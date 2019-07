Politistul DNA care a fotografiat notele SRI despre Dragnea va executa 9 ani de inchisoare, dupa contopirea sentintelor

Procesele

In ambele dosare este vorba de scurgeri de informatii din anchetele DNA si de faptul ca fostul politist ii avertiza pe cei vizati de anchete ca sunt monitorizati de procurorii anticoruptie.Magistratii au motivat sporul de pedeapsa "".Fostul ofiter de politie a contestat aceasta decizie la Inalta Curte. Dosarul a fost inregistrat luni la aceasta instanta si urmeaza sa primeasca termen de judecata. Dan Emil Manolachi este in acest moment inchis la Penitenciarul Poarta Alba.Concret,pentru divulgarea de informatii secrete, dupa ce a fost gasit vinovat ca a fotografiat o nota secreta emisa de Serviciul Roman de Informatii (SRI), care continea date despre fostul lider PSD, Liviu Dragnea, si despre societatea Tel Drum, dar si ca avertiza mai multe persoane ca sunt anchetate de procurorii DNA. Decizia definitiva a fost data in luna aprilie 2019 de Inalta Curte In cel de-al doilea caz,pentru ca a avertizat mai multi comisari din cadrul Garzii Financiare ca sunt monitorizati de procurorii DNA intr-un dosar de coruptie. Decizia definitiva a fost data in noiembrie 2015 de Curtea de Apel Bucuresti.Dan Emil Manolachi ar vrea sa iasa mai devreme din inchisoare, avand in vedere ca faptele din cele doua dosare sunt concurente si ca a executat o parte din pedeapsa in primul caz. El se eliberase conditionat in februarie 2018.El executase deja in total 1.534 de zile: 776 zile efectiv executate, 434 zile de arest preventiv, 108 zile considerate ca executate ca urmare a muncii prestate, 216 zile conform Legii 169/2017 a recursului compensatoriu.Potrivit datelor din prima incarcerare, fostul politist nu a fost sanctionat disciplinar, a fost recompensat de 10 ori si a participat la programe educationale, sociale si psihologice.," explica avocatii lui Manolachi, in concluziile depuse in instanta.