"Mortul lui Dragnea", audiat la DNA: Au aflat si procurorii ca exista un stat paralel in Teleorman

"Am o citatie din partea Directiei Nationale Anticoruptie si trebuie sa aduc niste documente. (...) Este vorba despre niste judecatori, procurori din Teleorman, politisti si chiar oameni politici de acolo, dar nu nominalizez. Au aflat si dumnealor, cei de la DNA, ca exista chiar cum spune domnul Dragnea (Liviu Dragnea - n.r.) un stat paralel construit la nivelul judetului Teleorman. (...) Veti vedea prietenii dintre judecatori si procurori, ca am vazut ca se face mare tam-tam la toate televiziunile ca cum se poate ca un judecator sa fie prieten cu un procuror (...) ", le-a spus Romica Parpalea jurnalistilor, la intrarea in sediul DNA.Romica Parpalea este din Alexandria, judetul Teleorman, si a devenit cunoscut odata cu dosarul Referendumului, in care Liviu Dragnea a fost condamnat cu suspendare. Parpalea, fost sef de filiala PSD, este cel care l-a si denuntat pe liderul PSD si despre care Dragnea spunea ca "este mort din 1991" , de aici si porecla "mortul lui Dragnea".Parpalea a precizat luni ca primarul municipiului Alexandria, Victor Dragusin, ar fi acordat mai multe contracte catre o "societate de casa" controlata de finii sai."Domnul Victor Dragusin, primarul municipiului Alexandria, a dat niste contracte de peste 10 miliarde de lei la finii dumnealui, pe o societate de casa. Sunt cazuri de incompatibilitate, ca fina dumnealui a angajat-o si politist local, fictiv, exact cum ei sunt obisnuiti cu angajarile fictive, si beneficiaza de niste bani in continuare.Mai mult decat atat, aceasta fina a dumnealui a fost consilierul sau personal, inainte sa fie angajata la Politia Locala, in care beneficiaza de sporul de imbracaminte, de hrana si de alte lucruri si sotul dumneaei a fost in stare de incompatibilitate pentru ca a beneficiat de niste bani avand niste contracte intre primaria municipiului Alexandra si aceasta societate in domeniul media", a explicat Parpalea.Acesta a mai spus ca dovezile pe care le-a adus, plus trei martori, "vor demonstra grupul infractional la nivelul judetului Teleorman in care sunt implicati politisti, procurori, judecatori, primarul municipiului Alexandria si un lichidator", adaugand ca el este cel care a facut denuntul in cazul lui Victor Dragusin.