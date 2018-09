Inalta Curte justifica de ce nu va schimba componenta completelor de 5 judecatori, asa cum ar fi vrut Liviu Dragnea

Reactia lui Dragnea

Ce se schimba?

Ziare.

com

Aceasta este o parte din motivarea Colegiului de Conducere al Inaltei Curti, care a decis sa nu schimbe anul acesta componenta completelor de 5 judecatori.Potrivit sursei citate, aceste complete de judecata sunt constituite "la inceputul fiecarui an" si, in absenta unei norme tranzitorii, devin aplicabile incepand cu data de 1 ianuarie 2019.Decizia a fost luata cu opinia separata a judecatoarei Simona Nenita, in sensul ca dispozitiile legii noi sunt norme de organizare ce vizeaza compunerea completelor si, in absenta unei norme tranzitorii, sunt de imediata aplicare.Colegiul de conducere al ICCJ este format din 12 judecatori, printre acestia fiind si presedintele, Cristina Tarcea, si cei doi vicepresedinti, Iulian Dragomir si Gabriela Bogasiu.Pe site-ul ICCJ puteti regasi membrii colegiului de conducere. Detaliile apar in decizia colegiului de conducere al ICCJ din 4 septembrie, publicata saptamana aceasta pe site-ul institutiei. Aceasta decizie data de colegiul de conducere a avut doua efecte: o plangere facuta la Inspectia Judiciara impotriva Cristinei Tarcea si o declaratie acida a lui Liviu Dragnea. Politicianul urmeaza sa fie judecat in dosarul de apel de un complet de 5 judecatori constituit pe vechea lege.Este vorba de cazul angajarilor fictive de la Directia Copilului Teleorman, in care seful PSD a fost deja condamnat, in prima instanta, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu."Legea 304 nu e in vigoare peste tot, la ICCJ nu e. Acolo se considera ca intra in vigoare la 1 ianuarie. Asa am auzit. Trebuie sa intre in vigoare pana la 1 ianuarie toate Legile Justitiei. Toate institutiile trebuie aduse in matca constitutionala. Cu aceasta arhitectura bulversata abuzurile vor continua. Asta vrem in Romania? Ideea de #Rezist... e vorba de rezistenta la aducerea normalitatii in Romania", a acuzat Dragnea.Potrivit vechii reglementari, completele de 5 judecatori sunt conduse de drept de magistrati cu functii de conducere, cum ar fi presedintele, vicepresedintii sau sefii de sectie. Ceilalti patru membri si membrii supleanti sunt trasi la sorti la inceputul anului.De exemplu, in cazul celor doua complete care judeca dosarele penale, acestea sunt conduse de vicepresedintele instantei, Iulian Dragomir, si de sefa interimara a Sectiei Penale, Sorina Mirela Popescu.Potrivit noii reglementari, magistratii cu functii de conducere nu mai sunt membri de drept in aceste complete. Toti membrii completelor si membrii supleanti sunt trasi la sorti la inceputul anului.