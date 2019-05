Liviu Dragnea, ultimul termen la Inalta Curte

Se schimba completul?

La termenul de luni, in prima parte a procesului, magistratii trebuie sa puna in discutie daca sesizeaza Curtea Constitutionala cu doua exceptii ridicate de procurorul de sedinta.- DNA arata ca Inalta Curte nu este obligata sa infiinteze completuri specializate, asa cum sustin avocatii lui Dragnea, care vor astfel sa reia judecarea procesului de la zero. De altfel, tot astazi, CCR urmeaza sa anunte decizia in cazul infiintarii acestor completuri specializate.- A doua exceptie vizeaza modul de calcul al prescriptiei unor infractiuni, in contextul in care la acest termen urmeaza sa se puna in discutie si o solicitare de schimbare a incadrarii unor infractiuni, din forma simpla in forma continuata.Dupa discutiile privind aceste aspecte, sesizarea CCR si schimbarea incadrarilor, avocatii si procurorii ar trebuie sa puna concluziile finale. Urmeaza ultimul cuvant, acordat inculpatilor, iar procesul ar putea ramane in pronuntare.Procesul se judeca contra-timp, in contextul in care unul dintre judecatorii din acest dosar, Luciana Mera, se va pensiona incepand cu 1 iunie.Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, "2 Penal", care-l judeca pe Dragnea, este format din Rodica Aida Popa - fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Simona Enceanu.In cazul in care procesul se amana, Luciana Mera va fi inlocuita cu un magistrat supleant. Probele importante din acest dosar ar trebui readministrate, potrivit procedurii, iar cazul practic va fi reluat.