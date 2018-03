EXCLUSIV "Afacerile" milionarului roman care s-a sinucis in drum spre Costa Rica: cum s-au evaporat pana in Brazilia subventii de zeci de milioane de euro

Ancheta Rise Project

Raportul Fiscului dezvaluie ca o parte din banii trimisi din Romania proveneau din subventiile acordate de stat.

Afacerea

Dosarul si probele

Supraevaluarea tarifelor

Ce a facut cu banii

Concluzile Fiscului

Exemplele

O alta legatura Comana-Dragnea

Ziare.

com

In esenta era vorba de bani pe care Regiotrans ii incasa de la statul roman, in baza unor subventii pentru transportul public de calatori si care trebuiau investiti in dezvoltarea transportului feroviar. Prin diverse artificii financiare, o parte din bani ar fi ajuns in alta parte.Mai multe rapoarte ale Fiscului sunt probe cheie in dosarul in care Iorgu Ganea, asociat si administrator al companiei Regiotrans, Estrela Stefanescu, sef serviciu Urmarire Transporturi in cadrul CNCF CFR SA, firmele Regiotrans, Rail Force, RC CF Trans si Marub au fost trimisi in judecata. Este vorba de cazul in care era cercetat milionarul Costel Comana.Moartea lui Costel Comana, clasata de anchetatorii DNA drept sinucidere, nu a venit deloc in vreun moment lipsit de importanta. Contextul cat se poate de concret a fost declansarea de catre DNA a unui dosar avand in centru Regiotrans si contractul companiei cu CFR, acuzarea lui Comana de mita si retinerea celui mai apropiat colaborator - partenerul sau Iorgu Ganea. La o saptamana dupa, afaceristul milionar a fost gasit mort in avionul care il ducea spre Costa Rica.O ancheta jurnalistica publicata anul trecut de Rise Project sugera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-ar fi consolidat influenta, folosindu-se de un cerc restrans de oameni de incredere, care de aproape zece ani s-ar intalni in secret in Brazilia si ar face afaceri. In replica, seful social-democratilor sustine ca de 11 ani merge in Brazilia, dar ca nu are afaceri sau locuinte acolo. Din asa-zisul cerc de apropiati ai lui Dragnea facea parte si milionarul Costel Comana, patronul Regiotrans, care s-a sinucis in avion in 2015, se arata in anchetaPotrivit Rise Project, Costel Comana, fost coleg de facultate cu Dragnea, a infiintat doua societati comerciale pe malul Atlanticului cu ajutorul unui localnic.Comana a infiintat in februarie 2014, in Fortaleza, doua firme: Regiotrans Fabricacao de Locomotivas si Robra Construcao LTDA. Prima a imprumutat numele companiei romanesti de transport feroviar care l-a imbogatit pe Comana, dar i-a adus si problemele penale, iar cea de-a doua, Robra, vine de la imbinarea celor doua state in care el facea afaceri, Romania-Brazilia.Potrivit DNA, in perioada 7 ianuarie 2009 - 20 ianuarie 2015, in baza unui numar de 74 de cereri si a notelor de fundamentare si justificare a subventiilor atasate cererilor, Iorgu Ganea si Costel Comana ("persoana care a avut calitatea de suspect, decedat in data de 25 februarie 2015"- nota DNA), i-ar fi determinat pe functionarii publici din cadrul Ministerului Transporturilor - Directia Economica (care au actionat fara vinovatie), sa acorde firmei Regiotrans, subventii in valoare totala de 236.238.281 lei (echivalentul a 54.506.882 euro) cu incalcarea legii."Suma de 236.238.281 lei reprezinta parte din suma totala de 1.061.343.466 lei, ce a fost incasata de inculpata SC Regiotrans SRL cu titlu de subventie de la buget in perioada 2009-ianuarie 2015", mai arata DNA.Statul roman, prin ANAF, s-a constituit parte civila in cauza cu suma totala de 1.156.064.128 lei.Dosarul care are zeci de volume de urmarire penala a ajuns pe masa magistratilor de la Tribunalul Bucuresti. Intr-unul din aceste volume se afla si rapoartele Fiscului, privind firma Regiotrans.Practic Directia Generala Antifrauda Fiscala a verificat simultan mai multe societati din cadrul grupului de firme Regiotrans, respectiv Regiotrans SRL, RCCF Trans SRL, Rail Force SRL, Kron Triem Srl, Marub SA, Mineral Oil SRL, Astfalt Com SRL si Rail Security SRL. Concluziile au scos la iveala modul in care subventiile date de stat catre Regiotrans au fost transferata catre societatile din grup.Una din metode a fost supraevaluarea tarifelor pentru prestatiile