Tribunalul i-a mutat lui Dragnea procesul la Inalta Curte: "O sa ajungem sa se judece cand se va termina mandatul!"

Oful lui Dragnea

Procesul lui Dragnea a suspendat judecata in cazul Belina

Alt judecator s-a abtinut

Magistratul Manuela Orzata a ridicat din oficiu exceptia de necompetenta a Tribunalului Bucuresti, in a judeca acest caz, si declinarea procesului la Inalta Curte. Procurorul DNA a fost de acord si a aratat ca se contesta o decizie a Inaltei Curti, deci aceasta instanta ar fi competenta.Instanta a acceptat solicitarea de declinare de competenta, asa ca dosarul se muta la Inalta Curte.Pe de alta parte, avocatii lui Liviu Dragea, Flavia Teodosiu si Liviu Popescu, s-au opus declinarii. Popescu sustinea ca nu este contestata o decizie a Inaltei Curti: Noi apreciem ca Tribunalul Bucuresti este instanta de executare a Inaltei Curti.In timpul pledoariei, a avut loc un schimb de replici cu instanta, dupa ce avocatul s-a aratat deranjat de faptul ca procurorul DNA mesteca guma: Este deranjant, face asta cand vorbesc eu. Mesteca ostentativ.Judecatorul a explicat ca nu l-a vazut pe procuror ca mesteca guma. Procurorul si avocatul au purtat o discutie in contradictoriu. Dupa ce judecatorul a oprit micul scandal, avocata Flavia Teodosiu a continuat."Cererea nu este o cale de atac, nici ordinara, nici extraordinara. Nu ne referim la deciziile Inaltei Curti. Procesul este despre detentia dl Liviu Dragnea, pe care noi o consideram nelegala in baza deciziei CCR (). Noi solicitam respingerea exceptiei ridicate din oficiu," spune avocata.In ultimul cuvant, pe aceasta exceptie, Liviu Dragnea s-a opus declinarii."Nu am pregatire juridica. Constat ca dupa o cerere de abtinere aprobata, o cerere de abtinere respinsa, dupa o cerere de recuzare respinsa, constat ca tribunalul vrea sa se mute dosarul la inalta instanta. Cred ca in ritmul asta o sa ajungem sa se judece cand se va termina mandatul," s-a aratat suparat fostul lider PSD.In jurul orei 12:00, Liviu Dragnea a fost adus in boxa arestatilor.Magistratul care judeca dosarul Belina-Sevil Shhaideh a suspendat sedinta pentru ca avocata Flavia Teodosiu sa participe la dosarul lui Dragnea.Fostul politician sta, in boxa arestatilor, fata in fata cu judecatorul Manuela Orzata, pe care l-a recuzat luna trecuta din acest caz, pe motiv ca magistratul a semnat un memoriu initiat de Forumul Judecatorilor din Romania in care se cerea apararea Justitiei, in urma unor declaratii facute de fostul lider PSD. Cererea de recuzare a fost insa respinsa de un alt complet de judecata.Cei doi avocati ai lui Liviu Dragnea, Corneliu Liviu Popescu si Flavia Teodosiu, au o misiune aproape imposibila. Asta dupa ce Inalta Curte a respins la sfarsitul lunii ianuarie o cerere similara. Decizia de la cea mai inalta instanta din tara a fost data de un complet de 3 judecatori format din Ionut Matei, Ioana Alina Ilie si Francisca Dragomir (presedinte).In mod ciudat, la ultimul termen din acest proces, pe 12 februarie, cei doi avocati nu s-au prezentat in sala de judecata, iar cazul s-a amanat.Manuela Orzata este al doilea judecator de la Tribunalul Bucuresti care intra in acest caz. Cazul fusese initial repartizat Rebeccai Zinca Dinu, care a facut o cerere de abtinere, dupa ce mass-media a scris ca ea a participat la un protest al magistratilor pe scarile Palatului de Justitie.Avocatii lui Dragnea au mentionat in aceasta cerere "habeas corpus" - un concept care provine din epoca medievala, prin care politicianul cere sa fie adus de indata in fata unui judecator pentru a constata ca este detinut ilegal din data de 10 octombrie 2019, cand a fost publicata in Monitorul Oficial o decizie a Curtii Constitutionale.