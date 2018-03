Sapte ore de audieri in procesul Dragnea - angajari fictive: Rasturnari de situatie, confruntare in premiera si o declaratie de final: M-am saturat eu de mine!

LIVE TEXT

M-am saturat eu de mine, d-apai voi

termenul pentru pledoariile finale pentru 25 aprilie, ora 13:00

Liviu Dragnea direct si personal mi-a cerut intr-o discutie sa le mentin pe functile respective in cadrul DGASPC Teleorman pe cele doua persoane pana cand le va rezolva problema.

Ultimul raspuns pe care mi l-a dat a fost "sa-i pun la munca pe ceilalti angajati, care erau in numar de 800, ca sunt destui si stau degeaba".

judecatorii au decis sa faca o confruntare intre Liviu Dragea si fosta sefa a DGASPC Teleorman.

Din cei 2.000 de angajati in unitatile subordonate CJ Teleorman foarte multi, zeci poate sute, erau membri PSD, sau de la alte partide.

Bombonica Prodana a depus la dosar o hartie prin care arata ca a platit catre DGASPC prejudiciul de 108.612 de lei

Care sunt acuzatiile

In primul rand, inca din primele minute, a venit prima lovitura: fosta sa sotie, Bombonica Prodana, a anuntat ca ea a platit deja partea ei de prejudiciu.Apoi au inceput audierile martorilor propusi de apararea lui Dragnea, dar si aici lucrurile au luat o intorsatura interesanta. Daca primii doi au spus ca seful PSD nu a avut nicio interventie pentru favorizarea celor doua secretare, al treilea s-a balbait, s-a contrazis, si in cele din urma a admis ca una dintre ele, Anisia Stoica, i-a spus ca Dragnea i-ar fi zis sa o angajeze purtator de cuvant la PSD Teleorman. Dar el nu a angajat-o. De a doua secretara, insa, Adriana Botorogeanu, martorul a recunoscut ca o punea sa il ajute la partid, desi stia ca e angajata la DGASPC.Declaratiile acestui martor au facut-o pe Anisia Stoica sa dea declaratii in fata completului, desi initial anuntase ca nu o va face. Ea a spus ca nu a cerut nimanui sa fie angajata si a povestit cum a fost abordata de Dragnea, cum lucra la partid desi era platita de Protectia Copilului, a spus ca n-a stiut ca e fapta penala si ca ii e rusine si regreta ca a acceptat.Dupa ce a luat cuvantul si Dragnea si a negat orice acuzatie, sustinand ca e "tinta DNA" si ca dosarul e construit "pe feeling si barfe, nu pe probe", judecatorii au considerat ca declaratiile sale se bat cap in cap cu cele ale fostei sefe a Protectiei Coplilului Teleorman, asa ca au facut o confruntare intre cei doi. La confruntare fosta sefa DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, a spus clar si raspicat: "Liviu Dragnea, direct si personal, mi-a cerut intr-o discutie sa le mentin pe functile respective in cadrul DGASPC Teleorman pe cele doua persoane pana cand le va rezolva problema".Aceasta a mai declarat ca l-a presat pe Dragnea de mai multe ori sa rezolve problema: "Ultimul raspuns pe care mi l-a dat a fost sa-i pun la munca pe ceilalti angajati, care erau in numar de 800, ca sunt destui si stau degeaba". Pus fata in fata cu aceste declaratii Dragnea a continuat sa nege.In tot acest timp, in sala de judecata razbeau din cand in cand scandarile protestatarilor stransi in fata sediului Inaltei Curti, paziti de un numar impresionant de jandarmi. "Hotii!", "La puscarie!" sau "PSD, ciuma rosie!" a fost fundalul sonor al audierilor de azi.Dupa toate acestea, la iesirea de la instanta, Dragnea s-a declarat obosit si a pus capat intrebarilor jurnalistilor cu o declaratie surprinzatoare: "M-am saturat eu de mine, d-apai voi". Termenul pentru pledoariile finale a fost fixat pentru 25 aprilie, la ora 13:00. Urmeaza sa vedem pe cand si sentinta.- Dupa ce ultimele 7 ore le-a petrecut ascultand declaratii impotriva sa in instanta si sustinand ca sunt false si el spune adevarul, Dragnea incheie sesiunea de intrebari cu o declaratie cel putin surprinzatoare: "".- Dragnea a fost intrebat de jurnalisti daca se teme ca exista motive, dupa ziua de azi, pentru o condamnare in cazul sau: "Nu, exista motiv sa ma tem ca nu reusesc sa trec de voi, in rest...", le-a spus el jurnalistilor.- Jurnalistii l-au intrebat daca era "un Dumnezeu in Teleorman", asa cum au declarat unii martori in dosar: "Ce era asta, un feeling? Nu eram un Dumnezeu, sunt un om normal".