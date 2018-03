Liderul PSD, Liviu Dragnea, audiat in premiera, astazi, in dosarul "Angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman"

Care sunt acuzatiile

la Inalta Curte mai sunt citati trei martori propusi de avocatul lui Liviu Dragnea si ar trebui reaudiati inculpatii care au recunoscut acuzatiile. Sunt ultimii martori si inculpati care mai trebuie audiati in acest caz, procesul fiind aproape de final. Audierile sunt stabilite pentru ora 10.00.Avocatul lui Liviu Dragnea a cerut la termenul anterior sa fie audiati pentru miercuri: Silvia Oprescu, fost secretar general al judetului, care coordona direct DGASPC Teleorman, Liliana Magheru, director in cadrul CJ Teleorman, care sa faca precizari despre modul in care se faceau audientele la presedintele CJ Teleorman, si Timotei Stuparu, fost secretar executiv al PSD Teleorman, care trebuie sa dea detalii despre cele doua secretare.Liviu Dragnea (54 de ani) este acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii DGASPC Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (48 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (43 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii.In acest dosar, fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, este acuzata de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.Dosarul liderului PSD intra in ultima faza. Liviu Dragnea nu a dat declaratie de inculpat in acest caz, politicianul si-a rezervat acest drept dupa audierea inculpatilor si martorilor.