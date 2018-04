GRECO: Parlamentarii au propus prag de 200.000 de euro la abuzul in serviciu, intr-o tara in care salariile medii lunare sunt intre 600 - 800 de euro

Inflatie de proiecte legislative

Limita de 200.000 de lei l-ar salva pe Dragnea

Dragnea, despre prag: Sa fie "unul nu foarte mare"

Ziare.

com

"S-a sustinut ca modificarile propuse cu privire la Codul de Procedura Penala, discutate de comisia parlamentara speciala comuna in legatura cu Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie, depasesc scopul Directivei mentionate. Aceste modificari propuse dau nastere la ingrijorari serioase atat pe plan intern, cat si printre alte state, pentru potentialul impact negativ asupra asistentei judiciare reciproce si asupra capacitatii sistemului de justitie penala de a aborda forme grave de criminalitate, inclusiv infractiuni legate de coruptie", arata oficialii europeni.In acest caz, echipa de evaluare ad hoc a GRECO (in continuare GET) a organizat o serie de intalniri si discutii in Romania in perioada 21 - 22 februarie 2018. Echipa a dat ca exemplu o parte dintre modificarile legislative, care ar restrictiona excesiv conditiile de aplicare a tehnicilor de investigatie sub acoperire si utilizarea probelor colectate prin intermediul acestora.GET a atras atentia ca Senatul a inregistrat trei proiecte de legi in data de 21 decembrie 2017, care contin amendamente la Codul Penal (CP), dar si la Codul de Procedura Penala (CPP). Acestea au fost depuse in paralel cu discutiile din comisia speciala condusa de deputatul Florin Iordache."Lasand deoparte intrebarile referitoare la articularea si eventuala suprapunere cu activitatea in desfasurare a comisiei speciale, aceste amendamente - daca ar fi adoptate - ar contrazice in mod clar unele dintre angajamentele internationale ale Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste Conventia Penala privind Coruptia a Consiliului Europei", arata GRECO.GET a constatat, de asemenea, ca exista o alta incercare de modificare a infractiunii de abuz in serviciu, astfel incat sa se dezincrimineze complet toate faptele comise in legatura cu un prejudiciu de pana la 200.000 de euro, "intr-o tara in care salariile medii lunare sunt intre 600 - 800 de euro".Este vorba de un proiect de lege depus de deputatul Catalin Radulescu (PSD) si alti 38 de alesi ai PSD, care vizeaza modificarea legislatiei penale si in care e prevazut ca pragul la abuzul in serviciu sa fie fixat la 200.000 de euro.GET a reamintit ca ordonanta de urgenta controversata care a fost adoptata peste noapte in ianuarie 2017 (si apoi abrogata) urmarea un obiectiv similar. Este vorba de OUG 13/2017 de modificare a Codurilor Penale, in care pragul propus pentru incriminarea abuzului in serviciu a fost stabilit la 200.000 de lei.Mass-media a speculat in 2017 ca, in cazul in care s-ar fi instituit pragul de 200.000 de lei, unul dintre beneficiari ar fi liderul PSD, Liviu Dragnea, care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu, intr-un dosar cu prejudiciu de 108.000 lei.Semnalul de alarma tras de GRECO vine in contextul in presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, chiar marti dupa-amiaza,"In aceasta saptamana vor incepe in comisia speciala dezbaterile pe Codurile Penale", a declarat Liviu Dragnea. Acesta a vorbit si despre transpunerea Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale."Vedem ca apar protocoale secrete, abuzuri si trebuie transpuse principiile in acte normative, in Coduri, ca orice roman sa aiba garantia ca poate beneficia de prezumtia de nevinovatie, ca acuzarea trebuie sa fie cea care aduce probe, ca deciziile se iau bazate pe probe, dincolo de orice indoiala", a punctat el.Intrebat despre pragul in privinta abuzului in serviciu, Dragnea a precizat ca, in cazul in care va fi, trebuie sa fie "unul nu foarte mare".