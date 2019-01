Inalta Curte trage la sorti completurile de 5 pentru 2019. Ce se intampla cu procesele lui Dragnea si Tariceanu

Cine-i judeca pe politicieni

Povestea bilelor

Ziare.

com

Aceste completuri vor judeca dosarele care vor fi introduse in 2019. In cazul dosarelor aflate pe rolul Completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte, acestea vor fi judecate de completurile trase la sorti pe 13 decembrie, potrivit unei decizii data de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia CSM a fost data pe 19 decembrie.Anterior, pe 5 decembrie, Sectia pentru judecatori a CSM a marit, de la doua la trei, numarul completurilor de 5 judecatori si a decis ca toate dosarele aflate pe rolul acestei instante sa fie impartite aleatoriu.Amintim ca CCR a anuntat, pe data de 7 noiembrie, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuie sa schimbe imediat, prin tragere la sorti, toti membrii completurilor de 5 judecatori, ca urmare a constatarii existentei unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si ICCJ.CCR a aratat ca obligatia de a identifica solutiile, la nivel de principiu, cu privire la legala compunere a completurilor de judecata si de a asigura punerea lor in aplicare revine Sectiei pentru judecatori a CSM.este format din judecatorii Simona Nenita, Constantin Epure, Iulian Dragomir, Marius Foitos si Ionut Matei.Acesta are pe rol procesele "Turceni- Rovinari" - cu fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova, "Retrocedarile de paduri" - cu Viorel Hrebenciuc, Ioan Adam si Tudor Chiuariu, procesul fostului deputat PSD Sebastian Ghita - cazul cu fostul primar al orasului Ploiesti, spetele fostului senator PSD Victor Mocanu, procesul fostului consilier prezidential George Scutaru si al fostului deputat Dan Motreanu, precum si al fostului deputat Cristian Rizea.este format din judecatorii Luciana Mera, Simona Encean, Alexandra Iuliana Rus, Lucia Rog si Aida Popa. Acesta are pe rol procesele DGASPC Teleorman-Liviu Dragnea sau cazul in care Sebastian Ghita este judecat alaturi de sefi de politie si parchete din Prahova. Un alt dosar mediatizat este contestatia in anulare facuta de fosta sefa DIICOT, Alina Bica.este format din judecatorii Francisca Vasile, Silvia Cerbu, Hermina Iancu, Ioana Bogdan si Anca Alexandrescu.Printre procese sunt si cele care ii vizeaza pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pe secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, pe fostii deputati Constantin Adascalitei si Mircea Rosca si pe fostul ministru Cristian David. Un alt dosar mediatizat este contestatia in anulare facuta de fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea.Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a relatat pe 13 decembrie ca bilele folosite pentru tragerea la sorti a noilor completuri de cinci judecatori au avut o "epopee frumoasa", fiind cumparate din Franta de la o firma gasita pe Internet si "ratacite" pe un aeroport din Germania.