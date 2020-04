Primul patron Tel Drum, achitat dupa ce Inalta Curte a anulat interceptarile SRI. Birchall: Se impune revizuirea Constitutiei

Iata postarea Anei Birchall

Reactia fostului ministru vine dupa ce Inalta Curte a decis achitarea lui Marian Fiscuci, prietenul din copilarie al lui Liviu Dragnea si primul patron al firmei Tel Drum, pentru acuzatia de evaziune fiscala in dosarul Proinvest. Prejudiciul in acest caz era calculat de DNA la 1,2 milioane de euro. Decizia poate fi contestata la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.Este vorba despre un dosar in care"Absurdul situatiei de a avea dovezile infractiunii si de a nu le putea utiliza. Efect garantat: pierderea increderii in actul de justitie si de dreptate!Este evident ca in absenta unei interventii legislative privind regimul probelor astfel obtinute infractorii vor continua sa scape, intrucat mijloacele de proba vor fi eliminate (inclusiv fizic) din dosarele aflate pe rolul instantelor. In plus, eu chiar cred ca se impune revizuirea Constitutiei!," scrie fostul ministru al Justitiei.Decizia de achitare a lui Marian Fiscuci a fost luata in unanimitate de un complet de 3 judecatori: "fapta nu este prevazuta de legea penala."In acelasi dosar, societatea Proinvest trimisa in judecata pentru evaziune fiscala a fost achitata.In schimb, cu majoritate, instanta l-a condamnat la 1 an si 8 luni de inchisoare cu suspendare pe, fost prefect si deputat PSD de Teleorman, pentru savarsirea infractiunii de efectuare de acte de comert incompatibile cu functia si l-a achitat pentru complicitate la evaziune fiscala.Instanta a mai confiscat de la inculpatul Adrian Simionescu suma de 638.085 lei considerata folos necuvenit rezultat in urma savarsirii infractiunii de efectuare de acte de comert incompatibile cu functia. Banii se afla sub sechestru intr-un cont de la BCR - Agentia Turnu Magurele.Judecatorul Andrei Claudiu Rus a vrut sa il achite si pe Adrian Simionescu, insa a fost in minoritate, potrivit portalului Inaltei Curti. Inalta Curte a lasat nesolutionata actiunea civila formulata de Statul Roman, reprezentat prin ANAF, in cazul prejudiciului din acest caz.Adrian Simionescu a fost vicepresedintele PSD Teleorman in perioada 2001-2012, fiind mana dreapta a lui Liviu Dragnea la conducerea organizatiei locale de partid. Politicianul a ocupat intre 2008 si 2009 functia de vicepresedinte al CJ Teleorman.Marian Fiscuci este prieten din copilarie al lui Liviu Dragnea, donator constant la PSD si a figurat timp de 4 ani in actele Tel Drum. A fost primul proprietar al firmei Tel Drum. Fiscuci si Dragnea sunt prieteni vechi, cei doi au absolvit impreuna in 1980 Colegiul Unirea din Turnu Magurele. Fiscuci a cumparat actiunile Tel Drum la privatizarea din 2001.De altfel, in dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, anchetat de DNA, Fiscuci este cercetat pentru constituirea unui grup infractional organizat. Practic, afaceristul ar fi devenit scriptic actionar majoritar al Tel Drum si a actionat si ca un interpus al liderului PSD in administrarea societatii comerciale.In realitate, cel care ar fi controlat firma era liderul PSD.