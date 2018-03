Surpriza in procesul lui Dragnea. Una dintre secretarele angajate fictiv a povestit totul judecatorilor: Imi era frica de Dragnea

Declaratia surpriza a secretarei PSD: Dragnea mi-a spus ca voi fi angajata temporar la DGASPC

Domnul Dragnea a avut discutii cu niste persoane pe care nu le stiu exact. Mi-a spus ca voi fi angajata in cadrul DGASPC

Adriana Botorogeanu era deja angajata asa

Botorogeanu fusese angajata inaintea mea la DGASPC Teleorman, dar muncea la partid

ordinele erau peste capul nostru. Noi le-am indeplinit!

"Imi era frica de Liviu Dragnea. Mi-a fost foarte drag sa lucrez cu Liviu Dragnea"

Dupa ce fosta sotie a liderului PSD a anuntat ca a platit partea ei din prejudiciu in dosar , a urmat audierea celor 3 martori propusi chiar de avocatul lui Dragnea.Daca primii doi au spus ca seful PSD nu a avut nicio interventie pentru favorizarea celor doua femei, al treilea - Timotei Stuparu - s-a balbait, s-a contrazis si in cele din urma a admis ca una dintre ele, Anisia Stoica, i-a spus ca Dragnea i-ar fi zis sa o angajeze purtator de cuvant al PSD Teleorman si apoi dansatoare la un ansamblu local. Dar el nu a angajat-o. De a doua secretara, insa, Adriana Botorogeanu, martorul a recunoscut ca o punea sa il ajute la partid, desi stia ca e angajata la DGASPC.Marturia lui Stuparu a facut-o pe Anisia Stoica (foto) sa dea declaratii in fata completului, desi initial anuntase ca nu o va face. Intai a avut o mica discutie cu presedintele completului:Eu nu am cerut niciodata sa fiu angajata...Spuneti-ne daca vreti sa dati declaratii.Cum?Daca dati declaratii trebuie sa raspundeti la intrebari, nu doar ce vreti dumneavoastra.Vreau sa raspund!"Nu eu am solicitat sa fiu angajata. Nu m-am adresat eu lui Timotei Stuparu sau lui Liviu Dragnea. La acea data, eu imi desfasuram activitatea in presa locala. La o reuniune a partidului, in 2006, Liviu Dragnea mi-a propus o colaborare cu PSD-ul. Atunci am facut cunostinta cu Dragnea, ulterior, ne-am intalnit la CJ Teleorman, imprejurare in care mi-a spus ca doreste sa organizeze un birou de presa in cadrul PSD Teleorman", a spus Anisia Stoica.Anisia Stoica este o femeie modesta, vorbeste direct cu instanta, fara ocolisuri. Ea incearca sa arate caLiderul PSD a urmarit cu atentie din prima banca intreaga declaratie.Ea arata ca i-ar fi spus lui Liviu Dragnea ca nu se pricepe sa faca PR, atunci cand acesta i-a propus sa lucreze la PSD Teleorman. La acea data s-ar fi pus problema sa lucreze la biroul de presa. Alti doi jurnalisti locali erau deja angajati acolo."La un moment dat, am fost intrebata de presedintele CJ, Liviu Dragnea, pentru mine era presedintele partidului, daca s-a rezolvat problema mea cu angajarea. I-am spus ca nu si nici nu stiam cine sa o rezolve. Eu nu am apelat la nimeni sa intervina la Liviu Dragnea pentru a fi angajata. Forma de a fi remunerata in felul acesta a fost total nefericita, a fost peste capul meu.. A fost o discutie despre organigrama institutiei", a precizat Anisia Stoica.. Mi-a spus ca o sa fie o situatie temporara. S-a creat o discutie atunci, eram nelamurita cu privire la activitatea concreta, unde o sa muncesc, la partid sau la DGASPC Teleorman.. Nu pot preciza cine mi-a spus ca voi lucra zi de zi la partid", a relatat Anisia Stoica in fata instantei.Ea a spus ca pentru detalii legate de angajarea sa, concursul si bibliografia care trebuia invatata, Dragnea ar fi trimis-o la unul dintre functionarii din CJ Teleorman. "Domnul Dragnea a rostit numele domnului Neagu", a precizat aceasta.. Cei de la DGASPC stiau acesta situatie", a adaugat femeia.Anisia Stoica a dat atunci un examen pentru angajarea la DGASPC, iar la scurt timp a fost chemata, alaturi de Adriana Botorogeanu, sa dea explicatii de ce nu sunt la munca. Se schimbase seful."Alesu Floarea ne-a spus ca pe viitor ar fi bine sa venim jumatate de timp la DGASPC, jumatate de timp la PSD", a venit prima propunere.Ulterior, Alesu a plecat din birou, insa a revenit la scurt timp. "Mai bine sa nu veniti deloc la DGASPC, sa nu va vada lumea. Va duceti doar la PSD", ar fi fost mesajul.Alesu n-ar fi dat alte explicatii. "Ne-am conformat sarcinilor trasate,".V-a obligat cineva sa faceti asta? Erau consecinte grave?Puteam sa nu ne ducem, sigur. Am ramas in cadrul partidului. Atat eu, cat si Botorogeanu ne-am dus in cadrul PSD, unde ne-am desfasurat activitatea.Ati spus ca optiunea a fost neinspirata.Da, asa am spus, sa lucram la PSD si sa fim platiti de DGASPC. Daca stiam, nu faceam acest lucru. Platesc grav prostia asta si imi este rusine cu asta. Nu stiam ca incalc legea penala.Anisia Stoica a facut mai multe precizari despre Liviu Dragnea: "Nu am fost protejata de Liviu Dragnea. Niciodata nu am facut parte din gasca lui Liviu Dragnea (judecatorul a schimbat in declaratie termenul gasca cu cercul relational - n.red.) "Presedintele completului a incercat sa afle de ce nimeni, de la PSD sau DGASPC, nu a reactionat la aceasta situatie.El nu facea nimic, era doar exigent, el chiar mi-a zis: "Uite, eu n-am mancat pe nimeni!"Care este explicatia?Poate dorinta de a ajuta partidul. Nu stiu, nu am o explicatie, banuiesc ca Floarea Alesu, fiind membru de partid, stia ca este nevoie de forta de munca la partid, a inteles sa ajute partidul.Il puteati refuza pe Dragnea?Il puteam refuza.. Am vazut in el un potential politic foarte mare. Daca stiam ca este un caz penal, nu as fi acceptat aceasta situatie.Anisia Stoica a aratat ca niciodata nu a avut o discutie cu Bombonica Prodana privind angajarea si mentinerea sa pe post., pe restul nu-i interesa de situatia personalului. Probabil aveau firme, nu stiu", a mai aratat Anisia Stoica.