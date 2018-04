LIVE Amanare in procesul lui Dragnea pe motiv de protocol intre SRI si DNA

LIVE TEXT

Liviu Dragnea lipseste astazi de la Inalta Curte, deoarece se afla intr-o vizita in Israel. Oficial, liderul PSD nu a anuntat acest lucru, insa informatia a aparut intai pe surse si a fost confirmata de ambasadoarea Israelului la Bucuresti Chiar daca Liviu Dragnea nu vine la proces, jandarmii sunt din nou prezenti in fata sediului Inaltei Curti unde s-au strans din nou protestatari si se strang semnaturi pentru initiativa "fara penali in functii publice".- "Inalta Curte, dupa deliberare, a admis solicitarea de a trimite o adresa la Parchet, in sensul daca a existat o colaborare intre SRI si DNA, daca au existat si alte documente privind acest caz, iar daca a existat o colaborare, in ce a constat aceasta, in concret", a aratat Inalta Curte.Motivele pentru care s-a facut aceasta solicitare vor fi prezentate in incheierea de sedinta.- Judecatorii se intorc in sala. Urmeaza sa anunte ce au decis.- In timp ce la Inalta Curte se decide daca e sa nu amanata sedinta de azi, pe Internet a inceput sa circule o fotografie cu Liviu Dragnea de la termenul precedent. Am primit-o si noi pe adresa redactiei si vi-o prezentam si voua:- Inalta Curte s-a retras pentru a delibera.- Avocatul Bombonicai Prodana sustine solicitarea sa fie lamurit rolul SRI in dosar, in timp ce restul avocatilor au lasat la aprecierea instantei. Procurorul DNA cere respingerea cererii si arata ca este nemotivata, transmiteAlti avocati au cerut schimbarea incadrarii juridice, in cazul clientilor lor, sau au depus documente in circumstantiere.. Asta dupa ce in dosar exista o adresa prin care o unitate a serviciului secret aparea ca beneficiar secundar al informatiilor obtinute in acest caz."Cerem sa vedem in ce a constat colaborarea dintre SRI si DNA in acest dosar", a aratat avocatul, precizand ca in baza Protocoalelor au fost facute echipe comune ofiteri SRI-procurori, in baza unui plan de actiune."Daca pe parcursul cercetarii penale a fost incalcat principiul loialitatii, noi putem cere anularea acestor probe", arata avocatul.- Magistratul asistent a facut prezenta. Sunt in sala toti inculpatii, mai putin Liviu Dragnea si fosta sa sotie, Bombonica Prodana.La dosar au fost depuse ultimele doua inscrisuri asteptate de instanta, de la CJ Teleorman si de la DGASPC Teleorman.- Sedinta de judecata nu a inceput inca, dar in fata sediului Inaltei Curti e un barbat care striga la portavoce un mesaj catre magistrati."Martirii Romaniei au murit pentru poporul roman!", se aude pana in sala de judecata.- Desi jandarmii au incercat sa il impiedice sa stranga semnaturi, Radu Nedelcuta, unul dintre organizatori, spune ca nu are nevoie de autorizatie pentru ca nu a instalat un cort, ci doar o masuta. El spune ca spera ca Liviu Dragnea sa nu urmeze exemplul Elenei Udrea, care a ramas in Costa Rica in asteptarea sentintei in dosarul Gala Bute."Personal, speram sa ma intalnesc cu Liviu Dragnea, poate voia si domnia sa sa semneze petitia. Nu este normal ca persoane condamnate definitiv sa ocupe functii publice. Initiativa este cunoscuta", a declarat Radu Nedelcuta, unul dintre organizatori,- In timp ce Parlamentul a votat ca pedepsele cu inchisoarea sa poata fi executate la domiciliu sau in weekend , in fata sediului Inaltei Curti de Casatie si Justitie se strang semnaturi pentru initiativa "Fara penali in functii publice". Jandarmii au intervenit insa.In 21 martie, Dragnea a fost audiat la Inalta Curte unde a sustinut ca este nevinovat, ca a fost trimis in judecata fara nicio proba, ci doar in baza unor "barfe spuse la un sprit" si ca a ramas "tinta DNA".De asemenea, liderul PSD a fost confruntat cu fosta directoare a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, in conditiile in care ei au dat declaratii contradictorii in instanta. Audierile si confruntarea au durat aproape sapte ore.Liviu Dragnea (54 de ani) este acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii DGASPC Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (48 de ani) si Anisia-Niculina Stoica (43 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii.In acest dosar, fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, este acuzata de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.