Dragnea forteaza eliberarea din penitenciar la tribunal, dupa ce Inalta Curte a respins o cerere similara

Fostul politician urmeaza sa stea, in boxa arestatilor, fata in fata cu judecatorul Manuela Orzata, pe care l-a recuzat luna trecuta din acest caz, pe motiv ca magistratul a semnat un memoriu initiat de Forumul Judecatorilor din Romania in care se cerea apararea Justitiei, in urma unor declaratii facute de fostul lider PSD. Cererea de recuzare a fost insa respinsa de un alt complet de judecata.Cei doi avocati ai lui Liviu Dragnea, Corneliu Liviu Popescu si Flavia Teodosiu, au o misiune aproape imposibila. Asta dupa ce Inalta Curte a respins la sfarsitul lunii ianuarie o cerere similara. Decizia de la cea mai inalta instanta din tara a fost data de un complet de 3 judecatori format din Ionut Matei, Ioana Alina Ilie si Francisca Dragomir (presedinte).In mod ciudat, la ultimul termen din acest proces, pe 12 februarie, cei doi avocati nu s-au prezentat in sala de judecata, iar cazul s-a amanat.Manuela Orzata este al doilea judecator de la Tribunalul Bucuresti care intra in acest caz. Cazul fusese initial repartizat Rebeccai Zinca Dinu, care a facut o cerere de abtinere, dupa ce mass-media a scris ca ea a participat la un protest al magistratilor pe scarile Palatului de Justitie.Avocatii lui Dragnea au mentionat in aceasta cerere "habeas corpus" - un concept care provine din epoca medievala, prin care politicianul cere sa fie adus de indata in fata unui judecator pentru a constata ca este detinut ilegal din data de 10 octombrie 2019, cand a fost publicata in Monitorul Oficial o decizie a Curtii Constitutionale.