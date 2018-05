Dragnea se tine de ironii in legatura cu procesul Angajarilor fictive: Procurorii DNA cer inchisoare pentru persoanele pe care le apreciaza foarte mult

Candideaza la Cotroceni?

"Procurorii au cerut, ei asa cer tot timpul, mai ales pentru persoanele pe care le apreciaza foarte mult.. Eu am avut si am in continuare trei acuzatii, ca as fi determinat-o pe doamna directoare de acolo sa mentina la serviciu doua angajate care, de fapt, nu veneau la serviciu.A doua acuzatie ca as fi determinat un functionar sa semneze in fals niste documente. A treia acuzatie e ca as fi determinat-o pe una dintre cele doua angajate sa se angajeze si, de fapt, sa nu mearga la serviciu", a spus Liviu Dragnea, miercuri, in Parlament.El a facut referire la dosarul Angajarilor fictive, in care a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.Acest proces s-a incheiat, marti, la ICCJ, iar magistratii au ramas in pronuntare pana pe 29 mai. Procurorii DNA au cerut o pedeapsa de 7 ani si 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu si 2 ani si 6 luni pentru fals, dar si anularea suspendarii condamnarii de 2 ani din dosarul Referendumului.Dragnea a mai sustinut, miercuri, ca cele trei acuzatii nu se bazeaza pe nimic."Doamna directoare a spus in fata instantei ca nu am determinat-o si nu am fortat-o sa mearga la serviciu. Tot acolo a spus ca nu am determinat si nu am presat pe nimeni sa semneze in fals acele documente, iar una dintre cele doua angajate a spus ca eu nu i-am spus niciodata sa se angajeze la Directia de Protectie a Copilului si sa nu mearga la serviciu. Acestea sunt cele trei acuzatii care nu se bazeaza pe nimic. De aici incolo e decizia instantei", a continuat liderul PSD.Referitor la o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale, liderul PSD a afirmat ca e prea devreme pentru a vorbi despre acest subiect."Eu am spus despre candidatura PSD ca este prea devreme. Noi suntem acum interesati sa aplicam programul de guvernare", a sustinut Dragnea.