Inca o amanare pentru Dragnea. Procesul se reia peste o luna. Liderul PSD si-a trimis avocatii

Liviu Dragnea nu s-a pronuntat la termenul de astazi, dar a fost reprezentat de doi avocati.

Avocatul Olgutei Sefu cere incetarea procesului ca urmare a intervenirii prescriptiei.

Procurorul DNA de sedinta este Marius Vartic, fost sef al DLAF Romania.

Avocatul lui Liviu Dragnea a solicitat mai multe probe, inclusiv audierea clientului sau.

Instanta urmeaza sa se pronunte pe probele solicitate.

Urmatorul termen a fost stabilit pe 18 martie.

Cele mai importante evenimente din proces:Avocatul Toni Neacsu cere incetarea procesului penal in cazul Olgutei Sefu, fost director in cadrul DGASPC Teleorman, ca urmare a intervenirii prescriptiei generale."Solicitam continuarea procesului penal si in ipoteza in care se constata prescriptia", a explicat Neacsu.Mai multi inculpati din acest dosar au aratat ca nu vor sa dea noi declaratii in acest caz si isi mentin marturiile date in faza de fond."Imi rezerv dreptul de a nu da declaratii, imi mentin declaratiile date in faza de fond", a declarat Floarea Alesu, fosta sefa a DGASPC Teleorman.Avocatul lui Liviu Dragnea si al Olgutei Sefu au explicat instantei ca clientii lor vor da declaratii, dar dupa administrarea probelor din acest caz.Procurorul DNA, Marius Vartic, fost sef al DLAF, cere ca probe suplimentare audierea lui Liviu Dragnea, a Floarei Alesu si a secretarelor PSD. "In plus, cerem audierea martorului Dumitru Jenica", a spus Vartic."Dragnea a cunoscut in mod nemijlocit instigarea facuta in acest caz", arata procurorul DNA.Avocatul lui Liviu Dragnea cere reaudierea mai multor martori, care au fost audiati si in faza de fond a procesului.Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, "2 Penal", este format din Rodica Aida Popa (presedinte) - fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Simona Enceanu.Acest complet mai are de solutionat apelurile in mai multe dosare mediatizate, cum ar fi cel al fostului deputat PSD Sebastian Ghita - cazul in care este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova sau al fostului edil al orasului Constanta, Radu Mazare - cazul Henri Coanda.Completul 2 Penal mai analizeaza si contestatiile in anulare, facute in baza deciziei CCR - privind completurile de 5 judecatori, in cazul unor VIP-uri care contesta sentintele definitive: fosta sefa DIICOT, Alina Bica, fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, fostul ministru al Transporturilor, Dan Sova, fostul europarlamentar Adrian Severin, fostul sef al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, fostul sef al ANAF, Serban Pop, fostul senator PSD, Marian Ghiveciu, senatorul PNL Marius Petre Nicoara si mai multi inculpati din dosarul "Privatizarilor strategice".