Dragnea, audiat in dosarul violentelor din 10 august: La iesire s-a aratat deranjat de jurnalisti si protestatari UPDATE

Intampinat de protestatari la iesire: "Cat de javra poti sa fii, sa gazezi niste copii"

UPDATE 19:30

Ce a spus Dragnea la Antena3 despre proteste

Ziare.

com

La intrarea in institutie, acesta a spus ca a fost chemat in calitate de martor, informeaza Mediafax.Intrebat daca are legatura cu declaratiile sale potrivit carora in 10 august s-a incercat o lovitura de stat, liderul PSD a raspuns: "Sper ca aia sa fie".Dupa o ora de discutii cu procurorii, Dragnea a iesit, confirmand ca a dat declaratii in dosarul violentelor din 10 august, fiind chemat dupa ce a spus la Antena3 ca are informatii care arata ca a fost vorba de o tentativa de lovitura de stat, finantata din strainatate si pusa in practica cu ajutorul unor grupari paramilitare.Intrebat daca se teme de o punere de acuzare in acest dosar, seful PSD a raspuns "nu, nici vorba".In fata sediului Parchetului General se stransesera si cativa protestatari care au inceput sa scandeze "Cat de javra poti sa fii, sa gazezi niste copii".Seful PSD s-a incruntat si s-a uitat nervos inspre directia lor, in timp ce incerca sa isi croiasca drum printre jurnalisti. Intrebat ce le transmite acelor oameni care protesteaza, Dragnea a raspuns nervos "nimic!".De altfel, nici alte intrebari nu au primit raspunsuri mai elaborate. El a reiterat ca din punctul sau de vedere Jandarmeria a actionat corect. Intrebat cine se face vinovat pentru ce s-a intamplat pe 10 august, Dragnea a spus "cei care au organizat aceste violente sunt vinovati".Un jurnalist i-a atras atentia ca sunt totusi peste 800 de plangeri penale la adresa Jandarmeriei. "Nu comentez", a raspuns seful PSD.Intrebat pe ce se bazeaza cand vorbeste de tentativa de lovitura de stat, Dragnea a spus ca i-a spus procurorului, si cine doreste sa afle sa il intrebe pe el.Seful PSD a fost intrebat si de ce Jandarmeria a depus plangere penala la DIICOT in ce priveste protestul din 10 august, acuzand actiuni impotriva ordinii constitutionale, abia dupa declaratiile facute de el la Antena3, la o luna de la miting."Intrebati-i pe ei", a fost din nou raspunsul lui Dragnea.El a spus si ca nu a primit niciun fel de informare de la structurile statului in timpul zilei de 10 august, desi si-ar fi dorit. Amintim ca Dragnea, sef al Camerei Deputatilor, se afla la Neptun pe 10 august. El a povestit ulterior ca a vorbit cu premierul Dancila la telefon, si ea aflata in concediu, care i-a spus ca urmareste pe tableta la Antena3 ce se intampla in Piata Victoriei.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara duminica seara la Antena 3 ca institutiile statului n-au gresti cu nimic cand au intervenit in forta in Piata Victoriei in 10 august, avand suficiente elemente "ca sa vorbim de o tentativa de lovitura de stat".Dragnea a mai spus ca este convins ca vor iesi curand la iveala dovezile ca protestul a fost o tentativa de lovitura de stat si a fost finantat din plan extern.La doua zile dupa declaratiile lui Dragnea, PSD a cerut institutiilor statului sa investigheze de urgenta "informatiile de o gravitate exceptionala" pe care le-a spus Dragnea, iar surse Ziare.com au declarat ca un dosar ar putea fi deschis la DIICOT."Informatiile de o gravitate exceptionala", cum spun cei de la PSD, au fost facute de Dragnea fara nicio dovada. "E mai putin important de unde le am", a spus el, intrebat despre cat de sigur poate fi pe ce spune.Concret, Dragnea a spus ca protestul din 1 august a fost o tentativa esuata de lovitura de stat, finantata din afara si pusa in practica cu ajutorul unor grupari paramilitare."Noi, pe 10 august, am avut suficiente elemente, sunt suficiente elemente ca sa vorbim de o tentativa de lovitura de stat. Au fost proteste finantate, se pare ca si din extern. Eu sunt absolut convins ca saptamana viitoare vor iesi public (dovezile - n.r.) . Eu am auzit ca saptamana viitoare o sa iasa. E mai putin important de unde (am informatiile - n.r.), dar sunt sigur ca vor iesi informatii despre faptul ca s-au finantat aceste proteste, ca au fost organizati tip paramilitar, ca au vrut sa ocupe prin violenta sediul Guvernului si au provocat jandarmii. Astea sunt elemente ale unei tentative de lovituri de stat.Eu sper ca DIICOT si Parchetul General sa ancheteze si sa isi faca datoria fata de tara si de stat, nu fata de unii indivizi sau de alte grupuri de interese, pentru ca in fata unor evidente, daca vor iesi asa cum am auzit eu, este foarte greu sa se mai ascunda adevarul. Noi ce trebuia sa facem? Si asa s-a urmarit prin toate actiunile, Iohannis, Ciolos, PNL, USR, inclusiv ale lui Lazar, sa se intimideze Jandarmeria. De ce? Ca sa pregateasca, probabil, o alta actiune in care jandarmii sa se dea de o parte si sa paralizeze institutiile statului", a spus Dragnea duminica trecuta la Antena3.