Procesul lui Dragnea se amana pana pe 20 mai, asa cum a vrut el. Filmul sedintei de judecata, in care a acuzat un dosar politic si a strigat ca e nevinovat (Foto&video)

judecatorul Luciana Mera se pensioneaza pe 1 iunie. Schimbarea unui membru al completului duce la rejudecarea intregului dosar.

completul de 5 judecatori a hotarat admiterea cererilor de amanare, in vederea pregatirii apararii. Urmatorul termen este 20 mai.

Liviu Dragnea a ajuns la sediul ICCJ

Exceptia completurilor specializate

Cerere de amanare?

Avertismentele liderului PSD

Procurorul DNA a ridicat doua exceptii de neconstitutionalitate, in care a cerut sesizarea CCR, iar avocatii lui Dragnea au solicitat acordarea unui nou termen pentru a le putea studia. Insa procurorul DNA s-a opus cererii de amanare, precizand ca se incearca tergiversarea cauzei. "Parlamentul se afla in conflict cu el insusi", spune acesta, cu privire la decizia CCR, in cazul completurilor specializate. "Se incearca tergiversarea cauzei, se stie ca un membru al completului urmeaza sa se pensioneze", afirma DNA. In urma deliberarii, completul de 5 a hotarat admiterea cererilor de amanare pentru pregatirea apararii cu privire la cererile DNA de sesizare a CCR. De precizat este ca amanarea procesului a fost decisa in contextul in care judecatorul Luciana Mera se pensioneaza pe 1 iunie. Totodata, vineri, 19 aprilie, CCR urmeaza sa se pronunte in cazul completurilor specializate. In cadrul audierilor de azi, liderul PSD a negat toate acuzatiile aduse, afirmand de mai multe ori ca este total nevinovat, ca nu a facut presiuni asupra nimanui si ca dosarul sau este unul politic. "Sunt total nevinovat. Consider ca acesta este un dosar politic. Daca o sa fiu condamnat, mi-as dori si eu sa stiu pentru ce. Nu am inteles care este legatura despre fascism in procesul meu. Eu nu am avut niciodata discutii cu Floarea Alesu in legatura cu cele doua inculpate", a spus Liviu Dragnea. Consider ca acesta este un dosar politic. Daca o sa fiu condamnat, mi-as dori si eu sa stiu pentru ce. Nu am inteles care este legatura despre fascism in procesul meu. Eu nu am avut niciodata discutii cu Floarea Alesu in legatura cu cele doua inculpate", a spus Liviu Dragnea.La inceput, sedinta de azi a fost suspendata mai bine de o ora, dupa ce avocatul liderului PSD a cerut recuzarea judecatorului Simona Encean, pe motiv ca sotul sau ar fi un sustinator infocat al PSD. Judecatorul Leontina Serban a respins insa cererea de recuzare a Simonei Encean. In timpul audierilor, in fata sediului ICCJ s-au aflat sute de oameni, atat contestatari, cat si sustinatori ai liderului PSD. Sustinatorii lui Liviu Dragnea si-au aruncat pancartele pe jos, iar in urma lor au lasat mormane de gunoaie: mucuri de tigara, doze de suc, pahare, sticle, ambalaje. Multimea stransa in fata ICCJ incepe sa plece, scandand atat lozinci contra, cat si pro Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a iesit din sediul ICCJ, dar nu a facut nicio declaratie cu privire la proces. Liderul PSD a fost huiduit de contestatari si aplaudat de sustinatorii sai. "Ma impingeti in halul asta? Nu ma lasati sa plec?", a spus el. In fata sediului ICCJ oamenii striga "Magistrati, nu cedati!" Liviu Dragnea a ramas in sala sa astepte decizia ICCJ si mananca un covrig cu susan. Avocatul Dragnea: "Vreau ca doamna procuror sa-si ceara scuze, noi nu am avut intentia de a tergiversa cauza." Procurorul DNA: "Parlamentul se afla in conflict cu el insusi", spune acesta, cu privire la decizia CCR, in cazul completurilor specializate. "Se incearca tergiversarea cauzei, se stie ca un membru al completului urmeaza sa se pensioneze (Luciana Mera, pe 1 iunie- n.red.)", afirma DNA. Si ceilalti avocati din dosar solicita un nou termen de judecata. Unul dintre avocati a aratat ca a suplimentat motivele de apel si cere un nou termen. Procurorul DNA ridica doua exceptii de neconstitutionalitate, in care cere sesizarea CCR. Avocatul Olgutei Sefu, Toni Neacsu, cere amanarea procesului dupa data de 19 aprilie, cand CCR trebuie sa se pronunte