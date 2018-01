Martor in dosarul lui Dragnea: Sefa mi-a spus sa-mi vad de treaba mea, ca seful CJ Teleorman stie de angajari

A semnat pontajele in locul Bombonicai

Ultimii sase martori din dosarul lui Liviu Dragnea, citati pentru termenul din februarie

"Stoica mai venea pe la munca"

"Munceau la PSD"

Jenica Dumitru, fost sef al Resurselor Umane in cadrul DGASPC Teleorman, o femeie sfioasa, raspunde atent la intrebarile instantei. Ea a lucrat in DGASPC Teleorman in perioada 2002-2015, a inceput ca inspector si a promovat succesiv pana la functia de sef serviciu. Coordona Resursele Umane, Contenciosul si Juridicul pe intreaga institutie locala.Jenica Dumitru a explicat magistratilor ca isi mentine declaratiile de martor pe care le-a dat in acest dosar in fata procurorului DNA. "Este vorba de cele doua colege care erau angajate, dar nu veneau la serviciu", a explicat femeia pe scurt intregul dosar.Pe cele doua secretare din PSD, Adriana Botorogeanu si Anisa-Niculina Stoica, le stia din vedere din 2007. "Isi desfasurau activitatea la sediul PSD. Erau membre acolo, nu stiu ce calitate aveau. Desi cele doua persoane erau angajate la DGASPC Teleorman, ele nu veneau la sediul Directiei, lucrau la PSD", confirma femeia.Jenica Dumitru a explicat si ca s-a plans de aceasta situatie sefei sale, Floarea Alesu."Mi-a spus casi ca. Situatia celor doua o mai discutam in fiecare an, cand faceam organigrama, iar Florea Alesu imi spunea aceleasi lucru, ca", a rememorat Jenica.Fosta sefa de serviciu a explicat ca aceasta situatie era de notorietate in institutie, pe langa Alesu ar mai fi stiut despre cele doua secretare si angajatele de la Resurse Umane, sefii de compartimente si conducerea institutiei."Atunci cand erau in discutie organigramele, Alesu Floarea mi-a spus ca va discuta situatia celor doua angajate cu presedintele Consiliului Judetean", a declarat Jenica Dumitru.Femeia a explicat instantei ca si ea a semnat mai multe pontaje, in cazul celor doua secretare angajate fictiv, in locul Bombonicai Prodana."Am facut aceste pontaje, le-am facut din dispozitia doamnei director Floarea Alesu, nu din dispozitia Bombonicai Dragnea (fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana-n.red.). Pontajele ar fi trebuit facute de seful acesteia, Bombonica Dragnea", a ridicat din umeri femeia. Bombonica Prodana a ocupat functia de sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman.Jenica Dumitru a dezvaluit si un alt episod care s-a intamplat la DGASPC Teleorman dupa inceperea anchetei DNA. Intrebata de procurorul DNA, ce s-ar fi intamplat daca nu executa dispozitiile Floarei Alesu, femeia a explicat ca: "Mi-as fi pierdut locul de munca si mi-ar fi fost foarte greu sa mai gasesc un loc de munca in judetul Teleorman"."Cand s-a facut propunerea de organigrama, Bombonica Dragnea nu a fost de acord sa devina functionar public, eu cunosc acest aspect de la Floarea Alesu. Singurul serviciu disponibil era cel Administrativ. Cand a plecat proiectul de organigrama catre CJ Teleorman, figura serviciul Administrativ, aprobarea a venit pentru serviciul Secretariat, deoarece, dupa cum mi-a spus directoare Floarea Alesu,", a spus femeia.Jenica Dumitru a aratat ca cele doua secretare se ocupau cu corespondenta la sediul judetean PSD Teleorman. Ea a mai dat detalii si despre modul in care le-a chemat pe cele doua sa semneze condica pentru perioadele in care nu au fost la munca."Nu am incercat sa iau legatura cu presedintele CJ, Liviu Dragnea, despre situatia celor doua angajate", a raspuns femeia, la o intrebare adresata de avocatul lui Liviu Dragnea.Dosarul in care Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz in serviciu se apropie de finalizarea probatoriilor. Curtea Suprema a stabilit urmatorul termen de judecata pe 15 februarie, atunci cand vor fi audiati ultimii sase martori din acest dosar. Printre cei citati este si primarul Sectorului 3, Robert Negoita. Liviu Dragnea nu a dat declaratie de inculpat in acest caz, politicianul si-a rezervat acest drept dupa audierea inculpatilor si martorilor.La termenul de astazi, Curtea Suprema a audiat patru martori, angajati la DGASPC Teleorman, care au dat detalii despre cum functiona institutia, cine facea angajarile si cine le-ar fi protejat pe cele doua secretare PSD, angajate fictiv in institutie.Un angajat al DGASPC Teleorman, Lucian Lazar, care lucreaza si in prezent ca educator, a explicat instantei ca a facut pontaje in cazul Adrianei Botorogeanu, desi aceasta nu se prezentase la munca. Anisa-Niculina Stoica ar mai fi venit la munca. Acest lucru l-a facut la dispozitiile sefilor sai directi. Din "auzite", de la colegi, a aflat ca cele doua munceau in realitate la PSD Teleorman."Este adevarat ca atunci cand mi-a cerut documentele, Balaban (Claudiu Balaban, judecat in acest caz - n.red.) era suparat, deoarece asupra lui se facuse presiuni din partea directorului general, Floarea Alesu. Nu stiu ce se intampla daca nu executam ordinul dat", a spus martorul.Valerica Neagu a lucrat ca referent in biroul de Resurse Umane din DGASPC Teleoman pana in 2009, cand s-a pensionat. "Eu stiu ca pe Botorogeanu si Stoica le-am angajat noi, insa in realitate isi desfasurau activitatea la PSD Teleorman", a declarat Valerica Neagu.Femeia a explicat instantei ca la angajarile celor doua s-au implicat direct mai multi sefi din institutie si a dat detalii despre cum functiona institutia.Mihaela Ramona Paraschiv, fost sef de Centru in cadrul Directiei, a explicat Curtii Supreme ca situatia celor angajate fictiv era de notorietate in DGASPC Teleorman, stiau si angajatii si directorii. "Anisia Stoica mai venea pe la serviciu", a declarat Paraschiv. Aceasta nu a putut explica cine le-a angajat si sustinut. "Stiu cine tolera acesta situatie, directorul general", a declarat Paraschiv.Martorul a explicat ca desi in aceste cazuri se inchideau ochii, in cazul celorlalti angajati care lipseau se luau masuri drastice. Inclusiv ea ar fi fost sanctionata. "I-am spus Floarei Alesu, directoarea generala, ca am fost sanctionata deoarece intarziasem 10 minute, in timp ce alti angajati nu vin cu anii. Mi-a raspuns ca:", a declarat Paraschiv.