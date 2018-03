Exclusiv Cum se lauda baronul PSD de Neamt ca intervine la Dragnea. "Baga si pe Teleorman, baga si ce am impartit noi!"

Acuzatiile de coruptie

Ar fi cerut 3 milioane de lei

Care era situatia la Ministerul Mediului

Sume uriase de bani

Discutiile de la toaleta

"Eu am grija pentru amandoi"

"Apele sunt la PSD"

"Vezi sa nu te inregistreze"

Lupta politica pentru postul de director

"Baga si pe Teleorman, baga si..."

"I-ai explicat lui Dragnea?"

Intalnirea cu Dragnea

"Vrea sa stea sa se uite exact"

"Sunt nevinovat"

Interesul lui Ionel Arsene in schimbarea inaltului functionar era reprezentat de modul in care se faceau alocari bugetare de aproximativ 60 de milioane de lei, bani care ar fi trebuit sa ajunga la o societate apropiata. Un comision de 5% din aceasta suma, circa 3 milioane de lei, ar fi trebuit sa ajunga la presedintele CJ Neamt, potrivit DNA.Baronul PSD a fost trimis in judecata la sfarsitul lunii februarie 2018 pentru doua infractiuni de trafic de influenta. Cazul a ajuns pe masa magistratilor de la Tribunalul Neamt. Datele din acest articol sunt din dosarul aflat pe rol.Prima acuzatie de trafic de influenta este legata de faptul ca ar fi primit de la fostul primar al orasului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, zis Pinalti, suma de 100.000 de euro. In schimbul banilor, el si-ar fi folosit "influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate", in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese in cazul rivalului sau politic, Culita Tarata.Citeste si:Cea de-a doua acuzatie de trafic de influenta este legata de modul in care ar fi pretins de la un afacerist suma de 3 milioane de lei. Este vorba de un procent de 5% din suma de 60 de milioane de lei ce trebuia alocata de Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) pentru finalizarea contractelor pe care firma Constructii Hidrotehnice le avea in derulare cu administratiile bazinale.Totul se intampla in iulie-septembrie 2015, iar Arsene ar fi facut interventii asupra unui coleg de partid, Iulian Jugan, la vremea respectiva secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, pentru a-l determina sa faca demersuri in vederea alocarii, de catre ANAR, a sumei de 60 de milioane de lei.In final, demersurile lui Arsene au ramas fara rezultat.Iulian Jugan era membru al organizatiei judetene Neamt a PSD, organizatie condusa de Arsene, si a fost numit secretar de stat in urma demersurilor si sustinerii din partea presedintelui CJ Neamt.La data numirii in functie a lui Iulian Jugan, director al ANAR era Ovidiu Gabor, iar ministru al Mediului era Gratiela Gavrilescu, acesta ocupand aceasta functie pana in luna noiembrie 2015. Gavrilescu facea parte din Partidul Liberal Reformator, ulterior ALDE, formatiune politica in alianta cu PSD la guvernare.Afaceristul care a facut denuntul in acest caz "a picat" pe interceptari, atunci cand un prieten i-a comunicat ca s-a laudat ca o sa primeasca o finantare de 60 de milioane de lei. "Da' ai povestit tu c-ai fost odata undeva si ti-o propus ceva. Si s-o aflat...Da' stateam si ma gandeam, in p* ma-si.... ochii-s cat cepele pe noi....Ei, ai fost tu undeva si ti-o propus sa-ti... mai dea... 65 de.... ", i-a transmis acesta.Din discutii a reiesit ca o alocare asa de mare de bani, 60-65 de milioane de lei, era oricum monitorizata de autoritati: "Deci oamenii stateau cu ochii pe ei si vroia sa vada un' se duc! Si cand colo, hopa! Se duc acolo."Principala problema a lui Arsene era ca ministrul Mediului nu era din PSD, iar secretarul sau de stat Iulian Jugan nu avea o mare putere. De asemenea, cei doi ar fi vrut schimbarea pe criterii politice a directorului de la ANAR si numirea unui om de incredere.Baronul