in cazul completurilor specializate. "Cea mai corecta solutie este o amanare dupa pronuntarea CCR. Daca s-ar constata compunerea nelegala, nu s-ar mai gasi niciun remediu, nu se poate face o contestatie in anulare", spune Toni Neacsu. Avocatul Floarei Alesu cere ca instanta sa anuleze contractele de munca ale Adrianei Botorogeanu si Anisiei Stoica. Avocatul lui Dragnea, Marian Nazat, arata ca, daca se pune problema astfel, acest lucru ar trebui discutat prealabil. Asta deoarece daca se retine forma continuata ar trebui sa ceara un termen pentru a solicita noi probe, pentru a combate acuzatiile. Inalta Curte arata ca DNA a facut, pe 18 martie, o cerere de schimbare a incadrarilor infractiunilor in cazul unor inculpati din dosar, din infractiuni in forma simpla, in infractiuni in forma continuata. La finalul declaratiei, Dragnea a facut mai multe precizari instantei in care a negat acuzatiile DNA. "Daca o sa fiu condamnat, mi-as dori si eu sa stiu pentru ce. Nu am inteles care este legatura despre fascism in procesul meu. Eu nu am avut niciodata discutii cu Floarea Alesu in legatura cu cele doua inculpate", a conchis Dragnea. "Afirm si in incheiere ca sunt total nevinovat", concluzioneaza Dragnea. Liviu Dragnea a facut mai multe precizari legate de functionarea Colegiului Director al DGASPC Teleorman. Intrebare: Potrivit organigramei, din acesta faceau parte si trei consilieri judeteni numiti de presedintele CJ? Dragnea: Nu-mi aduc aminte, trebuie sa verific. Intrebare: La DGASPC Teleorman se faceau numiri politice in functiile de conducere? Dragnea: Nu puteau fi politice, deoarece se faceau in urma unor concursuri organizate la Bucuresti de Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Comisia era numita de seful Agentiei. Noi la CJ oficializam aceste numiri, luam act de rezultatele concursului. Intrebare: Sotii Botorogeanu erau oamenii de casa ai inculpatului? Dragnea: Cei doi nu au fost la mine acasa, la mine in curte. Fosta sotie nici nu cred ca-i cunoaste. Intrebare: Stie inculpatul ca Adriana Botorogeanu (secretara PSD angajata fictiv la DGASPC Teleorman - n.red.) a fost angajata la Tel Drum? Dragnea: Nu are legatura cu dosarul. Se respinge intrebarea. Liderul PSD a spus ca a citit declaratiile date in acest dosar si ca nu stie ce faceau cele doua secretare in sediul de partid: Dragnea: Dar de ce veneau aceste persoane? Erau curiosi sau veneau sa sprijine partidul? Incerc sa inteleg. Procuror: Nu veneau de curiozitate. Veneau primarii... Dragnea: Nu, Stoica si Botorogeanu? Erau membri de partid? Eu sper ca da, nu stiu de ce participau, eu eram sigur ca toti erau membri de partid. "Cam batea vantul in sediile PSD. Intrasem in Opozitie. Asta este adevarul. Era greu sa ne intalnim si la cele doua sedinte care aveau loc pe luna. Ii aduceam foarte greu pe oameni sa facem sedinta de birou permanent judetean. Oamenii erau foarte speriati de Basescu in acea perioada", explica Dragnea. "Vreau sa mentionez modalitatea in care se desfasura activitatea la sediul PSD in perioada respectiva. Eram un partid in Opozitie. La sediul respectiv nu era o activitate de amploare. Aici se intrunea biroul judetean al partidului o data sau de doua ori pe luna. Aici participau alesii, in jur de 28, primari si alti membri PSD. Intalnirile aveau loc, de regula, sambata, sau la sfarsitul orelor de munca. Eu nu mai mergeam la sediul partidului, in afara acestor intruniri, deoarece nu aveam de ce. Pe Botorogeanu si Stoica le-am vazut prezente la aceste intalniri", precizeaza Dragnea. A urmat o serie de intrebari, legate de acuzarea politicianului, negate de Dragnea. Intrebare: Discutii cu Floarea Alesu ati avut, ati discutat despre Botorogeanu si Stoica? Dragnea: Nu am avut niciun fel de discutii, cum nu am avut niciun fel de discutii si despre alti angajati din aceasta directie. Intrebare: Este adevarat ca Floarea Alesu a venit la dvs in 2008, sa discute cu dvs despre Botorogeanu si Stoica? Dragnea: Nu! Intrebare: In 2009? Dragnea: Categoric nu! Intrebat daca a discutat cu cele doua secretare PSD sa