Dragnea contesta si noul complet de 5 magistrati care-l judeca la Inalta Curte

Precizarile au fost facute la Curtea de Apel Bucuresti, in procesul in care Liviu Dragnea cerea suspendarea si anularea unor hotarari date de Colegiul de Conducere al Inaltei Curti. Instanta a ramas in pronuntare in acest caz si urmeaza sa se pronunte pe solicitarea de suspendare si de anulare a deciziei Colegiului de Conducere al ICCJ.Procesul lui Dragnea a vizat initial o alta decizie a Colegiului de Conducere al ICCJ, dar ulterior a intervenit decizia CCR care a stabilit ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu formarea completurilor de judecatori.Asa ca ICCJ a dat o noua hotarare, pe 8 noiembrie, in care a decis tragerea la sorti a unor noi completuri. Tragerea la sorti a avut loc pe 9 noiembrie. Acestea sunt cele contestate mai nou de Liviu Dragnea.Practic, avocatul acestuia a explicat astazi ca si-a modificat cererea de chemare in judecata si are in vedere si aceasta hotarare."Ne-am vazut obligati sa formulam aceasta cerere pentru ca suntem in situatia de a fi in continuare cu drepturi procesuale vadit afectate, respectiv repartizarea aleatorie a cauzelor. Decizia CCR inca nu s-a publicat, orice decizie a CCR isi produce efectele pentru viitor de la data publicarii deciziei, care cuprinde si considerentele", spune avocata.In consecinta, aceasta cere si anularea ultimei trageri la sorti.Potrivit avocatului lui Dragnea, hotararile contestate genereaza o neregularitate si o incalcare flagranta a drepturilor procesuale ale tuturor persoanelor judecate: "Nu numai ale reclamantului".