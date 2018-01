Liviu Dragnea, asteptat astazi la Curtea Suprema in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman

Acuzatiile DNA

Prezenta lui Liviu Dragnea la proces nu este obligatorie, deoarece acesta este reprezentat de un avocat ales. De altfel, liderul PSD a lipsit la ultimul termen, pe 28 noiemebrie 2017. Curtea Suprema a audiat atunci mai multi martori.Printre acestia si pe Mirela Chera, sef serviciu asistenta sociala in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, care le-a spus judecatorilor ca fostul director general al institutiei, Floarea Alesu, a facut presiuni asupra subordonatilor pentru a nu face declaratii la DNA care ar putea sa o incrimineze, amenintandu-i ca vor avea de suferit, lucru care i-ar fi nelinistit pe angajati, intrucat acestora le era teama atat de ea, cat si de Liviu Dragnea, presedinte al Consiliului Judetean Teleorman la acel moment."Toata lumea vorbea in institutie ca cele doua erau protejate de presedintele CJ, Liviu Dragnea. (..) Doamna director Floarea Alesu chema angajatii si discuta cu ei ce sa declare atunci cand urmau sa fie chemati la DNA. Le spunea ca cei care declarau impotriva ei vor avea de suferit. Tuturor le era frica sa nu isi piarda locul de munca, aveau copii acasa. Le era frica si de Alesu si de domnul presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Dragnea.Acolo, presedintele era Dumnezeu. Si acum! Toti il ascultau, nimeni nu facea altfel sa nu il supere. Singura persoana care a incercat sa ma influenteze in ce declar la DNA a fost doar Floarea Alesu. Nici indirect, Liviu Dragnea si nici alta persoana in numele lui, nu mi-a cerut sa fac declaratii care sa nu il implice pe Dragnea", a spus Mirela Chera in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ).Potrivit procurorilor, "in perioada iulie 2006 - decembrie 2012, Dragnea Nicolae Liviu, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, respectiv de presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, cu intentie, a determinat-o pe inculpata Alesu Floarea, la acea vreme director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman sa isi incalce atributiile de serviciu prin mentinerea in functie si implicit plata drepturilor salariale pentru doua angajate ale aceleiasi institutii.In realitate cele doua persoane si-au desfasurat activitatea la sediul organizatiei judetene Teleorman a partidului politic al carui presedinte era suspectul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urma".Astfel, precizeaza DNA, persoanele angajate formal au primit in total suma de 108.612 lei, suma cu care Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman s-a constituit parte civila in procesul penal. Si fost sotie a liderului PSD este judecata in aceasta cauza.I.S.