- Liviu Dragnea a plecat dupa 7 ore de la Inalta Curte. Initial a vrut sa evite intrebarile jurnalistilor: "Voi n-ati obosit? Eu sunt obosit rau. Nu vreti sa vorbim in alta zi? Toata lumea e obosita".. Judecatorii au stabilitIntrebat de mutarea facuta de fosta sotie, Bombonica Prodana, Dragnea a spus ca nu l-a consultat inainte. Intrebat daca e a fost surprins placut sau neplacut, el a spus "hmm, in niciun fel. Am aflat azi dimineata".Jurnalistii au vrut sa stie si ce consecinte crede ca va avea mutarea fostei sotii in procesul sau: "Eu nu sunt Cambridge Analytica sa fac predictii".V-ati exercitat in vreun fel influenta din persoectiva celor doua functii asupra personelor din conduecrea DGASPC Teleorman pentru mentinera in functie a Adrianei Botorogeanu si Anisiei Stoica, fie direct, fie prin persoane interpuse?Nu. Niciodata.Cunoasteti si puteti preciza daca inculpatul Liviu Dragnea si-a folosit influenta din perspectiva celor doua functii indeplinite asupra vreunei persoane din conducerea DGASPC Teleorman pentru mentinerea in functie a celor doua persoane?Nu cunosc ca Liviu Dragnea sa-si fi exercitat influenta din perspectica celor doua functii indeplinite, asupra vreunei persoane din conducerea DGASPC.- Inalta Curte a facut un proces verbal pentru confruntare.Cunoasteti persoana cu care sunteti confruntata si functia acesteia in perioada 2006-2012?Da. Este domnul Liviu Dragnea, la perioada respectiva era presedinte al Consiliului Judetean Telroman si presedinte PSD Teleorman.Da. Este doamna Alesu Floarea, care ocupa la vremea respectiva functia de director executiv la DGASPC Teleorman.A intervenit direct sau indirect la dumneavoastra in calitate de director executiv la DGASPC Teleorman inculpatul Liviu Dragnea in vederea mentinerii in functii a Adrianei Botorgeanu si a Anisiei Stoica?Am facut acest lucru cand i-am adus la cunostita inculpatului situatia celor doua, se intampla in 2008, cand la randul meu am fost infomata de sefa Persoanlului.De fata la aceasta discutie, intre mine si Liviu Dragnea, nu a mai fost prezenta nicio persoana. Aceasta discutie a avut loc in cabinetul de presedinte al CJ Teleorman al lui Liviu Dragnea. Incepand cu 2009, pana in 2010, am mai avut si alte discutii cu Liviu Dragnea, tot in legatura cu situatia celor doua. De fiecare data imi spunea ca se va rezolva, sa am rabdare.Au fost 3-4 discutii pe holul de la sala de sedinta de pe holul CJ, imediat ce se termina sedinta, inainte de a tine dumnealui conferinta de presa. Nu pot indica o persoana care sa confirme aceste intalniri si obiectul discutiilor legat de cele doua persoane.Ati avut discutii la initiativa Floarei Alesu cu privire la situatia Adrianei Botorogeanu si Anisiei Stoica?Categoric nu. Nu am avut nicio intalnire sau discutie de genul celor care a facut trimitere Floarea Alesu. In legatura cu holul de la iesirea CJ, acel hol era cam cat este spatiul acesta de aici. (Dragnea intinde bratele si arata cam care era dimensiunea holului - n.red.) Acolo era o aglomeratie infernala, erau foarte multe persoane. Acolo nu exista un loc in care cineva putea sa vorbeasca fara ca cineva sa nu auda. Nu se poate purta o discutie de genul celor afirmate de Alesu Floarea. Eu nu ieseam in sala dupa terminarea sedintei CJ Teleorman. Acolo era un balamuc, era o aglomeratie ca in tramvai. Acolo se fuma, erau 70-80 de persoane de obicei.- La Inalta Curte este o premiera in acest moment in ce priveste dosarele de mare coruptie:, a precizat presedintele completului de judecata."Asa cum v-am spus de la inceput, am citit dosarul, declaratiile, rechizitoriul, stenogramele, Codul penal si Codul de Procedura Penala.Nu am reusit sa inteleg de ce.", si-a finalizat declaratia Liviu Dragnea.- Dragnea deja vorbeste de aproape doua ore. A mai intervenit si judecatorul.De ce credeti ca se fac aceste declaratii. Ati auzit-o pe Anisia Stoica, stiti ce a spus Floarea Alesu?Eu am inteles astazi ca Anisia Stoica a zis ca nu i-am spus niciodata sa nu mearga la munca. Eu cred ca ea nu a inteles jocul doamnei procuror. (referitor la recunoasterea acuzatiilor - n.red.). Eu cand am fost trimis in judecata am vazut pe barfe, pe feeling, pe marturii pe care le categorisesc mincinoase....S-a tot vorbit prin Alexandria in ultima perioada ca li s-ar fi sugerat celor doua, nu am nicio dovada, ca daca ar spune cateva lucruri despre mine, sa ma aduca in aceasta poveste in care eu ma regasesc foarte greu, poate ar primi o pedeapsa mai usoara si poate si altceva.Dragnea a negat