fie angajate fictiv la DGASPC Teleorman, politicianul a negat tot. "Declar si ca nu am avut niciun fel de discutii pe aceasta tema, eu sa le spun sa se angajeze la DGASPC Teleorman, iar in fapt sa lucreze la organizatia PSD. Nu am cerut cuiva sa le angajeze", precizeaza liderul PSD. Dragnea spune ca el nu avea nicio atributie de a sanctiona angajatii DGASPC Teleorman. "Atributiile de coordonare efectiva le avea colegiul director, asa cum am mai declarat, si secretarul judetului, care era presedintele colegiului, avea rol de coordonare si control. Aceste aspecte aratate si la prima instanta erau prevazute de lege, de aceea, nu aveam de ce sa fac o dispozitie de delegare. Relationarea dintre consiliile judetene si DGASPC-uri se baza pe legislatia specifica acestor institutii. Niciun presedinte de CJ nu mergea in control sa verifice fise de pontaj sau prezente, erau atributiile colegiului de conducere. Intrebare: Aveati sau nu obligatia de a sanctiona in aceasta situatie? Dragnea: Desigur ca nu, sub nicio forma, era atributia si obligatia conducerii executive." Liderul PSD explica instantei ca nu a coordonat activitatea DGASPC Teleorman, in perioada in care era sef al CJ Teleorman: "Atributiile de coordonare le avea Colegiul Director." "Sunt total nevinovat, nu am avut cunostinta ca Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica nu ar fi mers la serviciu. Nimeni nu mi-a spus ca cele doua salariate nu veneau la serviciu. Nu am cerut nimanui, nu am facut presiuni asupra nimanui pentru a le mentine pe cele doua in functii", declara Dragnea. "Mentin declaratiile date in acest caz si cele de la confruntarea cu Floarea Alesu", precizeaza Liviu Dragnea, in deschiderea declaratiei de inculpat. Instanta ii cere sa mai explice o data fisa de post a Adrianei Botorogeanu. Olguta Sefu: "Mi-a fost adusa de Constantin Balaban. Mi-a spus ca nu o are la Personal si trebuie intocmita. Am semnat-o. Au existat situatii in care au disparut fise de post si au fost refacute. Nu stiu de ce a fost necesara refacerea fisei in acest caz", explica fosta directoare. Olguta Sefu povesteste ca auzise de la colegi ca Botorogeanu ar fi lucrat anterior si la un centru pentru copii. In cazul unor precuzari date in sala de judecata, care difera de cele date la DNA, Sefu explica: "Am avut emotii cand am fost audiata in timpul urmaririi penale." "Nu am cunoscut-o pe Adriana Botorogeanu. Nu am auzit ca lucra la sediul PSD", si-a sintetizat declaratia Olguta Sefu. Fosta directoare spune ca nu a stiut si nu avea de unde sa stie ca Botorogeanu era angajata la acel centru si ca nu se prezenta la serviciu. Intrebare: Ati intocmit fisa postului Adrianei Botorogeanu? Sefu: Da. Am intocmit-o in aprilie 2014, cand a venit seful de centru cu aceasta fisa. Nu-mi amintesc daca acesta a adus si alte documente. A declarat ca a semnat la limita timpului aceste rapoarte. Intrebare: Care era limita? Sefu: Limita era 31 ianuarie 2014, dar de nenumarate ori primeam mai tarziu de la sefii de centre aceste rapoarte pentru contrasemnare. In sala de judecata continua audierea Olgutei Sefu. "Intocmirea listelor de prezenta era in atributiile sefilor de centru. In cazul acesta, atributia o avea Constantin Balaban (inculpat in acest caz - n.red.). Fisele de prezenta erau inaintate la Contabilitate pentru plata drepturilor salariale", explica Olguta Sefu. Cele trei pers Motivul: semna sute de astfel de rapoarte, iar ea doar contrasemna rapoartele sefilor de centru sau de servicii."Nu prea ma uitam pe ele. Eram atenta cand salariatii faceau obiectiuni cu privire la evaluare", spune fosta directoare."Poate ca am semnat ca primarul, imi cer scuze, doamna presedinte!", se disculpa Olguta Sefu. "Eu nu am fost informata ca a fost mutata acolo. Eu am aflat dupa ce a venit DNA-ul", repeta aceasta.