu lucreaza in prezent ca asistent la cabinetul de europarlamentar al Vioricai Dancila.Gabriela Radu arata ca, in momentul angajarii Adrianei Botorogeanu la DGASPC Teleorman, sotul ei lucra ca portar la CJ Teleorman. "Il spuneam Bebe, este fratele unei foste colege de liceu. Il vedeam de fiecare data cand ieseam din birou. Il salutam, nu aveam o relatie apropiata", a precizat martora.Flori Stanila lucreaza la DGASPC Teleorman din ianuarie 2001, din martie anul acela la Centrul Maternal Alexandria.Presedintele instantei vrea sa afle date despre cele doua secretare PSD. Feneia este intimidata de sala Inaltei Curti, de procedura procesului, de intrebarile puse de magistrati sau avocati.- Ce stiti despre Adriana Botorogeanu?- Am fost colege de facultate. Altceva nu pot sa va spun.- La urmarire penala ati declarat ca numele ei frigura pe graficul de lucru al centrului unde lucrati, desi nu ati vazut-o niciodata la munca.- Nu imi aduc aminte...nu m-a obligat nimeni sa spun nimic. Posibil atunci am vazut-o. Acum..- Nu acum, atunci!- Ah, atunci da! Figura, dar nu era. Nu venea la munca.- Despre Stoica ce ne puteti spune?- Am vazut-o in cadrul DGASPC, in sediul central."Nu stiu si nu cunosc daca vreodata s-a discutat ca cele doua ar fi lipsit de la serviciu de la DGASPC, unde erau angajate", a concluzionat Flori Stanila.Eugen Ovidiu Vlad a fost consilier judetean timp de mai multi ani in CJ Teleorman. El a ocupat functia de administrator al judetului si a fost vicepresedinte al CJ Teleorman in perioada in care institutia era condusa de Liviu Dragnea."O cunosc pe Floarea Alesu, era sotia unui fost coleg din Primaria Rosiori. Pe Botorogeanu o stiu de la organizaria judeteana a PSD, era secretar, cred ca avea si activitati la un cabinet parlamentar. Pe Anisa Stoica o stiu din 2006-2007. Tot prin prisma partidului", arata acesta.Audierea lui are legatura si cu faptul ca Floarea Alesu a explicat instantei ca situatia celor doua angajate fictiv ar fi fost raportata lui Vlad. "Neg categoric afirmatiile Floarei Alesu si cred ca a invatat-o cineva sa spuna ca mi-ar fi adus mie la cunostinta situatia celor doua", a concluzionat Vlad."Si mie mi se plangea Botorogeanu ca nu-i ajung banii", a explicat acesta.Vlad evita sa dea nume despre cine erau protectorii celor doua secretare. Este alunecos in raspunsuri. Presedintele instantei insista, moment in care Vlad da un raspuns surprinzator.- Eu personal aveam o banuiala ca Botorogeanu si Stoica erau sustinute de primarul orasului Alexandrua, vis-a vis de incadrarea la biroul parlamentar- Vis-a-vis de altceva?- Nu am cunostinta!"Niciodata Floarea Alesu nu mi-a spus ca Botorogeanu si Stoica s-ar fi bucurat de protectia lui Liviu Dragnea", a tinut sa precizeze Vlad.Vlad evita sa foloseasca numele lui Liviu Dragnea. Evita sa zica numele acestuia, cand este intrebat la cine se duceau sefii din subordinea lui atunci cand erau probleme.- Repet, la cine se duc directorii DGASPC cand au probleme?- Se duc intai la secretar, catre care era delegata supravegherea activitatii. Daca avea pofta, sa zic, putea sa se duca si la presedinte, pentru ca primea presedintele pe toata lumea!Maria-Loredana Zaman a inceput sa lucreze la DGASPC Teleorman din 2007."Pe Botorogeanu am vazut-o de cateva ori la unul din centrele Directiei. Pe Stoica am vazut-o la munca, cred ca lucra la Administrativ", a spus martora. Ea nu a auzit niciodata ca cele doua ar fi fost protejate sau favorizate in vreun fel.Zaman era convinsa ca Botorogeanu lucra la unul din centre, nu la sediul central. Stoica si Botorogeanu lucrau la serviciul la care cele doua erau angajate si din care faceau parte patru angajate. Doar doua angajate veneau la munca."Nu a sesizat nimeni la conducere ca, desi figuram patru angajate, la acest Serviciu, dar in realitate lucram doar doua. Eu nu am intrebat. Nimeni din conducere nu s-a interesat despre cele doua persoane", a mai precizat Zaman.Ioana Peste lucreaza la DGASPC Teleorman ca inspector de personal. Ea a explicat ca din auzite stia ca Botorogeanu si Stoica lucrau la un partid politic."Salariul era platit de DGASPC Teleorman. Stiau toti colegii. La nivelul Directiei se vorbea ca cele doua nu veneau la serviciu. Nu pot afirma daca aceasta situatie era cunoscuta se sefii Directiei", a explicat Peste."Am fost intrebata de la Serviciul Contabilitate: Da' vedetele astea de ce nu vin la serviciu? Le-am spus ca nu este treaba mea", a adaugat martora. "Le-au denumit asa pentru ca luau salariu si nu veneau la munca", explica femeia.Peste a spus ca nu a auzit cine le-ar fi protejat pe cele doua femei. "Probabil cineva stia de ele, cunostea situatia celor doua", crede martora. "Nu stiu de ce nu s-au luat masuri disciplinare in cazul celor doua", a mai spus Ioana Peste.Edilul Sectorului 3 a dat cateva declaratii si inainte de audiere. Una dintre cele doua angajate DGASPC Teleorman care, potrivit DNA, lucrau la PSD, a fost angajata la cabinetul sau de parlamentar."Eu pe acele doamne, daca le vad, nu le mai cunosc. Am aflat, si de aia sunt aici, ca una dintre cele doua persoane a fost angajata la mine la cabinet cand am fost parlamentar de Teleorman", a declarat Robert Negoita presei.El a spus ca persoana i-a fost recomandata de partid."Atunci, domnisoara, cred ca era domnisoara atunci, mi-a fost recomandata de la partid de la Turnu Magurele, pentru biroul meu de parlamentar. Si a fost platita din suma forfetara de la biroul parlamentar. Isi facea treaba, nu am nimic de reclamat", a completat Negoita.In acest dosar, liderul PSD a fost trimis in judecata de DNA la data de 15 iulie 2016, fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, in legatura cu angajarea fictiva a doua persoane la DGASPC Teleorman, persoane care in realitate lucrau pentru PSD.In acest dosar, fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, este acuzata de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.Dosarul liderului PSD intra in ultima faza. Liviu Dragnea nu a dat declaratie de inculpat in acest caz, politicianul si-a rezervat acest drept dupa audierea inculpatilor si martorilor.La ultimul termen, Inalta Curte a audiat patru martori, angajati la DGASPC Teleorman, care au dat detalii despre cum functiona institutia, cine facea angajarile si cine le-ar fi protejat pe cele doua secretare PSD, angajate fictiv in institutie.