mai multe declaratii facute de angajati al DGASPC, dar mai ales de Floarea Alesu, fosta sefa a institutiei. Alte declaratii ale sale au vizat-o pe Jenica Dumitru, fost director in cadrul DGASPC, care a dat declaratii in defavoarea politicianului: "Am auzit ca un fost director, Jenica Dumitru, a facut afirmati ca eu nu as fi vrut ca sotia mea sa ocupe o anumita functie, pentru ca ea ar fi trebuit sa-si declare averea. Toate veniturile si bunurile familiei mele, incusiv ale sotiei mele, erau trecute in declaratia mea de avere"."Eu respect foarte mult DNA, si ma intereseaza foarte mult cum prezinta niste detalii. Eu prezint realitatea", a aratat, in timpul audierii, Liviu Dragnea. "Nu stiam ca cele doua persoane nu veneau la serviciu. Eu nici nu am cerut niciodata vreunui sef din institutie sa faca ceva ilegal sau sa faca ceva impotriva vointei lui", a repetat politicianul.Liderul PSD a aratat ca in unitatile subordonate CJ Teleorman erau circa 2.000 de persoane. "Mi se pare absurd ca eu sa stiu daca Botorogeanu si Stoica veneau la serviciu.Nu stiu daca mi se poate reprosa ca nu m-a interesat daca fiecare membru PSD angajat la CJ Teleorman mergea sau nu la serviciul la care erau angajati", a explicat Dragnea.Potrivt acestuia, el. "Nu puteam sa sesizez prezenta celor doua persoane, pe de-o parte, iar pe de alta parte aceste sedinte se tineau in weekend pentru ca toti cei care mergeam la munca sa putem veni", a declarat Dragnea.Politicianul a negat ca ar fi vorbit cu fosta sa sotie despre situatia celor doua secretare PSD. ". Convenisem asta de mult timp, astfel ca nu mi s-a plans niciodata sotia mea despre faptul ca Botorogeanu si Stoica (care lucrau la Serviciul condus de Bombonica Prodana - n.red.) nu s-ar fi prezentat la serviciu", a arata liderul PSD.- Declaratiile sefului PSD in fata instantei continua. El a mai aratat ca legatura facuta de unii martori din rechizitoriu, potrivit carora DGASPC Teleorman era in subordinea sa directa, ar fi fost una falsa. De altfel, Dragnea a negat ca ar fi avut vreo legatura cu angajarea si mentinerea in functie a Anisiei Stoica si a Adrianei Botorogeanu, in cadrul DGASPC Teleorman. Dar nici a altor sefi din cadrul DGASPC Teleorman.De altfel, concursul de angajare in functii ar fi fost organizat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP). "Nu poti sa iei un om de pe strada si sa-l numesti, pur si simplu. Consiliul Judetean doar lua act de rezultatele concursului organizat de ANFP", a precizat politicianul.Politicianul a adus la Inalta Curte mai multe legi dar si regulamente interne din cadrul CJ Teleorman. El a citit din ele articolele care arata care este procedura de revocare din functie a unui functionar public, care era destul de anevoioasa, plecand de la un referat, votul in Comisii si in final in plenul CJ. In baza acestora, el a declarat: "Eu nu aveam posibilitatea subiectiva pentru a o demite sau a o sanctiona pe Floarea Alesu, care indeplinea functia de director executiv al DGASPC Teleorman", a tinut sa precizeze Liviu Dragnea.Declaratiile sale au vizat-o in primul rand pe Floarea Alesu, fosta sefa a DGASPC Teleorman, trimisa in judecata in acest dosar, care a declarat ca doar a executat ordinele politicianului."Niciodata Floarea Alesu nu mi-a prezentat situatia celor doua persoane, sau a altui angajat. Eu am stabilit o regula, ca nu vreau sa discut cu niciun sef din institutile subordonate doar eu cu el, ar fi fost o sueta. Discutiile se purtau in prezenta unui director de programe din CJ Teleorman si coordonatorul CJ Teleorman si evident cu seful entitatii respective. O alta regula, sa nu se discute cu sefii institutiilor subordonate CJ aspecte care nu intrau in sfera de competenta a CJ Teleorman", a declarat Dragnea.