- Olguta Sefu, fost director general adjunct la DGASPC Teleorman, condamnata in faza de fond la 3 ani cu suspendare in acest caz, explica instantei ca avea in subordine un numar de 380 de salariati."Biroul in care-mi desfasuram activitatea era in sediul central al DGASPC Teleorman. Despre Botorogeanu Adriana (una dintre secretarele PSD - n.red.) am aflat dupa ce au inceput cercetarile in prezenta cauza.Ea a fost angajata sa-si desfasoare activitatea intr-un centru care nu avea sediu pentru desfasurarea activitatii. Nu avea nici beneficiari. Acesta este motivul pentru care nu am acordat atentie acestui centru", declara Sefu.Judecatorul Leontina Serban a respins cererea de recuzare a Simonei Encean. Incepe audierea inculpatilor: prima este Olguta Sefu, apoi Liviu Dragnea.- Sala de judecata este plina: avocati, inculpati, jurnalisti si jandarmi.- Liderul PSD discuta acum cu avocatii. Mai multe foste directoare din cadrul DGASPC Teleorman si-au cumparat covrigi si mananca in sala de judecata in asteptarea deciziei prind cererea de recuzare a judecatorului Simona Encean.- Liviu Dragnea are o discutie cu Malin Bot, care-i cere un interviu si se uita insistent la politician."La ce organ de presa lucrati? La Securila SRL? Credeti ca asa trebuie sa se desfasoare un proces, domnule jandarm?", spune Dragnea.- In sala de judecata a venit fostul senator PSD, Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare, si a stat de vorba cateva minute cu Liviu Dragnea. Si Mazare are termen astazi, intr-o alta sala, in dosarul privind construirea cartierului Henri Coanda.- "Am nimerit la un meci de fotbal, cu galerii adverse, jandarmi si garduri despartitoare, nu la cea mai importanta instanta din tara", a scris pe Facebook Toni Neacsu, avocatul Bombonicai Prodan, fosta sotie a lui Liviu Dragnea.- Un magistrat asistent a anuntat ca pronuntarea in cazul cererii de recuzare a judecatorului Simona Encean o sa mai dureze, deoarece magistratul care trebuie sa judece este in alta sala, unde solutioneaza doua dosare.- Intrebati de jurnalistii de la Epoch Times de ce au venit in fata ICCJ, sustinatorii lui Dragnea nu au stiut insa sa spuna ce anume cauta acolo., au fost raspunsurile lor.Mai mult, o femeie s-a aratat chiar nemultumita de PSD, afirmand ca o duce foarte greu, ca nu are dinti si nici bani sa mearga la stomatolog pentru ca pensia este foarte mica.- "Dragnea in libertate! Opriti fosta securitate!", striga sustinatorii lui Liviu Dragnea.- Completul de judecata a revenit in sala.- In fata sediului ICCJ oamenii continua sa scandeze, atat mesaje contra, cat si pro Liviu Dragnea.- Jandarmeria Bucuresti anunta ca dupa incidentele de la sediul ICCJ trei persoane au fost conduse la sectia de politie, in vederea identificarii si luarii masurilor legale pentru nerespectarea masurilor de ordine dispuse.- "Este afectata impartialitatea doamnei judecator. Dansa nu mai poate face parte din acest complet", spune Flavia Teodosiu.Cererea urmeaza sa fie judecata de un alt complet, procesul se suspenda pana atunci. "Dureaza aproximativ jumatate de ora", spune presedintele completului.- Instanta vrea sa treaca la audierea inculpatilor, dar avocata lui Dragnea cere recuzarea Simonei Encean. "Am citit pe Internet ca sotul ei ar fi un sustinator infocat al PSD", a spus aparatorul.- Instanta a anuntat ca judecatorul Simona Encean a facut o cerere de abtinere in acest caz, dar care s-a respins. La dosar au mai fost depuse doua cereri de interventie.- A intrat completul de judecata. Presedintele completului este Alexandra Rus, recent promovata la Inalta Curte.- Liviu Dragnea sta in banca intre avocatii Marian Nazat si Toni Neacsu, citeste motivele de apel, se pregateste de audiere. Nu a venit inca completul, dar grefierul si procurorul sunt in sala. De afara se aude in sala de judecata: "Dragnea, Dragnea!" si "PSD, PSD!"- Potrivit Epoch Times, presa nu mai este lasata sa se apropie de tabara sustinatorilor liderului PSD, Liviu Dragnea.- Surse judiciare au declarat pentruca printre protestatarii pro-PSD sunt si membri ai clanului Sportivilor.- De ce va?, a fost replica unui jandarm dupa ce o jurnalista de la Epoch Times i-a reclamat faptul ca a fost imbrancita de un sustinator al liderului PSD.