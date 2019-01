O noua amanare pentru Liviu Dragnea in dosarul Angajarilor fictive

CSM a schimbat jurisprudenta

Decizia Completului 1 Penal

Decizia CCR

Noul termen a fost stabilit pentru, avand in vedere ca un complet de 5 judecatori a sesizat Sectiile Unite privind schimbarea jurisprudentei modului in care au fost repartizate dosarele.Sectiile Unite urmeaza sa ia o decizie in acest caz abia pe 31 ianuarie.Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a spus ca din punctul sau de vedere s-a respectat legea in cazul completului de 5 judecatori care solutioneaza acest dosar."Din punctul nostru de vedere, acest complet a fost legal constitut, tragerea la sorti a fost legala, repartizarea aleatorie a fost corecta. Asteptam decizia", a declarat Flavia Teodosiu.La Completul 2 Penal de la ICCJ, format din Simona Daniela Encean, Tatiana Lucia Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Rodica Aida Popa, sunt astazi si alte cazuri mediatizate:(cum ar fi dosarul privindu-i pe fostul deputat Sebastian Ghita si sefii parchetelor din Prahova) saucai de atac extraordinare, facute in baza deciziei CCR privind constituirea completurilor de 5 judecatori (fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, fostul sef al ANAF, Serban Pop, milionarul Horia Simu, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, fostul senator Dan Sova, fostul deputat Marian Ghiveciu etc).Modul in care dosarele din perioada 2014-2018, care erau pe rolurile completurilor de 5 judecatori, au fost trase la sorti pe 13 decembrie si au ramas in solutionarea acestora este insa in discutia Sectiilor Unite ale Inaltei Curti.Procesele au ramas la aceste completuri in baza unei hotarari a Sectiei pentru judecatori din CSM. Practic, Consiliul a schimbat jurisprudenta in acest caz.Pe vechea procedura, dosarele de la completurile de 5 in care nu erau efectuate acte procedurale, respectiv nu erau administrate probe, erau preluate de completurile constituite in anul urmator.De exemplu, pe vechea jurisprudenta, dosarul lui Liviu Dragnea, in care instanta nu a apucat sa faca niciun act procedural, ar fi trecut la completul tras la sorti la inceputul anului 2019.La termenul din 14 ianuarie 2019, Completul 1 Penal de 5 judecatori (tras la sorti in decembrie 2018) a amanat toate procesele pentru data de 4 februarie si a sesizat Sectiile Unite, pentru a se pronunta asupra acestei situatii.Completul 1 Penal este condus de vicepresedintele Inaltei Curti Iulian Dragomir. Din complet mai fac parte: Simona Nenita, Marius Foitos, Ionut Matei si Geanina Arghir.Surse din magistratura au explicat pentruca Sectiile Unite de la Inalta Curte vor lua in discutie aceste aspecte la sfarsitul acestei luni.Situatia completurilor de la Inalta Curte a fost aruncata in aer de doua decizii date de Curtea Constitutionala (CCR) si de Curtea de Apel Bucuresti (CAB).In primul caz, judecatorii CCR cu constatat un conflict de natura constitutionala si au admis o solicitare facuta de premierul Viorica Dancila. CCR a aratat ca, din 2014 pana acum, prin cateva hotarari succesive, Inalta Curte nu a respectat legea asa cum au adoptat-o senatorii si deputatii.Mai exact, in opinia CCR, trebuiau trasi la sorti toti cei cinci judecatori ai completurilor, nu cum se intampla in practica - erau trasi la sorti doar patru judecatori din aceste completuri, iar al cincilea era membru de drept, fiind, dupa caz, presedintele sau vicepresedintele instantei supreme, respectiv seful Sectiei Civile sau Penale.In plus, la sfarsitul lunii decembrie 2018, judecatorul Alina Ghica de la Curtea de Apel Bucuresti a admis o solicitare facuta de liderul PSD, Liviu Dragnea, si a anulat tragerea la sorti a completurilor de 5 judecatori facuta in data de 9 noiembrie, prima dupa decizia CCR care impunea tragerea la sorti a tuturor celor 5 membri.Tot atunci, magistratul a suspendat activitatea acestor completuri. Pe motiv ca inainte sa se faca tragerea la sorti, trebuia sa apara motivarea hotararii CCR, nu doar decizia, in care se spunea ca trebuie deindata sa se procedeze la o noua tragere la sorti.