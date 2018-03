Fara actiuni la purtator! Un proiect de lege pune gand rau firmelor-fantoma care s-au abonat la bani publici

Cate firme sunt in Romania

Cazul Tel Drum

Lipsa de transparenta a actionariatului

Actiunile la purtator

Registrul Beneficiarilor Reali

Reactie la "Panama Papers"

Cine sunt persoanele "expuse politic"

Conditiile sunt introduse intr-un proiect de lege redactat la nivelul Ministerului Justitiei si care urmeaza sa fie avizat de Guvern, termenele de conformare urmand sa fie calculate de la data la care si Parlamentul aproba proiectul, iar acesta este publicat in Monitorul Oficial.Este vorba de o completare a Legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Pana in prezent, UE a emis patru directive care abordeaza amenintarea reprezentata de spalarea banilor.Proiectul transpune, cu intarziere, o Directiva a UE in domeniu. Este vorba de Directiva/ (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in iunie 2015, cu termen limita de implementare 26 iunie 2017.Un numar de 384 de societati care au actiuni la purtator functioneaza, in prezent, in Romania, cele mai multe fiind conectate la bani publici, au atras atentia, in noiembrie 2017, reprezentantii RoAction.Organizatia a initiat la sfarsitul anului trecut o campanie de strangere de semnaturi pentru interzicerea totala pe teritoriul national a acestei practici.Probabil cel mai cunoscut caz este cel al societatii Tel Drum, care a avut actiuni la purtator imediat dupa privatizare, din 2002, pana la finalul anului trecut.Cazul este anchetat de procurorii DNA, care sustin ca in spatele Tel Drum s-ar afla liderul PSD, Liviu Dragnea, acuzatie pe care politicianul o neaga cu vehementa.Potrivit noilor date de la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), actionarii Tel Drum sunt Petre Pitis, cu 54%, Dobrescu Liviu Lucian, cu 44% si inca trei persoane, care detin cate 0,665%: Neda Florea, Panaitov Marilena si Costache Mirela."Institutia actiunii la purtator ridica insa, tot mai accentuat, problema lipsei transparentei actionariatului, iar cunoasterea in orice moment a actionarilor este esentiala in implementarea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor, a luptei impotriva terorismului si finantarii acestuia, a prevenirii si combaterii evaziunii fiscale", se arata in expunerea de motive a proiectului de lege.Potrivit proiectului, in Romania exista un numar redus de societati emitente de actiuni la purtator inregistrate in Romania (deci ar fi un impact relativ mic asupra mediului de afaceri) si, avand in vedere solutiile pentru care au optat si celelalte state membre (spre exemplu, Austria, Belgia, Cehia, Croatia, Danemarca, Finlanda, Franta, Italia, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania) in transpunerea acestei directive, propunem eliminarea posibilitatii societatilor pe actiuni de a emite actiuni la purtator si acordarea unui termen rezonabil (de 18 luni) de efectuare a conversiei actiunilor la purtator in actiuni nominative in cazul societatilor pe actiuni deja inmatriculate in registrul comertului.Proiectul de lege elimina posibilitatea societatilor pe actiuni de a emite actiuni la purtator si acorda un termen de 18 luni de efectuare a conversiei actiunilor la purtator in actiuni nominative in cazul societatilor pe actiuni deja inmatriculate la Registrul Comertului.In cazul firmelor care nu vor realiza conversia actiunilor la purtator va fi instituita sanctiunea dizolvarii judiciare.Proiectul propune crearea si operationalizarea Registrului Beneficiarilor Reali, care va include identitatea beneficiarilor reali ai categoriilor de entitati mai sus enuntate."Informatiile privind beneficiarul real sunt obtinute de oficiul registrului comertului pe baza unei declaratii pe proprie raspundere autentica sau data in fata functionarului de la registrul comertului", se arata in motivare.De asemenea, pentru a se asigura eficienta mecanismului de evidenta a Beneficiarilor reali, se propune si un regim sanctionator gradual pentru nerespectarea termenelor de depunere a declaratiilor (amenda contraventionala, iar in caz de neconformare repetata dizolvare judiciara).Potrivit expunerii de motive, care citeaza din normele impuse de Directiva europeana, un element de noutate absoluta este dat de infiintarea registrelor beneficiarilor reali ai persoanelor juridice.Decizia de infiintare a acestora a fost luata la nivel european ca raspuns la atacurile "Panama Papers" si la atacurile teroriste survenite in capitalele statelor membre.Conform proiectului de act normativ, beneficiarii reali (persoanele fizice ce controleaza persoane juridice) definiti potrivit legii sunt inregistrati in registre (Registrul Comertului, Registrul asociatiilor si fundatiilor) ce pot fi utilizate de autoritatile statului, dar si de entitatile obligate atunci cand aplica masuri de identificare a clientelei."La nivel european este preconizat ca, la nivelul anului 2019, aceste registre nationale sa fie interconectate, permitand astfel o transparenta imbunatatita a circuitelor financiare, atat national, dar si transnational", mai arata sursa citata.O alta schimbare impusa prin Directiva europeana si transpusa prin prezentul proiect vizeaza categoria persoanelor expuse politic; De asemenea, urmeaza sa se modifice si regimul aplicabil clientilor ce fac parte din categoria persoanelor expuse politic, in sensul solicitarii de a aplica masuri suplimentare de cunoastere a clientelei si de a acorda o atentie sporita relatiilor de afaceri cu astfel de persoane ce ocupa functiile publice importante la nivel national (spre deosebire de vechea reglementare ce solicita aplicarea acestui tip de masuri doar pentru persoanele expuse politic nerezidente).