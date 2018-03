EXCLUSIV Doua firme cer in instanta sa fie schimbat administratorul judiciar al Tel Drum. DNA: Insolventa este regizata

Ce spune legea

DNA a atras atentia asupra firmei

Firma care a pazit sediile Tel Drum

"Se asigura buna administrare a dosarului"

Datorie de 4,8 milioane de lei

Legea: Creditorii trebuie protejati

Cum incepe insolventa

Societatile Aversa Manufacturing Bucuresti si Europrotect Security cer Curtii de Apel Bucuresti schimbarea lichidatorului judiciar desemnat de Tribunalul Teleorman sa administreze firma Tel Drum in perioada in care se afla in insolventa.La solicitarea Tel Drum, instanta din Alexandria a decis sa numeasca administrator judiciar firma Casa de Insolventa Transilvania (CITR) Filiala Ilfov SPRL.Tel Drum a avut in ultimii ani contracte uriase cu statul, cu administratia locala sau finantate din fonduri europene. Surprinzator, pe fondul a doua anchete DNA, actionarii au cerut insolventa. Potrivit uneia dintre anchetele procurorilor, in spatele firmei ar fi liderul PSD, Liviu Dragnea. Politicianul a negat vehement acest lucru.Potrivit documentelor din dosarul de insolventa studiate de, Aversa Manufacturing si Europrotect Security sustin ca Tribunalul Teleorman a gresit atunci cand a desemnat lichidatorul propus de Tel Drum. Motivul: instanta trebuie sa dea intaietate propunerii facute de debitor, nu celei facute de creditor.In sprijinul afirmatiilor, avocatii firmelor arata ce prevede Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, la articolul 45."......", este articolul in baza caruia cele doua firme cer schimbarea CITR Filiala Ilfov SPRL.Numirea firmei CITR Filiala Ilfov a atras atentia DNA, care a scris in solicitarea prin care a cerut, intr-un alt caz,"De asemenea, consideram ca in cauza este relevant pentru pozitia procesuala a inculpatului Tel Drum SA si pentru aprecierea bunei-credinte si faptul ca acesta a propus in mod expres numirea in calitatea de administrator judiciar provizoriu a unei societati, respectiv CITR Filiala Ilfov, ai carei reprezentanti sunt cercetati si trimisi in judecata in legatura cu fraudarea procedurilor de insolventa si lichidare frauduloasa a persoanelor juridice, aspect usor de verificat din surse deschise".Tribunalul Bucuresti a admis solicitarea DNA si a oprit dizolvarea/lichidarea Tel Drum.Europrotect Security Alexandria are de recuperat de la Tel Drum suma de 1,2 milioane de lei, facturi neplatite din 2017, in baza unor servicii de paza.Concret societatea pazea 17 obiective ale Tel Drum, in baza unui contract din 2012: cele doua sedii ale firmei din Alexandria - din strada Libertatii si strada Viilor, Simpos, Ferma Poroschia, Sectia Cervenia, Campus Zimnicea, Filiala de Vanatoare si Pescuit, Sectia Lita, Gran Siloz, Ferma Dona, Moara Saelele, IAS Slobozia Mandra, Ferma Bonciu, Sectia Rosiori, Sectia Olteni, Sectia Videle si Statia de Asfalt.Europrotect Security Alexandria a depus cerere de intrare a insolventei pe 21 ianuarie, la cateva zile dupa ce Tel Drum facuse acest lucru.fata de societate pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul.Tribunalul Teleorman a decis intrarea in insolventa pe 29 ianuarie."Hotararea instantei cu privire la numirea administratorului judiciar provizoriu CITR Filiala Ilfov este netemeinica si nelegala", acuza avocatii Europrotect Security. Ei cer sa aiba intaietate in desemnarea administratorului si propun ca firma Art Pro Insolv SRL Arges sa se ocupe de insolventa Tel Drum."Prin solicitarea subscrisei se asigura buna administrare a dosarului de insolventa, avand in vedere resursele umane de care dispune practicianul in insolventa, experienta acestuia, conduita, precum si impartialitatea acestuia, avand in vedere ca acesta nu este localizat in raza debitoarei sau a creditorilor acesteia fiind intr-un alt judet", arata Europrotect Security.Aversa Manufacturing Bucuresti are de recuperat de la Tel Drum suma de 4,8 milioane de lei, in baza unui contract de livrare de electropompe si servicii de mentenanta, din perioada 2015-2016. Pe 25 ianuarie 2018, firma a depus o cerere la Tribunalul Teleorman si a cerut desemnarea Intercom Management SPRL ca administrator judiciar la Tel Drum. Li s-a admis doar creanta, nu si desemnarea administratorului."Consideram ca schimbarea in parte a incheierii apelate este singura solutie menita a repara nesocotirea dispozitiilor legale inocate", arata avocatii Aversa Manufacturing. Ei fac trimitere la articolele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa."Legiuitorul a avut ratiuni ce tin de protejarea intereselor creditorilor, prin adoptarea acestui text de lege, text ce da prioritate optiunii creditorilor in privinta administratorului judiciar si nu optiunii debitorului si nici nu da posibilitatea judecatorului de a alege dintre optiunea creditorului si optiunea debitorului, textul de lege fiind imperativ sub acest aspect", arata avocatii Aversa Manufacturing.Citatiile au fost trimise catre Tel Drum, pentru a putea pune intampinari in acest dosar.Povestea insolventei Tel Drum incepe pe 6 ianuarie 2018, ora 14:30. Atunci, actionarii Tel Drum s-au intalnit pentru a discuta situatia delicata a companiei. Cel care a facut solicitarea era chiar directorul general al societatii, Petre Pitis, care detine in acte 54,006% din actiunile firmei.La Adunarea Generala au participat si ceilalti actionari: Liviu Lucian Dobrescu (43,999%), Marinela Panaitov (0,665%), Florea Neda (0,665%) si Mirela Costache (0,665%).Toti actionarii au votat in unanimitate pentru deschiderea procedurii de insolventa, iar de intreaga procedura a fost delegat sa se ocupe Petre Pitis.In aceeasi zi, Pitis a trimis o notificare catre Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili in care anunta intentia de a intra in procedura insolventei.