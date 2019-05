Dragnea n-a fost la cina si a stat singur in prima noapte la Rahova. Ce pot face detinutii si de ce facilitati se bucura (Galerie foto)

Ce poate face Dragnea la Rahova

Foto: Ministerul Justitiei

Politicianul este singur in celula. Camera ar fi fost recent renovata, potrivit unor surse judiciare. Aseara a sarit peste cina si s-a uitat la televizor, sustin sursele citate.De marti dimineata, politicianul va intra in programul de evaluare medicala si psihologica si va fi in carantina pentru o perioada de 21 de zile.In aceasta perioada, se realizeaza o evaluare multidisciplinara, din perspectiva educationala, psihologica si sociala si sunt stabilite nevoile de educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala, potrivit procedurilor.La finalul celor 21 de zile, gardienii urmeaza sa-i stabileasca regimul de detentie.Liderul PSD, Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare, poate fi eliberat conditionat dupa ce a executat 2/3 din pedeapsa, potrivit prevederilor Codului Penal.Munca in penitenciar, participarea la programe si activitati educationale, dar si conditiile precare de detentie i-ar putea aduce zile de castig, care ar reduce acest termen. Este vorba de cursuri de calificare, activitati sportive ori dezbateri sau recenzii de carte.La Rahova sunt 222 de camere de detinere. Are 3 terenuri de sport, 15 cabinete medicale, 3 camere de infirmerie, bloc alimentar, spalatorie, 4 ateliere, biblioteca, biserica si o capela.Fotografiile sunt dintr-o prezentare a Penitenciarului Rahova care a fost realizata de Ministerul Justitiei in 2018.