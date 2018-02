Procurorul general Lazar s-a referit la Liviu Dragnea, atunci cand a citat din legislatia latina privind votul multiplu?

Reintoarcerea la regulile strabunilor

Ziare.

com

Afirmatiiile acestuia sunt facute in contextul in care in spatiul public s-au facut mai multe declaratii privind situatia liderului PSD, Liviu Dragnea, condamnat definitiv pentru fraudarea referendumului din 2012 . Liviu Dragnea ocupa in prezent demnitatea de presedinte al Camerei Deputatilor.Procurorul general Augustin Lazar a declarat miercuri, la sedinta de bilant privind activitatea DNA, ca votul multiplu era pedepsit inca din anul 170 d.Hr., asa cum arata' interpretata de experti ca fiind fundamentul ordinii de drept si al Constitutiei de azi a Romaniei.Procurorul general a aratat ca, in 2017, a fost solutionat un dosar in care a fost recuperata pentru patrimoniul cultural national ceea ce se numestesau. Aceasta este interpretata de experti ca reprezentand fundamentul ordinii de drept si al actualei Constitutii a Romaniei.Este vorba de doua monumente epigrafice, reprezentand tabulae din bronz ce contin legile municipiului Troesmis (judetul Tulcea), in prezent localitatea Iglita, emise in timpul imparatului Marcus Aurelius (161-180 DHr.)."Si va rog sa imi permiteti numai putin sa va spun ce scrie in, cateva aspecte relevante care ne arata ca pe teritoriul Romaniei a existat o civilizatie si lucruri despre care noi discutam aici, cum ar fi conditiapentru demnitari si lucruri de felul asta.Erau demult descoperite de strabunii nostri latini. Noi nu trebuie decat sa facem un arc peste timp, sa preluam valorile si sa le continuam, pentru ca altcineva cine sa le continue? Noi suntem urmasii lor. Spune asa Constitutia:Este pedepsit, potrivit acestei Constitutii, votul multiplu, indicarea unui numar fals de voturi. De asemenea, este prevazuta conditiapentru cei care - de aici vine si cuvantul demnitar; daca nu are demnitate, nu poate deveni nici chestor, nici duumvir, niciun fel de demnitar al municipiului", a spus Lazar.Lazar a mai explicat ca omagiul pe care procurorii trebuie sa il aduca Anului Centenar ar fi recuperarea si reintroducerea in circuitul valorilor culturale a acestor bunuri materiale, dar si reguli de drept "pe care strabunii nostri le aveau"."Mai scrie asa in Constitutie:Prin urmare, discutam despre DNA, discutam de bani publici - pentru asta mi-am permis sa fac trimitere la Constitutia de la Troesmis - discutam de bani europeni si este important sa stim ca nu este ceva nou sa dai seama, sa faci dare de seama in fata celor care te-au ales, despre modul cum ai cheltuit banii publici", a afirmat procurorul general al Romaniei.