- In timp ce- Dragnea continua declaratiile in fata instantei si o ataca pe Anisia Stoica, secretara care a povestit cum a fost angajata fictiv si ce rol a avut liderul social-democrat in asta. In momentul in care Dragnea a inceput sa vorbeasca despre ea, Anisia Stoica a parasit sala de judecata.Dragnea spune ca nu a existat nicio relatie privilegiata cu cele doua secretare PSD. Politicianul a explicat ca pe Botorogeanu o stia de dinainte de anul 2004, cand aceasta a lucrat la un birou parlamentar. Pe Anisia Stoica ar fi cunoscut-o de la un Congres PSD la care au participat mai multi jurnalisti din Teleorman. Discutiile au fost pentru organizarea unui birou de presa in cadrul organizatiei locale a PSD. Ulterior, Anisia Stoica ar fi venit la partid sa discute despre o colaborare."La partid veneau diversi oameni. Unii nu aveau studii superioare si voiau sa fie directori de fabrici", a explicat Dragnea cum veneau oamenii la sediul PSD."Stoica m-a intrebat daca putem sa realizam o colaborare intre dumneaei si PSD. N-a fost o discutie foarte lunga. I-am spus ca angajarile la partid le face secretarul executiv (Stuparu, n.red.), iar daca vrea sa colaboreze voluntar cu partidul, din partea noastra nicio problema. Ulterior, la o sedinta de Birou Permanent, dupa ce s-a terminat sedinta, erau si alti membri de partid acolo, doamna Stoica mi-a spus ca trebuie sa aiba un venit si daca se poate angaja la partid.I-am spus ca din cate stiu nu se poate angaja si i-am spus sa-si caute un loc de munca. Ca nu se poate baza pe partid pentru a avea venituri. Nu i-am cerut Anisiei Stiica sa mearga sa se angajeze la DGASPC si in fapt sa ramana la partid. Nici nu am vorbit cu cineva de la DGASPC sa fie angajata acolo. Nu am vorbit nici cu Floarea Alesu, nici cu Ionel Marineci (directori la DGASPC Teleorman - n.red) cu privire la angajarea sau mentinerea Anisiei Stoica in functie", a negat vehement Dragnea, acuzatiile DNA.Liderul PSD a negat si cea de-a doua acuzatie, privind mentinerea in functie a celor doua secretare PSD, prin interventii la sefii DGASPC. "Neg categoric o astfel de determinare sau influentare"."Precizez faptul ca eu nu am stiut ca cele doua angajate nu veneau la serviciu. Nu mi-a adus nimeni la cunostinta asta. Insa este adevarat ca le vedeam la sediul PSD cand aveam Biroul Permanent, o data sau de doua ori pe luna.Eu tuturor persoanelor de la sediul PSD le precizam ca trebuie sa aiba un serviciu, activitatea la partid bazandu-se pe voluntariat. Intrebam: Aveti un loc de munca? Asta va aduce painea acasa! Nu de la partid", a tinut sa precizeze Dragnea.Botorogeanu i-ar fi spus la un moment dat ca este angajata la DGASPC. "La vremea aceea nu erau niste persoane importante. Ele acum sunt cunoscute in mass-media. Nici macar la nivelul orasului Alexandria nu erau cunoscute".- Liviu Dragnea a aratat instantei ca nu vrea sa beneficieze de procedura simplificata, care presupune recunoasterea vinovatiei, caz in care pedeapsa s-ar reduce cu o treime. "Vreau sa dau o declaratie in acest proces", a explicat Dragnea.Liviu Dragnea sta in fata instantei, are in fata mai multe hartii, pe care se uita cat timp presedintele completului i-a citit acuzatiile din rechizitoriu. Dragnea poarta un costum bleumarin, croit elegant si o camasa alba.Procurorul DNA de sedinta i-a adus la cunostinta textele legale pe care le-ar fi incalcat."Am inteles acuzatiile, le resping categoric deoarece ma consider nevinovat", si-a inceput declaratia Liviu Dragnea.. El nu a mai dat pana acum declaratii in fata judecatorilor in acest dosar.din acest dosar. El a ocupat functia de sef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare din cadrul DGASPC Teleorman.El a dat mai multe detalii despre Adriana Botorogeanu care a lucrat o perioada in cadrul structurii pe care o conducea."Eu personal am avut discutii la serviciu cu privire la situatia Adrianei Botorogeanu cu directorul general al DGASPC, directorul economic sau sefa de la Resurse Umane.Mi s-a cerut sa intocmesc niste documente Rodica Milos, Floarea Alesu si Dumitru Jenica (directoare in cadrul DGASPC Teleorman - n.red). Era singura salariata din tot Serviciul care nu venea la serviciu. Recunosc ca am gresit", a precizat acesta.El a spus ca s-a temut de repercusiuni daca nu ar fi facut acele actele. "Doamna Milos (Rodica Milos, fost director executiv adjunct in cadrul DGASPC Teleorman, inculpata in dosar- n.red.) mi-a spus ca daca nu fac acele documente s-ar putea sa-mi caut serviciu in alta parte", a mai declarat Nicusor Gheorghe.El a spus ca initial nu a vrut sa o ponteze prezent pe Botorogeanu, dar actele s-au intors cu informatia sa o treaca si pe secretara PSD. Nicusor Gheorghe a facut acest lucru.Barbatul a explicat ca sefii sai nu i-au spus cine o proteja pe Adriana Botorogeanu. "Arat ca nu cunosc daca Botorogeanu era sau nu proteja lui Liviu Dragnea. Pe Botorogeanu am vazut-o o singura data in viata mea", a mai declara Nicusor Gheorghe."Recunosc ca am intocmit documentele consemnate in rechizitoriul. Celelalte semnaturi de pe documente nu stiu cand si cine le-a aplicat", a conchis fostul sef de Serviciu de la DGASPC Teleorman.