de Neamt a avut cu Iulian Jugan mai multe intalniri. Modul in care cei doi discuta probleme sensibile despre acest caz este unul ilar, deoarece de teama interceptarilor discutiile sunt codificate, iar cei doi iau masuri extreme de precautie.De exemplu, pe 21 iulie 2015, Arsene l-a chemat pe Jugan la hotelul Hilton din Bucuresti. Intalnirea a avut loc pe terasa hotelului, dar Arsene i-a cerut lui Jugan sa lase telefoanele pe masa si sa se duca impreuna la toaleta.Aici, pentru a acoperi dialogul, a dat drumul la apa si la un aparat pentru uscarea mainilor, folosind totodata si un ton scazut.Jugan i-a spus ca, desi "eu am planificat pentru buget si alea... 60 de milioane", noul director de la ANAR nu ar fi de acord cu alocarile. "Da, da, eu fac alocarile. Da, dar daca aduce pe unul si schimba tot...?", "Is aproape 60 de milioane, da. Si atunci... Sa nu vina unu, de asta mi-i frica. Ca daca... astia doi erau directori tehnici. Ca pleaca si Gabor si David, care erau directori adjuncti", isi arata temerile Jugan.Secretarul de stat i-a explicat lui Arsene ca ministrul Gratiela Gavrilescu intentioneaza sa numeasca in functia de director al ANAR o persoana agreata de PLR. Cei doi sustin ca functia ar fi trebuit sa revina PSD. Solicitarea lui Arsene: "Tu ocupa-te...sa iasa ce-am discutat noi... ca eu am grija pentru amandoi".Baronul de Neamt avea un ton superior cand discuta cu secretarul de stat si ii arata de ce l-a promovat in organizatia PSD: "Te-am pus vicepresedinte... Ai alta vizibilitate cand te promovez undeva, cand nu stiu ce... Ce functie politica ai? Vicepresedinte de partid...ii altceva".Doua zile mai tarziu, pe 23 iulie 2015, cei doi s-au revazut la un restaurant. Si-au lasat telefoanele pe masa si au iesit pe bulevard unde au discutat in soapta. Arsene i-a spus lui Jugan ca a fost la Liviu Dragnea cu scopul de a obtine numirea de catre PSD a directorului ANAR.Liderul PSD i-ar fi spus: "sa-i propun un om...m-o intrebat pe mine:Jugan i-ar fi spus ca are un om potrivit, pe directorul de la Administratia Bazinala de Apa (ABA) Siret Bacau. Arsene a explicat ca, asa cum a vorbit cu Dragnea, acesta ii va chema atat pe Jugan, cat si pe noul director numit de PSD si le va cere sa lucreze impreuna: "El il va chema pe el si pe tine unu si doi:... direct cu noi, daca-i bine asa... si atat, intelegi?...... deci se ocupa el de subiectul acesta".Potrivit secretarului de stat, totul s-ar fi rezolvat in urma negocierilor politice pentru numirile in functii, iar Jugan a aratat ca "Apele sunt la PSD".La sfarsitul lui iulie 2015, Arsene si Jugan au mai avut o discutie in toaleta restaurantului, iar baronul ii cere secretarului de stat sa demareze urgent procedurile si sa intocmeasca documentele necesare deblocarii sumelor de bani.Arsene l-a sfatuit pe secretarul de stat sa abordeze problema direct cu directorul de la ANAR, caruia sa-i solicite expres sa finanteze anumite lucrari, dar il atentioneaza sa fie precaut.Auzi! Vezi cand vorbesti cu el, sa nu te....Sa nu ma inregistreze. De asta nu am vrut sa dau nici scris, nici... da, ca nu stii ce...Pe 27 august 2015, Arsene are o noua intalnire cu Jugan, cei doi discuta care era situatia in Ministerul Mediului.Presedintele CJ Neamt i-a cerut secretarului de stat sa faca o situatie a lucrarilor aflate in curs de executie, situatie cu care sa se prezinte la Liviu Dragnea, pentru a-l convinge de necesitatea si urgenta numirii unui director agreat de PSD.Pentru a nu devoala interesul lui Arsene, cei doi au convenit ca lista sa cuprinda atat lucrarile din zona Moldovei, unde au fost alocati putini bani in ultimul timp, cat si lucrarile din Teleorman.Zi-mi un pic, ce s-o intamplat?Nu face nimic, Gratiela. Nimic!N-o pus pe nimeni?Nimic! Nici ordonator de credite, nimic! Nimic!Da, am vorbit cu Dragnea, fa o situatie cu ultimul an lucrarile cum s-o dus, unde s-o dus si propunerea noastra pe Moldova s-o pui cum am...Am inteles! Am inteles! Si bag si ce are pe Teleorman, ca stii ca are doua lucrari...Baga si pe Teleorman, baga si....Mi-o zis Adrian Giarap de la... AFM (Administratia Fondului pentru Mediu - n.red.)