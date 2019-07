SS il ancheteaza pe procurorul DNA care investiga non-combatul agentului CEDO in procesul Dragnea vs. Romania

Ziare.

Precizarile vin de la Parchetul General, dupa ce presa a relatat ca procurorul SS, Adina Florea, a solicitat mai multe documente din acest caz. DNA deschisese un dosar in care cerceta cum a ajuns agentul guvernamental CEDO, Viorel Mocanu, sa sustina argumentele lui Dragnea in fata Curtii Europene in detrimentul intereselor Romaniei.Potrivit sursei citate, SS fost investita, la data de 15 iulie 2019, cu o plangere penala pentru efectuarea urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata.Motivul plangerii: agentul guvernamental ar avea imunitate si nu poate fi cercetat de procurori."In plangere se sustine ca, in mod abuziv, cu incalcarea atributiilor de serviciu ce le revin in conformitate cu Legea 78/2000 si OUG 43/2002, magistrati procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie efectueaza urmarirea penala cu privire la infractiuni pretins savarsite de agentul guvernamental pentru CEDO,", arata Ministerul Public.Pentru lamurirea aspectelor sesizate, la data de 23 iulie 2019, procurorii SS au solicitat, in copie certificata, actul de sesizare, ordonanta de incepere a urmaririi penale in rem, precum si ordonantele in baza carora, in perioada 03 iunie 2019 - 03 iulie 2019 s-au solicitat dosare CEDO agentului guvernamental.", explica Parchetul General.