- A reinceput procesul. E audiat unul dintre cei care recunoscusera la termenele anterioare faptele. Dupa aceea va fi audiat Liviu Dragnea. Dupa declaratiile Anisiei Stoica liderul PSD pare destul de suparat si a refuzat sa stea de vorba cu jurnalistii prezenti la proces, transmite corespondentul- S-a luat jumatate de ora pauza, procesul va fi continuat cu declaratia lui Dragnea.- Anisia Stoica este o femeie modesta, vorbeste direct cu instanta, fara ocolisuri. Ea incearca sa arate caLiderul PSD a urmarit cu atentie din prima banca intreaga declaratie.Ea arata ca i-ar fi spus lui Liviu Dragnea ca nu se pricepe sa faca PR, atunci cand acesta i-a propus sa lucreze la PSD Teleorman. La acea data s-ar fi pus problema sa lucreze la biroul de presa. Alti doi jurnalisti locali lucrau deja la biroul de presa."La un moment dat, am fost intrebata de presedintele CJ, Liviu Dragnea, pentru mine era presedintele partidului, daca s-a rezolvat problema mea cu angajarea. I-am spus ca nu si nici nu stiam cine sa o rezolve. Eu nu am apelat la nimeni sa intervina la Liviu Dragnea pentru a fi angajata. Forma de a fi remunerata in felul acesta a fost total nefericita, a fost peste capul meu.. A fost o discutie despre organigrama institutiei", a precizat Anisia Stoica."Domnul Dragnea a avut discutii cu niste persoane pe care nu le stiu exact. Mi-a spus ca voi fi angajata in cadrul DGASPC. Mi-a spus ca o sa fie o situatie temporara. S-a creat o discutie atunci, eram nelamurita cu privire la activitatea concreta, unde o sa muncesc, la partid sau la DGASPC Teleorman. Adriana Botorogeanu era deja angajata asa. Nu pot preciza cine mi-a spus ca voi lucra zi de zi la partid", a declarat Anisia Stoica.Ea a spus ca pentru detalii legate de angajarea sa, concursul si bibliografia care trebuia invatata, Dragnea ar fi trimis-o la unul din functionarii din CJ Teleorman. "Domnul Dragnea a rostit numele domnului Neagu", a precizat aceasta."Botorogeanu fusese angajata inaintea mea la DGASPC Teleorman, dar muncea la partid. Cei de la DGASPC stiau acesta situatie", a mai spus femeia.Anisia Stoica a dat atunci un examen pentru angajarea la DGASPC, iar la scurt timp a fost chemata, alaturi de Adriana Botorogeanu, sa dea explicatii de ce nu sunt la munca. Se schimbase seful."Alesu Floarea ne-a spus ca pe viitor ar fi bine sa venim jumatate de timp la DGASPC, jumatate de timp la PSD", a venit prima propunere.Ulterior, Alesu a plecat din birou, insa a revenit la scurt timp. "Mai bine sa nu veniti deloc la DGASPC, sa nu va vada lumea. Va duceti doar la PSD", ar fi fost mesajul.Alesu n-ar fi dat alte explicatii. "Ne-am confirmat sarcinilor trasate, ordinele erau peste capul nostru. Noi le-am indeplinit!".V-a obligat cineva sa faceti asta? Erau consecinte grave?Puteam sa nu ne ducem, sigur. Am ramas in cadrul partidului. Atat eu cat si Botorogeanu ne-am dus in cadrul PSD, unde ne-am desfasurat activitatea.Ati spus ca optiunea a fost neinspirata.Da, asa am spus, sa lucram la PSD si sa fim platiti de DGASPC. Daca stiam nu faceam acest lucru. Platesc grav prostia asta, si imi este rusine cu asta. Nu stiam ca incalc legea penala.Anisia Stoica a facut mai multe precizari, despre Liviu Dragnea: "Nu am fost protejata de Liviu Dragnea. Niciodata nu am facut parte din gasca lui Liviu Dragnea (judecatorul a schimbat in declaratie termenul gasca cu cercul relational - n.red.) "Presedintele completului a incercat sa afle de ce nimeni, de la PSD sau DGASPC, nu a reactionat la aceasta situatie.Probabil voiau sa-si pastreze locul de munca. Si mie imi era frica de Liviu Dragnea. El nu facea nimic, era doar exigent, el chiar mi-a zis: "Uite, eu n-am mancat pe nimeni!"Care este explicatia?Poate dorinta de a ajuta partidul. Nu stiu, nu am o explicatie, banuiesc ca Floarea Alesu, fiind membru de partid, stia ca este nevoie de forta de munca la partid, a inteles sa ajute partidul.Il puteati refuza le Dragnea?Il puteam refuza. Mi-a fost foarte drag sa lucrez cu Liviu Dragnea. Mie mi-a facut placere sa lucrez cu acesta. Am vazut in el un potential politic foarte mare. Daca stiam ca este un caz penal nu as fi acceptat aceasta situatie.Anisia Stoica a aratat ca niciodata nu a avut o discutie cu Bombonica Prodana privind angajarea si mentinerea sa pe post."Eu am observat ca singurul caruia ii pasa de angajatii partidului din cadrul organizatiei judetele era dumnealui (Liviu Dragnea- n.red.), pe restul nu-i interesa de situatia personalului. Probabil aveau firme, nu stiu", a mai aratat Anisia Stoica.