- Atmosfera a devenit tensionata. Contestatarii lui Dragnea au fost impinsi de sustinatorii sai. Jandarmii au intervenit si au ridicat mai multe persoane., dar nu a facut nicio declaratie. Oamenii au incercat sa se apropie de el, dar au fost impiedicati de jandarmi care au facut cerc in jurul sau.- Unul dintre aparatorii lui Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, Toni Neacsu, a declarat ca este putin probabil ca instanta de judecata sa se pronunte inainte de solutia CCR privind completurile de trei judecatori. Toni Neacsu sustine ca, daca se da o solutie in dosar inainte ca CCR sa se pronunte, decizia Curtii Constitutionale nu va mai putea influenta in niciun fel decizia instantei deja definitiva."Motivul de apel pe care noi l-am invocat este in stransa legatura cu ceea ce se va intampla la Curtea Constitutionala pe conflictul juridic de natura constitutionala. (...) Eu cred ca este normal sa se astepte o solutie de la Curtea Constitutionala pentru a avea toate datele problemei" a spus, luni, Toni Neacsu, la sosirea la ICCJ, citat de News.ro.- Intre cele doua tabere, cea a contestatarilor si cea a sustinatorilor lui Liviu Dragnea, exista mai multe schimburi de replici.- Cei doi avocati ai lui Liviu Dragnea au ajuns la sediul ICCJ. Ramane de vazut daca va veni si liderul PSD.- In fata sediului ICCJ au sosit si sustinatori ai liderului PSD, Liviu Dragnea.- In sala de judecata s-a amanat cazul in care Dan Sova cere desfiintarea condamnarii din dosarul CET Govora.- Jandarmii au montat garduri de protectie.- Numarul persoanelor stranse in fata sediului ICCJ este din ce in ce mai mare.- In acest moment, in sala de judecata are loc procesul in care fostul sef al Fiscului, Serban Pop, si milionarul Horia Simu contesta deciziile de condamnare in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori.- Protestatarii au adus cu ei un ceas, catuse si o fotografie cu Liviu Dragnea pe care scrie "condamnat".- Numarul jandarmilor adusi azi la ICCJ este mult mai mare in comparatie cu celelalte termene ale procesului lui Dragnea.- Desi procesul incepe la ora 11:00, curtea ICCJ este plina deja de jandarmi, jurnalisti si cativa protestatari.***************************Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, "2 Penal", care-l judeca pe Dragnea, este format din Rodica Aida Popa - fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Simona Enceanu.Tot la termenul de astazi, cei doi avocati ai lui Liviu Dragnea, Marian Nazat si Flavia Teodosiu, au anuntat ca vor sustine unul dintre motivele de apel, privind nelegala constituire a completului de 3 judecatori, care l-a condamnat in prima instanta pe clientul lor.ar fi fost un complet obisnuit si nu unul specializat pentru a judeca fapte de coruptie.Exceptia a fost pusa in discutie la ultimul termen, cel din 18 martie. Patru zile mai tarziu, pe 22 martie, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a sesizat Curtea Constitutionala cu aceasta situatie, a completurilor specializate, reclamand un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte.CCR urmeaza sa se pronunte in acest caz pe 19 aprilie.Avocatul Adrian Toni Neacsu, care le apara in acest caz pe Bombonica Prodan, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, si pe Olguta Sefu, a declarat saptamana trecuta ca ia in calcul sa faca o cerere de amanare a procesului, pentru ca CCR sa se poata pronunta."S-ar putea justifica acordarea unui nou termen in instanta pentru a se pronunta Curtea Constitutionala. Instanta poate admite sau respinge o astfel de cerere.", a explicat Adrian Neacsu, pentru Hotnews. Avocatul nu a exclus nici varianta ca instanta sa mai dea un termen, pentru ca aparatorii sa poata formula concluziile finale in dosar, iar avocatii sa mai poata invoca si alte cereri.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, vineri, la mitingul partidului de la Craiova, ca a fost sfatuit sa nu renunte, chiar daca va fi arestat, pentru ca va fi scos de acolo."Asta e partidul pe care Iohannis si clica lui vrea sa-l distruga. (...) Multi mi-ati spus: Liviule, nu te lasa! Mi-a mai zis cineva tot aici:", a afirmat Liviu Dragnea.