Zi decisiva la CCR: Vor fi aruncate in aer dosarele de coruptie, crima organizata si omor?

Vor fi eliminate probele obtinute in anchetele penale cu ajutorul ofiterilor SRI? Se va deschide calea unor revizuiri in cazul unor hotarari hotarari judecatoresti definitive, in procese in care s-au folosit astfel de probe?Acestea sunt intrebarile la care trebuie sa dea un raspuns CCR. Vorbim de convorbiri si comunicari telefonice, inregistrari ambientale, filaje, expertize informatice sau tehnice, ori traduceri din limbi rare realizate de traducatori angajati in SRI. Este vorba de probe obtinute de SRI pana in anul 2016, moment in care CCR a decis ca SRI sa nu mai faca supraveghere tehnica in dosarele procurorilor.Astfel de probe apar in cazurile de mare coruptie - in care sunt implicate "gulere albe", de crima organizata - in care sunt cercetati lideri interlopi sau chiar in anchete complexe de omor.Decizia CCR vine in contextul in care Curtea de Apel Bucuresti a stabilit intr-o decizie fara precedent ca aceste protocoale nu sunt acte administrative, ci simple intelegeri intre doua parti, intelegeri care nu au produs efecte juridice.Curtea de Apel Bucuresti a motivat ca scopul emiterii lor nu a fost producerea de efecte juridice de sine-statatoare, specifice dreptului administrativ, ci doar stabilirea unor proceduri interne de lucru, de cooperare institutionala in domeniul securitatii nationale, astfel cum acesta este definit de Legea nr 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei.Sesizarea CCR in acet caz a fost semnata de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, deoarece in ziua respectiva, presedintele forului inferior al Legislativului, Liviu Dragnea, i-a delegat acestuia atributiile functiei.Mass-media a speculat ca o decizie CCR de constatare a conflictului constitutional in acest caz ar fi favorabila lui Liviu Dragnea. Motivul: in dosarul Tel Drum, in care politicianul este cercetat la DNA, sunt mai multe interceptari telefonice realizate de ofiterii SRI. In plus, astfel de interceptari sunt si in dosarul Referendumul, in care politicianul a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare.Initiativa Romania chiar a facut o plangere impotriva lui Iordache, care a trimis sesizarea la CCR pentru a masca un conflict de interese in cazul lui Liviu Dragnea."Folosind institutiile statului prin interpusi, Presedintele Camerei Deputatilor pune in miscare de aproape 2 ani mecanisme institutionale si de legiferare care au un singur scop: eliminarea raspunderii penale a domnului Liviu Dragnea in dosarele in care a fost condamnat sau inculpat", acuza Initiativa Romania.Iuliana Nedelcu, reprezentantul Ministerului Public, la sedinta CCR din 28 noiembrie, cand s-a dezbatut public acest caz, a explicat ca activitatea SRI este verificata de catre Parlament, iar daca Legislativul si-ar fi indeplinit in mod corespunzator atributia constitutionala, ar fi identificat din vreme situatia sesizata la CCR privind protocoalele cu SRI.Magistratul a insistat pe faptul ca judecatorul, cand analizeaza probele din dosar, verifica si legalitatea modului in care acestea au fost obtinute.Iuliana Nedelcu a enumerat mai multe decizii date de Guvern sau CSAT privind combaterea luptei impotriva coruptiei si face trimitere la recomandari ale diverselor institutii internationale, privind cooperarea cu servicile secrete.Concluzia: Nu exista un conflict constitutional!De partea cealalta, Florin Iordache a sustinut ca ofiterii SRI actionau ca veritabile organe de cercetare secrete, iar, prin incheierea acestor protocoale, a fost stirbit atributul suveran al instantelor de a se pronunta asupra litigiilor."Prin incheierea acestor protocoale secrete cu SRI au fost modificate continutul normelor penale, Ministerul Public a interferat in judecata unor dosare, atata timp cat protocoalele erau secrete", a explicat Iordache."Ministerul Public a incalcat ordinea de drept si a creat un conflict constitutional. Solicit restabilirea suprematiei Constitutiei", a fost concluzia vicepresedintelui Camerei Deputatilor.