- O alta lovitura in procesul de azi pentru Liviu Dragnea. Dupa declaratiile celui de-al treilea martor - Timotei Stuparu, Anisia Stoica, desi initial a zis nu vrea sa dea declaratii in proces, s-a razgandit. Ea pana azi nu a dat declaratii la Inalta Curte.Eu nu am cerut niciodata sa fiu angajata...Spuneti-ne daca vreti sa dati declaratii.Cum?Daca dati declaratii trebuie sa raspundeti la intrebari, nu doar ce vreti dumneavoastra.Vreau sa raspund!: "Nu eu am solicitat sa fiu angajata. Nu m-am adresat eu lui Timotei Stuparu sau lui Liviu Dragnea. La acea data, eu imi desfasuram activitatea in presa locala. La o reuniune a partidului, in 2006, Liviu Dragnea mi-a propus o colaborare cu PSD-ul. Atunci am facut cunostinta cu Dragnea, ulterior, ne-am intalnit la CJ Teleorman, imprejurare in care mi-a spus ca doreste sa organizeze un birou de presa in cadrul PSD Teleorman".- Adriana Botorogeanu este una dintre secretarele PSD care au fost angajate la DGASPC Teleorman. O femeie de aproximativ 50 de ani, imbracata intr-un pulover modest.Femeia nu a vrut sa dea declaratii in acest caz, dar a recunoscut integral acuzatiile din acest caz. Audierea sa a fost ceruta de avocatii din dosar. Astazi a uzat din nou de dreptul la tacere."Mi s-au explicat de catre presedintele completului drepturile procesuale si precizez ca inteleg sa uzez de dreptul la tacere", a spus Adriana Botorogeanu.- Inalta Curte a pus in discutie documentul depus de Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, care cere incetarea procesului, deoarece a achitat partea ei de prejudiciu din dosar.Avocatii au cerut amanarea discutiei pentru un termen viitor si ca instanta sa solicite detalii la DGASPC Teleorman. Inalta Curte a decis sa transmita o adresa la DGASPC Teleorman pentru a se comunica daca Bombonica Prodana a achitat prejudiciul si care este cuantumul retinut in sarcina ei.. Martorul a fost citat in calitatea sa de fost secretar executiv al PSD Teleorman."In prezent, indeplinesc functia de secretar general adjunct al Senatului. Din 2005 pana in 2012, am indeplinit functia de director al Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman", a precizat martorul.Timotei Stuparu a declarat Inaltei Curti ca a auzit de Botorogeanu si Stoica din mediul partidului. De doua ori pe luna, la PSD se organizau sedinte ale Biroului Permanent. La una din sedinte ar fi remarcat-o pe Anisia Stoica."Intr-una din pauze a venit la mine si mi-a spus ca doreste sa se angajeze ca purtator de cuvant. Mi-a spus ca a fost trimisa la mine de Liviu Dragnea".L-ati intrebat pe Liviu Dragnea daca el a trimis-o?Nu!Spuneti, ati avut o discutie cu Liviu Dragnea, poate era o minciuna? Purtator de cuvant este totusi o functie de reprezentare a partidului.Nu-mi mai aduc aminte daca eu am discutat cu Liviu Dragnea despre faptul ca Stoica Anisia a venit la mine si mi-a spus ca doreste sa se angajeze.Puteati asa sa o angajati, totusi?Asta a fost solicitarea!Totusi, nu ati intrebat-o cum a ajuns sa ceara acest lucru?Nu pot sa judec dorinta ei. Eu i-am spus Anisiei Stoica ca (sic!) nu exista post de purtator de cuvant al PSD Teleorman si ca nu exista fonduri pentru asa ceva.Stuparu a povestit ca Anisia Stoica a revenit si i-ar fi cerut ulterior sa o angajeze pe post de artist-dansator la Burnas, ansamblul local. Ea a fost dansatoare la Burnas, apoi la Campia Dunarii.Cine v-a trimis-o?Nu mi-a trimis-o nimeni.Dar cum vin toti la dumneavoastra sa se angajeze?Eu eram director executiv la PSD, coordonam din functia de director al Centrului Cultural si Ansamblul Burnasului. Oricum, eu i-am explicat ca nu o pot angaja.Timotei Stuparu a sustinut ca cele doua secretare nu erau protejatele lui Liviu Dragnea, deoarece in acest caz politicianul "ar fi spus ceva, ar fi spus un cuvant". "Le-ar fi sustinut intr-un fel", a aratat acesta. El a repetat de doua ori ca niciodata nu a discutat cu Dragnea despre angajarea celor doua secretare.Despre Adriana Botorogeanu, cealalta secretara, Timotei Stuparu a avut numai cuvinte frumoase. Aceasta nu fusese angajata a partidului, ci a lucrat anterior la birourile locale ale unor parlamentari PSD din Teleorman. "", a explicat Stuparu.", a mai declarat Stuparu.