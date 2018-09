S-a stabilit primul termen in apelul lui Dragnea la condamnarea de 3 ani si jumatate de inchisoare

Condamnarea in prima instanta

Dosarul a fost inregistrat ieri la Completul de 5 judecatori, dupa ce un complet de 3 judecatori a motivat, saptamana trecuta, decizia de condamnare.Potrivit site-ul Inaltei Curti, dosarul a fost repartizat Completului de 5 Judecatori P1 - Penal.Acesta este condus de Vicepresedintele ICCJ, judecatorul Dragomir Ilie Iulian1. Judecator Nenita Simona Cristina2. Judecator Gradinaru Daniel3. Judecator Dragomir Florentina4. Judecator Lefterache Lavinia Valeria1. Judecator Cobzariu Maricela2. Judecator Enescu Dan Andrei3. Judecator Selaru Valentin Horia4. Judecator Cerbu SilviaLavinia Lefterache a facuta parte din Completul de 3 judecatori care l-a condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare pe Liviu Dragnea, in faza de fond in dosarul Refendumului. In faza de apel a acestui dosar, Dragnea a fost condamnat definitiv la 2 ani cu suspendare de un Complet de 5 judecatori.Pe 21 iunie, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, pentru instigare la abuz in serviciu.El a fost achitat pentru infractiunea de fals intelectual.Suspendarea executarii pedepsei de doi ani primita de Liviu Dragnea in Dosarul Referendumul a fost anulata, iar cele doua pedepse au fost contopite, rezultand o pedeapsa totala de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare.Decizia nu a fost luata in unanimitate de catre magistrati, existand si o opinie separata de achitare a lui Liviu Dragnea pentru infractiunea de instigare la abuz in serviciu.In cazul fostei sotii a lui Dragnea, Bombonica Prodana, se constata incetarea procesului penal si se aplica o amenda administrativa de 1.000 de lei.Ceilalti inculpati in acest dosar au primit inchisoare cu suspendare, cu exceptia fostului director executiv al DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, condamnata la trei ani si sapte luni de inchisoare cu executare.