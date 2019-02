Incepe procesul lui Liviu Dragnea la completul de 5 judecatori. Ce VIP-uri sunt citate astazi la Inalta Curte

Cine judeca dosarele

Contestatiile in anulare

Ziare.

com

Procesul zilei este cel in care liderul PSD, Liviu Dragnea, contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Angajarilor fictve la DGASPC Teleorman.Cazul a ajuns pe rolul Completului de 5 judecatori din luna septembrie, dar decizia CCR privind aceste completuri, sentinta de suspendare a activitatilor completurilor de 5 judecatori data de Curtea de Apel Bucuresti si o decizie a Sectiilor Unite ale Inaltei Curti - privind modul de repartizare al dosarelor -, au trenat inceperea judecatii.Astazi ar putea fi primele audieri ale inculpatilor, in faza de apel.Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte care judeca astazi, "2 Penal", este format din Rodica Aida Popa (presedinte) - fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Simona Enceanu.Acest complet mai are de solutionat apelurile in mai multe dosare mediatizate, cum ar fi cel al fostului deputat PSD, Sebastian Ghita - cazul in care este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova sau al fostului edil al orasului Constanta, Radu Mazare - cazul Henri Coanda.Completul 2 Penal mai analizeaza si contestatiile in anulare, facute in baza deciziei CCR - privind completurile de 5 judecatori, in cazul unor VIP-uri care contesta sentintele definitive: fosta sefa DIICOT, Alina Bica, fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, fostul ministru al Transporturilor, Dan Sova, fostul europarlamentar Adrian Severin, fostul sef al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, fostul sef al ANAF, Serban Pop, fostul senator PSD, Marian Ghiveciu, senatorul PNL Marius Petre Nicoara si mai multi inculpati din dosarul "Privatizarilor strategice".