- Avocatul Toni Neacsu, care o reprezinta pe Bombonica Prodana, a declarat la plecarea de la Inalta Curte ca, partea sa din intreg prejudiciul retinut in caz. El a aratat ca"Nu inseamna ca e recunoastere a faptei, atitudinea procesuala e aceeasi - nu am savarsit nicio fapta prevazuta de legea penala. Este un semn de respect pentru actul de justitie, cerem aplicarea unor efecte juridice, de natura tehnica. Efectele juridice vor fi in functie de ce va decide instanta, din punctul nostru de vedere, nu a savarsit o fapta penala, deci nu putem decat sa primim o achitare", a spus Neacsu.Intrebat de jurnalisti daca decizia luata de Bombonica Prodana il incurca pe fostul sot, Liviu Dragnea, avocatul a raspuns: "Nu a fost decizia clientei, ci a apararii. Nu stiu daca il incurca pe Dragnea si nu asta e important. Important e ca clienta mea sa beneficieze de aparare".ocupa in prezent functia de director executiv in cadrul CJ Teleorman. E pe post din 2006. Femeia a fost citata ca martor la solicitarea avocatilor lui Liviu Dragnea. Liliana Magheru este o femeie trecuta de prima tinerete, imbracata modest. Este atenta la intrebari si detalii."Pe doamna Floarea Alesu (fosta sefa a DGASPC Teleorman, inculpata in dosar - n.red.) o stiu de cand era consilier judetean, aproximativ 2004-2005, iar pe Botorogeanu si Stoica le stiu din vedere, din 2005-2006", si-a inceput declaratia Magheru.Ea a explicat instantei ca pe secretarele PSD, angajate la DGASPC, nu le-a cunoscut in timpul atributiilor de serviciu. "Niciodata nu am auzit ca vreuna dintre cele doua ar fi fost protejatele lui Liviu Dragnea. De Stoica Anisia auzisem ca ar fi fost protejata domnului Nitulescu (Teodor Nitulescu, rival politic al lui Liviu Dragnea - n.red.), fost prefect de Teleorman", a tinut sa precizeze Magheru.Martora a povestit si despre participarea Floarei Alesu, fosta sefa a DGASPC Teleorman, la unele sedinte la CJ Teleorman, unde se discuta despre bugetul institutiei si finantare."La aceste intalniri participa Liviu Dragnea, eu, Floarea Alesu si secretarul judetului Teleorman", a explicat Magheru. Despre situatia celor doua secretare PSD, martora a declarat ca a aflat abia dupa inceperea anchetei."Eu personal, pe intreaga durata 2006-2012, nu am avut cunostinta ca cele doua erau incadrate la DGASPC si isi desfasurau activitatea in alta parte. Niciodata nu am auzit in aceasta perioada despre aceste angajari, nu am stiut, nu mi s-a plans nimeni", a tinut sa precizeze directorul executiv.- Protestatarii continua sa scandeze, in ciuda gerului si ninsorii. Ei nu mai striga insa la portavoce., secretar al judetului Teleorman. Aceasta a fost propusa in aparare de avocatii lui Liviu Dragnea. In 2006, tanara era consilier juridic la CJ Teleorman, iar in 2008 a fost numita temporar in functia de secretar al judetului Teleorman. Din 2010, Oprescu a fost numita permanent in functie. Printre atributiile ei avea si coordonarea DGASPC Teleorman. Ea a dat mai multe detalii despre cum functiona institutia si care era ierarhia.Silvia Oprescu este imbracata elegant, taior mulat pe corp, cu parul vopsit roz. Vorbeste respectuos despre Liviu Dragnea, pe care-l lauda ca un bun manager."Presedintele CJ nu avea nicio atributie referitoare la coordonarea DGASPC. Daca simteam nevoia, ma consultam cu acesta pe probleme de buget. Aici imi era mie mai greu sa ma descurc", a explicat Oprescu.Ea a aratat ca nu le cunostea pe secretarele PSD angajate la DGASPC Teleorman, insa a aflat despre ele cand a inceput ancheta."Niciunul dintre sefii DGASPC nu mi-a spus ca Dragnea le-ar proteja pe Stoica si Botorogeanu. Niciodata Dragnea Liviu nu s-a interesat despre situatia celor doua angajate", a tinut sa precizeze martora.Avocatul lui Liviu Dragnea incearca sa demonteze declaratiile unor martori care spuneau ca liderul PSD era cel care controla totul in cadrul CJ Teleorman.: Domnul Dragnea avea un comportament dictatorial?Nu.Niciuna din acuzatii nu vizeaza un comportament dictatorial al lui Liviu Dragnea. Nu apare nicaieri in rechizitoriu acest lucru. Nu asta judecam aici!Se insinueaza...Avea un comportament dictatorial?Nu, era insa foarte exigent. Voia performanta, dorea ca toate documentele sa fie impecabile."Cu certitudine afirm ca in perioada 2006-2012 niciodata Liviu Dragnea, nici direct nici indirect nu mi-a solicitat ca cele doua persoane, Botorogeanu si Stoica, sa fie angajate sau mentinute in functie in cadrul DGASPC Teleorman. De asemenea, afirm ca nicio alta persoana din cadrul DGASPV nu mi-a transmis daca exista o solicitare din partea lui Liviu Dragnea in legatura cu cele doua persoane", a declarat Silvia Oprescu. Ea a raspuns in acest caz unor intrebari adresate de Inalta Curte.