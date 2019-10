Inalta Curte motiveaza de ce l-a trimis la inchisoare pe Liviu Dragnea: A afectat increderea functionarilor publici in raporturile de serviciu

"Functia de presedinte CJ, agravanta"

Hotararea a fost luata de un complet format din 5 judecatori. Patru au fost pentru condamnare - Rodica Aida Popa, fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Luciana Mera si Simona Encean, iar cel de-al cincilea judecator - Alexandra Iuliana Rus, si-ar fi dorit rejudecarea intregului dosar.Motivarea sentintei a fost facuta publica miercuri de Inalta Curte. Magistratii arata ca infractiunea pentru care a fost gasit vinovat Dragnea, instigare la abuz in serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani."Astfel, cuantumul pedepsei stabilita de prima instanta inculpatului Dragnea Liviu a fost orientat spre minimul legal, pe de-o parte, in raport cu gradul de pericol social concret al faptei comise,Pe de alta parte, de la data comiterii infractiunii, anul 2008, si pana la data judecarii cauzei cu caracter definitiv, a trecut un interval de timp de 11 ani, reactia sociala atenuandu-se odata cu trecerea timpului, potrivit si criteriilor statuate de instanta de contencios european, cauza Letellier contra Frantei, cuantumul relativ redus al despagubirilor civile, precum si circumstantele personale ale inculpatului, cunoscut cu o condamnare anterioara (condamnat la o pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendare conditionata)," explica judecatorii.Asadar, aici, magistratii au facut trimitere la prima sentinta primita de Dragnea in dosarul Refedendumului, in care a fost condmanat la 2 ani de inchisoare cu suspendare.Ei au aratat ca prima instanta a contopit pedeapsa de 3 ani si 6 luni din acest caz, cu cea de 2 ani de inchisoare cu suspendare primita in 2016, iar Liviu Dragnea a fost condamnat la pedeapsa cea mai grea, de 3 ani si 6 luni."Inalta Curte de Casatie si Justitie, completul de 5 Judecatori, in majoritate, in procesul de reanaliza efectiva a criteriilor de individualizare judiciara prevazute in art. 72 din Codul Penal 1969 considera cuantumul pedepsei de 3 ani si 6 luni ca fiind suficient si proportional, in raport, cu circumstantele reale si personale ale inculpatului,Instanta de apel, in majoritate constata, ca in raport de cuantumul pedepsei rezultante de 3 ani si 6 luni inchisoare,," motiveaza Inalta Curte.