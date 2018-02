Fostul cumnat al lui Liviu Dragnea l-a infundat la DNA pe fostul deputat PSD, Adrian Simionescu

Veriga fictiva din Bulgaria

DNA: Semnaturile au fost falsificate

"M-a rugat sa accept respectiva functie"

Acuzatia, clasata

Florinel Marinas era cercetat de procurorii DNA in calitate de administrator al societati bulgaresti Fan Speed din Bulgaria, implicata intr-o retea de evaziune fiscala. Detaliile apar in dosarul in care au fost trimisi in judecata fostul deputat PSD, Adrian Simionescu, si primul patron al firmei Tel Drum, Marian Fiscuci. Cazul este pe rolul Inaltei Curti. Informatiile sunt din dosarul aflat in instanta.Detalii despre acest caz:Florinel Marinas este insurat cu sora Bombonicai Prodana, fosta sotie a liderului PSD, Liviu Dragnea. El a acceptat sa fie numit administrator al firmei Fan Speed dupa ce asociatul unic al acesteia, Adrian Simionescu, a fost ales deputat de Teleorman. Motivul: politicianul nu putea fi si parlamentar si afacerist. Florinel Marinas a ocupat functia de administrator in perioada 21 martie 2013- 8 aprilie 2014. In aprilie 2014, Florinel Marinas a fost inlocuit din functia de administrator de catre Mihai Alexandru Simionescu, fiul fostului deputat PSD, Adrian Simionescu.In esenta, procurorii DNA investigau societatea Proinvest SRL Alexandria, controlata de Marian Fiscuci, primul patron al Tel Drum, care a achizitionat din spatiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate in domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme romanesti. Totul s-a intamplat in perioada 2012-2014.In acest lant economico - financiar, Marian Fiscuci ar fi introdus o veriga fictiva, respectiv firma bulgareasca Fan Speed Nikopole, careia ii erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din Romania. ANAF s-a constituit parte civila in acest dosar cu suma de 5.692.644 lei, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat.Atunci cand au fost audiati, ambii administratori, Florinel Marinas si Mihai Alexandru Simionescu, au declarat ca rolul lor in societatea Fan Speed a fost unul formal, potrivit datelor aflate in dosarul de la Inalta Curte. Fostul cumnat al lui Liviu Dragnea, Florinel Marinas, a declarat ca o parte din semnaturile sale de pe actele firmei nu ii apartin.Potrivit anchetatorilor, aceste semnaturi in fals ar fi fost facute de Adrian Simionescu sau de alti angajati ai firmei Proinvest, locul unde se tineau stampilele societatii Fan Speed. Procurorii anticoruptie au deschis o noua ancheta privind posibile infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata.Atunci cand a fost audiat la DNA, Florinel Marinas a dat o marturie detaliata. Declaratia acestuia este relevanta pentru a dovedi si faptul ca Adrian Simioenscu a continuat sa controleze firma Fan Speed si in perioada in care era parlamentar. El a dat detalii si despre modul in care erau gasiti clientii care cautau sa cumpere utilaje si despre cum se negociau preturile si contractele cu acestia.- "Am ajuns sa fiu administrator al firmei Fan Speed intrucat am purtat o discutie cu Simionescu Adrian Constantin, care m-a rugat sa accept respectiva functie pe care o indeplinea el pana la acel moment, deoarece el a devenit parlamentar si nu mai poate figura ca administrator in cadrul unei societati comerciale";";"Proinvest se ocupa de transport";"Documentele pe relationarea Proinvest- Fan Speed si Fan Speed - clientii finali, erau redactate intocmite la Proinvest si de catre R*** G** (martor la DNA- n.red.) ";"Martorul a relatat discutiile pe care le-a avut cu Simionescu cand a constatat ca actele Faan Speed sunt semnate de altcineva de la Proinvest, in numele sau, precum si faptul ca procesele-verbale de predare-primire dintre Proinvest si Fan Speed precum si dintre Fan Speed si clientul final erau intocmite in acelasi timp, fara ca administratorul din acte - Marinas, sa insoteasca marfa sau sa le semnze, context in care inc. Simionescu Adrian Constantin i-a spus ca asa s-a procedat pana atunci si asa se va proceda si in continuare, de aceste aspecte ocupandu-se el personal, desi erau activitati specifice celui de administrator";"Nu am fost niciodata la sediul firmei Proinvest sa semnez actele pe relationarea Proinvest- Fan Speed si nici pe relationarea Fan Speed - clientul final. Aceste documente le preluam de la G*** R*** (martor la DNA- n.red.) care, la randul ei le primea de la Proinvest, iar dupa ce le semnam, le duceam la sediul firmei Sady Com pentru a fi date soferilor care transportau utilajele pe ruta Romania-Bulgaria-Romania";"Firma Fan Speed nu detine infrastructura necesara preluarii si transportarii unor asemenea utilaje agricole";, in fapt, de administrarea societatii se ocupa Simionescu Adrian Constantin, care coordona si se ocupa de intreaga activitate";"Stampila firmei Fan Speed nu a stat la mine niciodata, nu am avut nici macar drept de semnatura in banca sau imputernicire sa relationez cu alte entitati publice din domeniul fiscal din Bulgaria";"La sediul firmei Fan Speed din Bulgaria am fost o data cu ocazia investirii in functia de administrator si ulterior de doua ori, o data singur si o data cu dl. Simionescu. Cand am fost singur, am fost trimis de dl. Simionescu sa duc niste acte";"I s-au prezentat inculpatului Marinas mai multe documente din perioada respectiva intocmite pe relationarea Proinvest- Fan Speed si Fan Speed - clientii finali, iar inculpatul nu recunoaste ca fiind semnaturile sale si nu stie cine a semnat in numele lui insa banuieste ca cineva de la Proinvest";"In legatura cu circumstantele iesirii mele din firma Fan Speed unde eram administrator, doresc sa precizez ca nu cunosc momentul cand Simionescu Adrian Constantin a decis sa ma indeparteze din functia de administrator, insa in repetate randuri i-am adus la cunostinta ca nu mai doresc sa am de a face cu activitatea de administrator in activitatea Fan Speed si, mai ales am refuzat sa semnez documentele ce priveau relationarea Proinvest- Fan Speed, Fan Speed - clientii finali.Reiterez in acest context ca in momentul in care am fost numit administrator si am sesizat acele deficiente in administrarea si modul de organizare al societatii Fan Speed si anume lipsa unui spatiu de depozitare, lipsa unei rampe, intocmirea actelor de catre Proinvest, inexistenta unui contact direct cu cumparatorii directi ai utilajelor,, i-am cerut in repetate randuri sa ma inlocuiasca din functia de administrator. In contextul in care am refuzat sa mai semnez documente ale firmei Fan Speed este posibil sa fi aparut aceste semnaturi care nu imi apartin".Interceptarile telefonice din acest caz nu au relevat o implicare a a lui Florinel Marinas in rulajul utilajelor agricole pe ruta Romania - Bulgaria - Romania, interceptarile existente evidentiind doar relationarea comerciala in domeniul ingrasamintelor. Astfel au fost mai multe interceptari privind achizitia de ingrasaminte.Clasarea acuzatiei de complicitate la evaziune fiscala a fost motivata si de faptul ca fostul cumnat al lui Liviu Dragnea nu stia de schema de evaziune fiscala.