- Protestatarul cu catuse da declaratii jurnalistilor. El spune ca a venit la fiecare termen al lui Dragnea si catusele sunt pentru liderul PSD "si toti infractorii societatii".In scurt timp e intrerupt de un jandarm care ii spune ca zona de protest e delimitata de garduri si nu are voie sa se indeparteze de acolo. Jurnalistii il intreaba pe jandarm de ce sunt atat de multi prezenti la Inalta Curte. "In baza legii trebuie sa asiguram accesul in institutiile publice". La observatia jurnalistilor ca si ieri Inalta Curte era institutie publica dar nu erau atatea forte de ordine prezente, jandarmul a refuzat sa mai comenteze: "Avem purtator de cuvant", a spus el si le-a intors spatele jurnalistilor.- Judecatorul Cristi Danilet a explicat pentruce inseamna din punct de vedere juridic pasul facut de Bombonica Prodana."Un proces penal pentru o fapta care a produs pagube are doua laturi: latura penala, in care se stabileste daca acuzatul a comis sau nu o infractiune; latura civila, in care se stabileste cat este prejudiciul.", ne-a declarat Danilet.- Specialistii in drept sunt impartiti. Daca unii spun ca faptul ca Bombonica Prodana a platit integral prejudiciul in dosar nu inseamna ca isi recunoaste automat si fapta, altii sustin ca un om nevinovat nu se apuca sa plateasca 100.000 de lei degeaba.- Din sala de judecata s-a auzit o perioada foarte tare cum protestatarii strigau de afara: "Nu vei reusi sa schimbi Legile Justitiei!", "Hotilor!", "Dragnea, la puscarie!", "PSD, ciuma rosie!", transmiteScandarile au incetat insa, posibil ca jandarmii sa fi luat portavocea protestatarilor.- Fosta sotie a lui Liviu Dragnea,in acest dosar si cere incetarea procesului sau in acest caz. Potrivit magistratului asistent, Bombonica Prodana a anuntat ca nu vrea sa dea declaratii in acest dosar.- S-a reluat procesul. A venit avocata Anisiei Stoica.- Procesul a inceput cu o suspendare de 10 minute, pentru ca nu a venit avocata uneia dintre secretarele PSD, Anisia Stoica. Daca nu vine deloc, procesul se amana.- A inceput procesul. Avocatul lui Liviu Dragnea a cerut la termenul anterior sa fie audiati pentru miercuri: Silvia Oprescu, fost secretar general al judetului, care coordona direct DGASPC Teleorman, Liliana Magheru, director in cadrul CJ Teleorman, care sa faca precizari despre modul in care se faceau audientele la presedintele CJ Teleorman, si Timotei Stuparu, fost secretar executiv al PSD Teleorman, care trebuie sa dea detalii despre cele doua secretare.- A ajuns la Inalta Curte si Liviu Dragnea. Jandarmii au facut culoar si au tinut jurnalistii la distanta."Domnule Dragnea, ne imping jandarmii", se auzeau vocile unor jurnaliste care incercau sa obtina declaratii de la liderul PSD. Acesta insa nu a scos niciun cuvant.- Protestatarii au inceput sa strige "PSD, ciuma rosie" si "ALDE si PSD, aceeasi mizerie", transmite. Ei au si o portavoce, astfel incat e posibil ca scandarile lor sa razbata pana in sala de judecata.- Jandarmii au delimitat un perimetru cu garduri de protectie, in care i-au bagat pe protestatari.- Cativa protestatari au venit in sediului Inaltei Curti. Unul dintre ei, care flutura o pereche de catuse, a fost legitimat de jandarmi.- In fata sediului Inaltei Curti de Casatie sunt zeci de jandarmi, care au inceput sa monteze garduri de protectie, transmite- Presa este deja in fata sediului ICCJ.Liviu Dragnea (54 de ani) este acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii DGASPC Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (48 de ani) si Anisia-Niculina Stoica (43 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula,, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii.In acest dosar, fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, este acuzata de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.Dosarul liderului PSD intra in ultima faza. Liviu Dragnea nu a dat declaratie de inculpat in acest caz, politicianul si-a rezervat acest drept dupa audierea inculpatilor si martorilor.