de servicii si a preturilor pentru achizitiile efectuate de catre Regiotrans SRL de la firmele din grup, fapt care a determinat maximizarea cheltuielilor inregistrate si transferarea profiturilor catre societatile "pui".Profiturile obtinute de catre societatile din grup -RCCF Trans SRL, Rail Force SRL, Kron Triem SRL, Marub SA- s-au ridicat sub forma de dividende direct sau indirect (prin interpusi) de catre Costel Comana si Iorgu Ganea.Inspectorii de la Fisc au exemplificat cu cazul lui Costel Comana, care a incasat diverse sume de bani in conturile personale in perioada noiembrie 2013 - martie 2015:- dividende in suma de 2.158.675 lei de la RCCF Trans SRL, Marub SA, CDC Star SRL;- salarii in suma de 669.410 lei de la RCCF Trans SRL, Spiact Brasov SA;- dobanzi bancare aferente depozitelor constituite in suma de 3.744.517 lei;- restituiri de la bugetul de stat (impozit venit aferent titlurilor de valoare) in suma de 652.765 lei;- restituiri imprumuturi in suma de 1.539.800 lei (Iorgu Ganea, Mineral Oil SRL).Din aceste incasari, Comana a efectuat plati catre diversi furnizori interni sau externi, a transferat sume catre persoane fizice, a achitat diverse impozite si taxe locale,"Se poate deduce ca din profiturile obtinute din activitatea grupului de firme Regiotrans SRL si transferate sub forma de salarii si dividende catre Costel Comana si Iorgu Ganea (persoane care controlau societatile din grup) s-au dezvoltat sau urmau sa se dezvolte societati si in afara Romaniei", au concluzionat inspectori antifrauda.Inspectorii au mai aratat ca din incasarile de la Regiotrans SRL, rezultate in proportie de peste 85% din subventii bugetare, societatile controlate de Costel Comana si Iorgu Ganea:- au efectuat investitii imobiliare in numele societatilor, care ulterior au fost transferate in proprietatea personala a acestora (RCCF Trans SRL, Marub SA);- au dezvoltat afaceri prin investitii financiare si imobiliare in alte domenii de activitate (RCCF Trans SRL, Mineral Oil SRL, Rail Force SRL).De exemplu, RCCF Trans SRL a cumparat pachetul majoritar de actiuni al Marub SA (societate afiliata).Un alt exemplu - incepand cu anul 2013, Mineral Oil SRL a inceput dezvoltarea activitatii in domeniul productiei si furnizarii de energie electrica prin achizitionarea, prin licitatie publica, de la Hidroelectrica SA a obiectivului economic "Grup de microhidrocentrale din bazinul raurilor Bistrita si Budac, jud. Bistrita-Nasaud, Chemp Bistrita, Chemp Bolovani, si Chemp Budac"; Mineral Oil SRL a achizitionat microhidrocentrale pentru activitatea de producere si comercializare de energie electrica si a facut ulterior investitii in retehnologizarea acestora;Un alt exemplu oferit de Fisc este dezvoltarea activitatii de transport feroviar de marfuri de catre Rail Force SRL; investitii efectuate asupra materialului rulant detinut in proprietate de catre Rail Force SRL (de exemplu: modernizarea automotorului AM 4511, valoarea initiala de intrare in gestiune 100.000 de lei, mijlocul fix fiind achizitionat de la RCCF Trans SRL in anul 2009, valoarea majorata dupa modernizare este in suma de 3.711.534 lei, lucrarile de investitii s-au efectuat de Marub SA in perioada 2010 - 2012 si nici in prezent unitatea de materilal rulant nu este utilizata in scop economic).Intr-o alta ancheta realizata deCostel Comana a achizitionat sase proprietati de la Liviu Dragnea. Acestea erau amplasate in Teleorman, la mare, la munte si in lunca Dunarii,De exemplu, trei proprietati, din Turnu Magurele, au fost vandute in 2009, cand Dragnea era presedintele Consiliului Judetean Teleorman. Liderul PSD a incasat de la omul de afaceri Costel Comana 3,37 milioane de lei, banii fiind virati in doua transe, pana in 20 octombrie. Sumele apar in declaratia de avere publicata pe site de RISE Project, dar ulterior banii castigati pe tranzactii dispar din declaratii."In total, peste un milion de euro, bani cash, s-au evaporat din averea declarata de politician. Banii primiti de la Comana nu se regasesc in conturile bancare, in investitii, plasamente sau donatii", dezvaluie sursa citata.Unul dintre terenurile vandute in 2009 s-a intors in familia Dragnea in 2016, mai exact la o firma in care fiul liderului PSD, Stefan Valentin Dragnea (28 de ani), este principalul asociat.