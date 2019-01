Judecatorii Inaltei Curti decid astazi ce completuri vor da sentintele definitive in dosarele lui Dragnea, Tariceanu sau Grebla

Cum s-a schimbat jurisprudenta

Concret, Sectiile Unite trebuie sa hotarasca daca dosarele intrate la sfarsitul anului 2018 pe rolul completurilor de cinci in care nu au fost administrate probe raman la completurile trase la sorti in decembrie 2018 sau vor fi repartizate celor constituite in ianuarie 2019.Conform legii, toti judecatorii Inaltei Curti participa la sedintele Sectiilor unite.Pe vechea procedura, dosarele de la completurile de 5 in care nu erau efectuate acte procedurale, respectiv nu erau administrate probe, erau preluate de completurile constituite in anul urmator.Totusi, dosarele au ramas la aceste completuri in baza unei hotarari a Sectiei pentru judecatori din CSM. Practic, Consiliul a schimbat jurisprudenta in acest caz. Judecatorii au observat ca jurisprudenta a fost schimbata si au sesizat Sectiile Unite.Sunt zeci de dosare care au ajuns pe rolul completurilor de 5 si care au ramas la completurile de 5 judecatori trase la sorti in 2018: Calin Popescu-Tariceanu, Liviu Dragnea, Toni Grebla, Cristian David, Sebastian Ghita, Victor Ponta, Viorel Hrebenciuc, dar si contestatii in anulare depuse de Elena Udrea, Alina Bica, Dan Sova sau Constantin Nita.Completurile de 5 judecatori dau decizii definitive in dosarele in care sunt implicati ministri, parlamentari, inalti functionari sau generali.O parte a presei a speculat ca decizia CSM a fost data pentru ca dosarul in care este judecat Liviu Dragnea sa ramana la un complet "favorabil" format din judecatoarele Simona Daniela Encean, Tatiana Lucia Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Rodica Aida Popa, potrivit Agerpres Avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, declara pe 21 ianuarie ca acest complet a fost legal constituit si repartizarea dosarului a fost corecta."Din punctul nostru de vedere, acest complet a fost legal constitut, tragerea la sorti a fost legala, repartizarea aleatorie a fost corecta. Asteptam decizia", a spus Flavia Teodosiu.Oricum, toate dosarele aflate pe rolul completurilor de 5 judecatori au fost amanate, in luna ianuarie, in asteptarea deciziei Sectiilor Unite.