... Ihi. Am inteles!Baga si pe Teleorman, baga si ce am impartit noi si asta si...Da' v-o zis cand reuseste sa numeasca...Pai, nu, vino cu astea intai incoace, cu situatia asta.Da. Am inteles. Am inteles!Si adu-mi-o... hai maine.... maine dupa-amiazaDa, domnu' presedinte.La finalul discutiei, Arsene a stabilit ca Jugan sa mearga impreuna cu el la Dragnea, caruia sa-i prezinte inclusiv faptul ca investitiile sunt blocate, din cauza ca secretarul de stat nu este ordonator de credite: "Si...... Da', de fapt o sa vii cu mine sa ii explicam..."La inceputul lunii septembrie 2015, Arsene si Jugan s-au intalnit la hotelul Marriot din Bucuresti, iar primul i-a cerut explicatii cu privire la intarzierea alocarii fondurilor.Pentru ca ministrul n-ar fi fost de acord cu alocarile, cei doi au ajuns la concluzia ca aceasta situatie poate fi rezolvata doar de Liviu Dragnea, care avea posibilitatea de a propune in numele PSD persoana care sa fie numita director ANAR.I-ai explicat lui Dragnea?I-am spus!Si ce a zis?A spus ca bine ca mi-ai spus, urmeaza zilele astea sa discutam. Oricum daca va vedeti si dumneavoastra ii explicati altfel...I-am spus, cum nu i-am spus!Pe 22 septembrie 2015, cei doi s-au dus sa se intalneasca cu liderul PSD, in scopul de a-l convinge sa nominalizeze o persoana agreata de partid la conducerea ANAR.Cei doi au discutat modul in care sa-i prezinte situatia presedintelui partidului in sensul ca PSD nu controleaza in fapt ANAR, ca investitiile din ultimul timp au fost facute preponderent in Ardeal, ca la nivelul institutiei este o "problema sociala cu zece mii de oameni", ca ministrul Gratiela Gavrilescu controleaza toate investitiile, iar Iulian Jugan, numit secretar de stat cu sprijinul PSD, este singurul secretar de stat care nu este ordonator de credite.In biroul lui Dragnea de la sediul PSD a intrat doar Arsene, Jugan asteptand in anticamera. Dupa ce a discutat cu presedintele PSD, Arsene i-a transmis lui Jugan ca trebuie sa vina ulterior pentru a discuta direct cu Dragnea. Asta dupa ce acesta va analiza documentele intocmite de Jugan si pe care i le-a dat Arsene - situatia investitiilor din ANAR.Vii mai tarziu ca vrea sa stea sa se uite exact.Pe tot ce... am inteles. Vorbesc cu secretara si...Te sun eu...! Te sun eu cand sa vii!...A, ok, am inteles! Perfect! Astept!Potrivit anchetei DNA, demersurile lui Arsene au fost fara rezultat, intrucat ANAR nu a alocat sumele dorite de acesta pentru continuarea lucrarilor contractate de Constructii Hidrotehnice SA Iasi.Ionel Arsene nu a putut fi contactat, iar purtatorul de cuvant al CJ Neamt nu a raspuns la mesajele Ziare.com privind un punct de vedere in acest caz. Pe parcursul urmaririi penale, la DNA, Arsene s-a prevalat de dreptul la tacere in acest caz.La sfarsitul lunii ianuarie 2018, imediat dupa trimiterea in judecata, Arsene a fost eliberat din arest. El a transmis un mesaj dupa ce a iesit din arest, aratand ca se considera nevinovat si are incredere ca va fi judecat corect."Vreau sa incep acest mesaj prin a va multumi tuturor celor care ati fost alaturi de mine si de familia mea de-a lungul ultimelor saptamani. Va sunt recunoscator pentru ca nu v-ati indoit de mine si de intentiile mele, in ciuda faptului ca s-au facut atat de multe speculatii si s-au spus atatea lucruri nedrepte. Sunt nevinovat si voi prezenta in instanta date care vor sustine acest lucru. Am incredere in conduita magistratilor si credinta ca voi fi drept judecat", a scris Ionel Arsene pe pagina sa de Facebook.